По словам Макрона, захваченный французами танкер следовал с нарушением морского права. Фото: REUTERS.

Франция продолжает активно охотиться на суда, которые на Западе связывают с российским так называемым «теневым флотом». На этот раз под прицел попал нефтяной танкер Deliver, который французские ВМС задержали у берегов Сицилии. О произошедшем лично сообщил Эммануэль Макрон, опубликовавший в соцсетях кадры высадки военных на борт судна.

По словам президента Франции, танкер следовал с нарушением морского права. Согласно данным сервиса VesselFinder, судно якобы направлялось из российского порта Приморск в Сингапур и шло под флагом Камеруна. Французские власти усомнились в законности использования этого флага и инициировали проверку.

Морская префектура Франции по Средиземному морю уточнила: после изучения документов подозрения подтвердились. Именно вопросы к национальной принадлежности судна стали поводом для операции. Танкер отклонили от маршрута и взяли под сопровождение военно-морских сил для дальнейших проверок.

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: REUTERS.

В российском МИД не раз заявляли, что страны Евросоюза под прикрытием термина «теневой флот» фактически занимаются морским разбоем. Представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова предупреждала: перенос борьбы с такими судами в пространства открытого моря, где действует принцип свободы судоходства, может создать риски уже не только для отдельных танкеров, но и для всей мировой торговой системы.

Ведь история с Deliver – далеко не единичный случай. С сентября прошлого года Франция задержала как минимум пять танкеров, которые власти страны связывали с Россией. Аналогичную активность проявляет и Швеция: с марта этого года там задержали примерно столько же судов.

Особенно громкой стала история с танкером Smyrtos, который задержала Великобритания. Тогдашний премьер Кир Стармер заявил, что лично поручил военным провести операцию в Ла-Манше. Операция должна была стать сигналом для тех, кто, по мнению Лондона, якобы способствует продолжению конфликта на Украине.

Но теперь события приобрели еще более неожиданный оборот. В Букингемском дворце начали обсуждать возможность продажи почти 100 тысяч тонн российской нефти, находившейся на борту задержанного судна. По мнению британских политиков, нефть теперь может считаться собственностью Великобритании, а вырученные средства допускается направить киевскому режиму.

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