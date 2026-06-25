Украина расколола «единую» Европу: раздрай следует за раздраем

Встречи лидеров Запада в последние дни напоминают марафон: один саммит сменяется другим, а стороны уже готовятся к следующему. Фото: REUTERS.

Встречи лидеров Запада в последние дни напоминают марафон: один саммит сменяется другим, а стороны уже готовятся к следующему. И на каждом участники выделяют тему Украины, которая «должна быть сильной» и которую они не перестанут поддерживать и защищать.

Саммит G7 во Франции сменил саммит ЕС в Брюсселе. Не успела закончиться встреча лидеров «Европятерки» в Берлине, как сегодня в Гданьске открылась конференция по послевоенному восстановлению Украины. А через две недели – саммит НАТО в Турции, который уже называют «судьбоносным» и на котором украинская тема заявлена особо.

Саммит G7 во Франции сменил саммит ЕС в Брюсселе. Фото: REUTERS.

И на каждой такой сходке все как заклинание повторяют: мы едины и сильны, только так мы сможем одолеть Россию.

Вот и в Берлине вчера лидеры ФРГ, Франции, Польши, Великобритании и Италии, призвав к прямым переговорам Москвы и Киева с участием Европы и США, неустанно твердили о европейском и трансатлантическом единстве и твердой поддержке незалежной.

Премьер Польши Дональд Туск на итоговой пресс-конференции внес в это единодушие интересное уточнение. По его словам, будущее Украины зависит от сохранения единства Запада. С чего это вдруг? Неужели есть сомнения в монолитном союзе хранителей цветущего сада?

Туск знает, о чем говорит. «Европятерка» встретилась через две недели после встречи «Евротройки» в Лондоне. Там лидеры Британии, Франции и Германии в присутствии Зеленского сформулировали требования к России для начала переговоров по конфликту на Украине. Требования эти выглядели как ультиматум, и Москва к ним так и отнеслась.

Премьер Польши Дональд Туск. Фото: REUTERS.

Но примечательно другое. Италия и Польша, которых в Лондон не позвали, выразили недоумение – как это возможно, чтобы их так проигнорировали? Вот и пришлось вспомнить, что пару лет назад был создан формат «Европятерки» из наиболее сильных в военном отношении стран Старого Света для обсуждения проблемы безопасности Нового Света на фоне намерений Трампа дать европейцам возможность самим заниматься своей обороной.

То есть само создание «Европятерки» уже было следствием раскола Запада при Трампе на Европу и Соединенные Штаты. И теперь в этом формате в Берлине и заверяли, что НАТО и ЕС союзны как никогда.

О единстве ЕС все могли судить по раздраю, который случился неделю назад на саммите объединения в Брюсселе. По вопросу, надо ли вести переговоры с Москвой, и если да, то кто должен на них представлять Европу, так и не договорились, отвесив при этом друг другу немало любезностей.

А о единстве ЕС и Украины можно судить по открывающейся сегодня в Польше конференции. Политико-дипломатический скандал Варшавы с Киевом из-за героизации Зеленским палачей поляков из УПА* с взаимным возвращением государственных наград сделал невозможным участие в ней президента Польши Навроцкого и главаря киевского режима. Последствия скандала, который польский премьер Туск пытается замять, пока даже трудно просчитать.

И тут совсем не подойдет мудрость о том, что милые бранятся – только тешатся. Потому что украинский фактор все чаще становится причиной обострения внутриполитической ситуации в странах-союзницах Киева. Да и отношений между ними самими тоже. Канцлер Германии Мерц заявил, что европейские союзники по НАТО должны послать сигнал поддержки Украине на саммите альянса в Анкаре 7-8 июля. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не стал тянуть со своим сигналом и вчера же заявил, что его страна не будет выделять средства из бюджета на военную помощь Украине.

Саммит НАТО тоже показателен с точки зрения единства Запада. Трамп уже заявил, что вообще-то не собирался ехать в Турцию, потому что недоволен союзниками по альянсу, которые не поддержали его войну в Иране. Но исключительно из уважения к турецкому президенту Эрдогану все же прилетит.

Вчера на встрече в Белом доме с генсеком НАТО Рютте президент США четко сформулировал, чего ему надо от партнеров: их лояльности. И это тоже помогает понять, о каком трансатлантическом единстве может идти речь.

Заклинания «Мы должны показать всем, как мы едины!» очень похожи на самовнушение неуверенного в себе человека, который беспрестанно убеждает себя: «Я смелый! Я никого не боюсь!» Так это или нет, может показать только его встреча с реальностью.

Но в случае с Западом есть нюанс: он живет в «реальности», где Украина якобы «побеждает» Россию. И будущее этой Украины, как сформулировал польский премьер Туск, зависит от единства Запада.

Тут напрашивается еще одно околомедицинское сравнение. Крайнее средство для алкоголика, желающего трезвой жизни – закодироваться. Столь желанное единство, по Туску, сродни трезвости. Стоит только ему сорваться - и все пойдет прахом. Выходит, кодовое слово для единства – «Украина». А без этого его не удержать?

* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

США испустили дух Анкориджа: госсекретарь Рубио сделал резкое заявление о России

Лавров раскрыл правду о переговорах с США по Украине: Россия ждет объяснений

«Трамп договорился с Зеленским против России»: что на самом деле стоит за громкой версией