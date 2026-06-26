Палки против депрессии: скандинавская ходьба возвращает радость жизни

Физическая активность давно в списке обязательных рекомендаций для выхода из депрессии, но среди всего этого многообразия скандинавская ходьба вырвалась вперед Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Скандинавская ходьба оказалась прекрасным средством против депрессии, как показало международное исследование. Причем эффект появляется достаточно быстро, уже после пяти недель регулярных «хождений» всего лишь два раза в неделю по одному часу. Секрет в том, что палки, специально разработанные для этой активности, помогают подключать к ходьбе до 90% мышц тела, включая в руки, плечи, спину и даже пресс. Этот вид спорта зародился в Финляндии как летний метод подготовки лыжников-гонщиков, но сегодня им занимаются миллионы людей по всему миру - от молодых до людей старшего возраста.

Физическая активность давно в списке обязательных рекомендаций для выхода из депрессии, но среди всего этого многообразия скандинавская ходьба вырвалась вперед. В отличие от обычных прогулок, где работают только ноги (всего 50 – 60% мышц), палки превращают это занятие в полноценную тренировку всего тела. Нагрузка распределяется равномерно, а кровь бежит быстрее, сердце бережно включается в работу, темп остается комфортным, пульс под контролем. Это безопасно даже для тех, кто последний раз выходил на тренировку в прошлом десятилетии.

Размеренные ритмичные движения на свежем воздухе запускают эндорфины, серотонин и дофамин, те самые «гормоны счастья», которых так не хватает при депрессии. Улучшается работа гиппокампа - зоны, отвечающей за память и настроение, а заодно снижается уровень воспалений в организме, что все чаще связывают с подавленным состоянием. В копилку здоровья идет и чувство достижения цели после каждой прогулки.

Для улучшения настроения – это способ, доступный практически каждому Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Как начать?

Палка нужны именно «скандинавские», с удобными петлями. Лыжные, хоть и похожи, не подойдет. А их длина вычисляется так: умножьте свой рост в сантиметрах на 0,68. Никаких «на глаз», иначе получите лишнюю нагрузку на спину.

Для начала занятий лучше найдите инструктора или группу. Всего пара уроков, и вам поставят правильное отталкивание, научат слушать свое тело и не превращать прогулку в соревнование.

Помните: тише едешь - дальше будешь. Не кидайтесь в тренировки, как в омут с головой. Два раза в неделю по 45 – 60 минут – отличное начало.

Ходим по-скандинавски так: правая нога шагает вперед - левая рука выносит палку, и наоборот. Отталкивайтесь палкой назад, будто отталкиваете лед, а не опираетесь на нее. Спину - струной, взгляд - вперед, а не на кроссовки.

Учтите: ходьба - помощник, а не лечение! Если у вас диагностированная депрессия, то скандинавская ходьба – прекрасное дополнение к основному лечению, а не его замена. Для улучшения настроения – это способ, доступный практически каждому. В противопоказаниях разве что тяжелые состояния здоровья.

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