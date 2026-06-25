США испустили дух Анкориджа: госсекретарь Рубио сделал резкое заявление о России

Госсекретарь США Марко Рубио Фото: REUTERS.

Госсекретарь США Марко Рубио (он сейчас в Бахрейне на встрече с коллегами из стран Персидского залива) заочно ответил главе МИД России Сергею Лаврову, который накануне, по сути, потребовал от американцев прямого ответа: какой они видят дальнейшую судьбу достигнутых в Анкоридже договоренностей по Украине и отношений наших стран?

По словам Рубио, на аляскинском саммите соглашений по украинскому урегулированию не было - «были лишь предложения». Впрочем, госсекретарь заметил: Америка готова играть на переговорах конструктивную роль. А какой эта роль может быть на самом деле?

В понедельник приехавший в польский Гданьск на международную конференцию по восстановлению Украины заместитель Рубио Джереми Левин заявил: «Украина выигрывает войну».

О том, так ли это, журналисты спросили и самого президента США Дональда Трампа. Ответ: у Зеленского все довольно хорошо, «по крайней мере, он держится». Хорошо хоть, хозяин Белого дома сделал эту оговорку, а то совсем погрешил бы против реальности.

В Москве ждут в некотором роде момента истины с приездом на очередные переговоры в Москву зятя Трампа Джареда Кушнера и спецпосланника Стива Уиткоффа. Пока они, по официальной версии, всецело заняты переговорам с Ираном.

Но, положим, время на поездку в Россию найдется. С чем же могут приехать к нам американцы? Этот вопрос мы попросили прояснить экспертов.

Август 2025 года. Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед началом пресс-конференции по итогам встречи на Аляске. Фото: Сергей Булкин/ТАСС

«ХОТЯТ ПОЛУЧИТЬ КУСКИ НАШЕЙ СОБСТВЕННОСТИ»

- Позиция Трампа в последние месяцы сдвинулась в негативную для России сторону, - говорит американист Геворг Мирзаян. - Частично это связано с его неспособностью выполнить взятые на себя в Анкоридже обязательства. Напомню их смысл: Трамп обязался подталкивать Украину и ЕС к миру, если надо – продавить Евросоюз по этому вопросу.

А теперь ему нашептывают в уши другое решение: если не получилось продавить Европу, то почему бы не продавить Россию?

Очень может быть, что американцы выжидают: вдруг Украина при помощи союзников нанесет такие удары, что за мир с ними наша страна согласится отдать американским переговорщикам роскошные концессии – куски российской собственности? Это было бы в стиле Трампа, все помнят, как он выбил из Зеленского сделку по редким металлам.

«МЫ НЕ ТЕРПИМ И НЕ НАХОДИМСЯ В РАСТЕРЯННОСТИ»

- Похоже, американцы неправильно интерпретируют нежелание России отвечать на удары Зеленского самым разрушительным оружием, - считает политолог Александр Каргин. - Каждый день американские СМИ транслируют: мол, Россия неспособна обезопасить себя от дронов. И, конечно, Европа ведет в отношении Трампа хитрую игру.

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

В итоге Трамп все больше склоняется к точке зрения европейцев: мол, надо еще поднажать на русских. Именно поэтому услуги американской системы связи Starlink продолжают предоставлять ВСУ. Именно поэтому Трамп как бы взял паузу в своих миротворческих усилиях. Его логика такова, что присоединиться к победителю – всегда выгоднее, чем помогать дерущимся прийти к компромиссу, получая при этом шишки от обеих сторон.

Но Трамп сильно ошибается, если верит этим россказням. Мы не терпим и не находимся в растерянности. Мы просто адекватно реагируем на события, до последнего пытаясь избежать крайней степени эскалации.

Думаю, в ближайшее время мирных предложений от американцев не поступит. Они будет ждать, чья возьмет на этом этапе.

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