Восстановление былых партнерских отношений с компанией Apple очень маловероятно. Фото: JHVEPhoto/Shutterstock/Fotodom

ДЕЙСТВИЯ APPLE — ЭТО ЦИФРОВОЕ ПИРАТСТВО

К походу на Россию подключился мировой цифровой гигант компания Apple. 25 июня 2026 года она удалила из своего сервиса App Store (магазина приложений) российские приложения VK — «ВКонтакте», «VK Музыка», «VK Видео», «VK Мессенджер», «Одноклассники», Mail.ru, «Дзен», Skillbox и другие сервисы.

Компания Apple без предупреждения удалила российские приложения из AppStore. Фото: Tada Images/Shutterstock/Fotodom

Это уже не первый удар по пользователям российских цифровых платформ: первая волна затронула банковские приложения, теперь целенаправленно удаляются коммуникационные сервисы (соцсети, мессенджеры, видеоплатформы, образовательные продукты).

При этом никаких юридических оснований для таких действий не было — VK не находится, например, в санкционных списках.

- Это самое настоящее цифровое пиратство, терроризм, - сказал в эфире «Радио «Комсомольская правда» шеф-редактор Интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн. - Сначала процветало морское пиратство, когда кого угодно можно было грабить и захватывать, потом - похищение одного президента и угроза другому, это все из одной и той же серии. Никаких юридических причин нет, это просто геополитическая месть. Мы, может быть, недооценили, что Apple в 2022 году резко прекратил поставки своей продукции в Россию.

По мнению эксперта это был тревожный звонок. Теперь восстановление былых партнерских отношений с компанией очень маловероятно.

УДАЛЕНИЕ ВК ИЗ APP STORE: ЧТО ПРОИСХОДИТ С КОМПАНИЕЙ APPLE В РОССИИ

- Помните, у Apple была какая-то заварушка в Америке с доступом к информации определенных служб - Apple встало в позу и не стало сотрудничать с властями страны, они даже своим не подчиняются, - продолжил Букштейн. - С 2011 по 2024 годы выручка компании составила 650-670 млрд долларов. А капитализация — 4,38 трлн долларов, это в 10 раз больше, чем бюджет России прошлого года. Поэтому компания позволяет себе делать все, что захочет, и обратного хода у них не будет. В данном случае она захотела с нами рассчитаться за конфликт, в котором Россия, видите ли, подняла голос в защиту своих интересов. А приверженцы телефонов Apple стали заложниками разборок, которые заочно ведет против Россией богатая компания, желающая влиять на большую политику.

Но зато в отношении «яблока» наступила ясность: такое поведение означает конец эры Apple в России, отметил собеседник.

С какой целью компания пошла на такой шаг, понятно. Предполагается, что удаление наиболее востребованных у россиян сервисов создаст бытовые неудобства и трудности, это должно вызвать недовольство населения.

- Но они будут долго этого ждать, - говорит Букштейн. - Мы же понимаем, что против нас стоит западный мир, потому что мы ему поперек горла.

ПРИЧИНЫ УДАЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ СЕРВИСОВ ИЗ APP STORE, ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ НА 25 ИЮНЯ

То, что удаление сервисов VK из App Store является политическим шагом, подтвердило и Минцифры России.

«Минцифры считает удаление приложений VK из App Store политически мотивированным решением, - говорится в официальном заявлении ведомства. - Министерство не получило от компании Apple аргументированной позиции о наличии санкционных требований. На основе полученных заключений, в том числе со стороны американских юридических компаний, Минцифры подтверждает отсутствие данных оснований для блокировки приложений VK».

Это очень важно: даже американские юристы не нашли правовых оснований для удаления приложений. Действительно, удаление российских приложений нарушает Всеобщую декларацию прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах. В частности, принцип недискриминации: ведь удаляются целенаправленно именно российские приложения. Отключение банковских приложений нарушает право на доступ к своим деньгам. Отключение МАКС и ВК нарушает право доступа к средствам связи. Отключение других сервисов ограничивает право россиян на доступ к медицинским данным и госуслугам...

Apple удалила российские приложения VK — «ВКонтакте», «VK Музыка», «VK Видео», «VK Мессенджер», «Одноклассники», Mail.ru, «Дзен», Skillbox и другие сервисы. Фото: VK

Apple полностью игнорирует социально важные функции исключенных приложений. А ведь эти ресурсы используются для коммуникации и информирования граждан РФ, в том числе для предупреждения о ЧП, указали в Минцифры.

Кстати, в отличие от западных стран в России соблюдаются установленные правовые нормы в отношении цифровых платформ. К примеру, в декабре 2025 г. платформа Roblox была заблокирована на территории РФ за нарушение законодательства. Выполнив требования регулятора и обеспечив должный уровень безопасности пользователей в июне 2026 года Roblox была разблокирована.

Министерство обратилось в ФАС с жалобой на американскую корпорацию, которая нарушает требования российского законодательства.

Ситуацию с удалением российских приложений из App Store прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение Apple подрывает доверие к ней.

При этом, отключая PUSH-уведомления отечественных приложений, Apple не просто лишает людей привычной связи, но и возможности оперативно получить информацию, в том числе о возможной опасности.

ОБРАЗЕЦ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

Еще одна причина удара по российским пользователям — недобросовестная конкуренция.

- Перед нами не борьба за безопасность пользователей, а классический пример недобросовестной конкуренции, когда иностранная платформа пытается задавить российские сервисы, которые успешно вытесняют ее собственные продукты с рынка, - сказал KP.RU заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. - По сути, ситуация обнажает системную проблему: Apple сохраняет за собой право в одностороннем порядке удалять приложения, которые ей неугодны, без прозрачных правил и возможности эффективного обжалования. При этом компания продолжает игнорировать российские требования о предустановке отечественного магазина приложений и окна выбора поисковиков на своих устройствах. Получается, что иностранная корпорация исповедует двойные стандарты: она навязывает свои правила российскому рынку, но сама эти правила не соблюдает.

По словам депутата, альтернативные магазины приложений в России, такие как RuStore, уже активно развиваются.

- Загрузки RuStore превысили 300 миллионов, и это показывает, что российские пользователи и разработчики готовы к переходу на отечественные платформы, если им создадут для этого условия, - говорит Панеш. - Однако для полноценной конкуренции необходимо законодательно закрепить обязательную предустановку RuStore на всех устройствах, продаваемых в России, включая продукцию Apple. Действующие нормы об этом есть, но, как мы видим, исполняются они Apple далеко не в полном объеме.

Действия Apple — это вызов не только VK, но и всему российскому цифровому рынку, убежден собеседник. Россия стала одной из немногих стран с собственной цифровой экосистемой: своим мессенджером, своими поисковиками, социальными сетями, видеохостингами, сервисами такси, знакомств и пр. Действия Apple это, в том числе, реакция на успехи России в обеспечении цифрового суверенитета. По сути месть со стороны транснациональных компаний, направленная на обычных граждан.

- Мы не можем мириться с ситуацией, когда иностранная корпорация единолично решает, какие приложения будут доступны на устройствах, продаваемых в нашей стране. Это вопрос цифрового суверенитета и справедливой конкуренции. Рынок должен регулироваться не корпоративными хотелками, а законом, - заключил депутат.

- Странно было бы предполагать, что на киберфронте по нам не будут наносить ударов, - прокомментировал ситуацию KP.RU депутат первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. - При этом мы же смогли импортозамещение провести в авиации, значит, и в кибернетике сможем. Мозгов для этого, между прочим, у страны достаточно, недаром ведь русские хакеры – гроза всего Запада. Главное, определиться, что Запад будет воевать с нами во всех отраслях, чего бы ему это ни стоило.

СВЕТ КЛИНОМ НЕ СОШЕЛСЯ

Однако роль «яблока» не стоит преувеличивать. По данным на 2025 год, оно в меньшинстве: Android используют 52% пользователей крупных городов России. Растет его популярность и среди поколения Z и теперь популярность iPhone и Android сравнялась.