Сын Децла на фоне скандала с матерью из-за квартиры масштабно презентовал свой дебютный альбом

Антоний Толмацкий Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пока в Сети продолжают обсуждать скандал вокруг квартиры семьи Децла, его сын Антоний Толмацкий, выступающий под псевдонимом Juzeppe Junior, впервые появился на публике после резонансной истории. Музыкант провел закрытую презентацию своего дебютного альбома «Маленький Мудрец».

Мероприятие прошло, едва утих скандал после того, как в интернете разлетелось видео с эмоциональным спором Антония и его матери Юлии Киселевой. Тогда многие решили, что молодой человек якобы пытается выселить мать из квартиры. Позже Толмацкий выступил с объяснениями и заявил, что речь идет о жилье, принадлежащем его бабушке Ирине Толмацкой, которая приняла решение разменять недвижимость.

Сам Антоний признавал, что опубликованные кадры запечатлели момент, когда многолетний семейный конфликт достиг предела. «Я понимаю, что выгляжу эмоционально, резко и невоспитанно. Это действительно был момент, когда многолетний семейный конфликт достиг своей крайней точки. Я не считаю такое поведение правильным и не пытаюсь его оправдывать», — объяснял сын рэпера.

Сын Децла представил дебютный альбом

На фоне этих событий молодой артист решил сосредоточиться на музыке. Работа над альбомом велась около двух лет. На закрытый показ пришли друзья и коллеги музыканта, среди которых были Ray, Саша Филин, Илья Дыбов, Рем, Эмма Турецкая и Анастасия Подрезкова.

По словам Толмацкого, он не ожидал такого отклика от публики. «Я в полном восторге! На самом деле, все получилось очень круто — безумный фидбэк. Приятно видеть, что столько знакомых пришло просто посередине недели поддержать. Не ожидал, что смогу так сильно повлиять на аудиторию и вызвать у них такие эмоции», — признался артист.

Отметим, что после скандала с матерью молодой человек неожиданно заговорил о том, как переживает смерть Кирилла Толмацкого спустя семь лет после его ухода. Антоний признался, что ему по-прежнему не хватает самых простых вещей, связанных с отцом. «Все бы сейчас отдал за папин борщ с острыми перцами. Вы не представляете, как скучаю. Редко пишу что-то об этом, но очень много переживал и продолжаю переживать. Единственный и неповторимый папа, главный защитник и человек с недостижимым уровнем позитива, наставник, учитель и самый близкий друг», — написал он.

При этом наследник Децла не скрывает, что расстроен из-за того, что семейная история вновь стала достоянием общественности. По его словам, со стороны невозможно понять все обстоятельства происходящего. «Чужая семья — потемки, и это абсолютная истина», — отметил Антоний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сын Децла рассказал, как его травили в школе

"Смотрю - ему плохо, загибается, но еще живой": как умирал Децл