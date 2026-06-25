«Откроет тайны, о которых не говорили вслух»: Ксения Бородина запустила серию интервью с бывшими звёздами «Дома-2»

Ксения Бородина Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Телеведущая и блогер Ксения Бородина решила вспомнить свою молодость и вновь вернуться к теме реалити-шоу «Дом-2», которое она когда-то вела вместе с тезкой Ксенией Собчак. Первый выпуск этой передачи вышел в эфир 11 мая 2004 года и до сих пор сохраняется в телесетке одного из каналов. Идея состояла в том, что участники строят не только настоящий дом, но и свою любовь с незнакомыми им ранее людьми. За 20 с лишним лет шоу успело попасть в Книгу рекордов Гиннесса, а в его периметре (так участники называют съемочную площадку) побывали сотни девушек и молодых парней. Некоторые из них стали звездами соцсетей и телеканалов, единицы действительно нашли свою любовь, другие же ушли в тень и ведут жизнь обычных людей.

С самого первого выпуска и до июля 2012 года программу вела Ксения Собчак, ее соведущая продержалась дольше – до декабря 2023 года. Сейчас Бородина ведет довольно успешные блоги в различных соцсетях, иногда соглашается на проекты типа «Последнего героя» (на одном из них она нашла нынешнего мужа Николая Сердюкова). А недавно еще получила образование психолога и записывала интервью на психологические темы. Но теперь она опять будет общаться с выпускниками «Дома-2».

«Я запускаю эксклюзивную серию интервью с бывшими героями проекта. И первый выпуск откроет тайны, о которых раньше не говорили вслух!» - написала Ксения, анонсируя интервью с Романом Капаклы и Татьяной Мусульбес.

Роман Капаклы

Капаклы и Мусульбес были участниками реалити, но Роман был женат на другой выпускнице «Дома-2», Марине Африкантовой. Однако еще будучи в браке, Капаклы влюбился в подругу своей жены – Таню Мусельбес. Именно об этой истории они и рассказали подробности Бородиной.

Публика в комментариях как обычно разделилась на два лагеря. Одни поддерживают Капаклы и Мусульбес, пишут, что посмотрели интервью «на одном дыхании» и любовь действительно может нагрянуть, когда ее не ждешь. Другие же встали на сторону Африкантовой и осуждают Капаклы за измену. Кроме того, многие недоумевают, как Ксения, которая пережила измену со стороны собственного мужа (бывший супруг Бородиной Курбан Омаров ушел от нее к более молодой девушке Валерии) спокойно выслушала подобную историю от Ромы и Тани и не возмутилась происходящим.

Татьяна Мусульбес Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Бородина также поинтересовалась у подписчиков, кого они хотели бы видеть в следующих выпусках. Вариантов накидали массу: «Даешь Мая Абрикосова и Тори», «Ждем Рапунцелей», «Я жду Яббарова», «Евгению Феофилактову пригласите», «Можно еще Дарью Пынзарь»…

Напомним, в рамках телешоу беседы проходили на бревне – деревяшки были установлены полукругом, где по вечерам собирались участники и вместе с ведущими обсуждали события прошедшего дня. Поэтому в комментариях уже высказываются, что Ксения «вернулась на бревно» и «Без «Дома-2» она никому не интересна».

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