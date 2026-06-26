Вопрос закрыт: жизнь на Землю занесли из космоса

Как появилась жизнь на Земле? Правда ли, что ее занесли из космоса метеориты? Является ли падение астероида причиной гибели динозавров? Фото: Triff/Shutterstock/Fotodom

Как появилась жизнь на Земле? Правда ли, что ее занесли из космоса метеориты? Является ли падение астероида причиной гибели динозавров?

Эти и другие темы в программе «Время науки» на Радио “Комсомольская правда” (97,2 FM) обсуждали:

- радиожурналист Мария Баченина,

- академик РАН Александр Сергеев, научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ),

- их гость - геолог, палеонтолог Алексей Розанов, доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры палеонтологии МГУ имени Ломоносова, академик РАН, президент Российского Палеонтологического Общества и один из авторов Большой российской энциклопедии.

Александр Сергеев (слева), Мария Баченина и Алексей Розанов (справа) Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ЧЕМ ОШИБАЛСЯ ВЕЛИКИЙ ДАРВИН?

Александр Сергеев:

- Алексей Юрьевич, и в российской науке, и в мировой науке вы известны прежде всего, как палеонтолог. С другой стороны, вы увлекаетесь астробиологией, и я знаю, насколько она вас в последнее время захватывает. Как палеонтология и астробиология уживаются в сфере ваших интересов?

Алексей Розанов:

- Так получилось, что мои учителя все время занимали меня разными вещами. Это были замечательные люди, сейчас они известны, как крупнейшие специалисты в разных областях, поэтому они мне прививали привычку интересоваться всем, чем ни попадя. Когда я только что поступил в геологический институт, мой учитель, академик Владимир Васильевич Меннер принес мне книжки Николая Ивановича Вавилова и Льва Семеновича Берга и сказал – прочитай. И опираясь на идеи Вавилова, я сделал те самые гомологические ряды, которые имели совершенно предсказательный смысл.

Александр Сергеев:

- Давайте поясним для наших слушателей и читателей, что Закон гомологических рядов работает, как своеобразная периодическая таблица Менделеева для биологии. В этих рядах тоже есть незаполненные места и благодаря этому можно с высокой точностью прогнозировать появление новых сортов растений и пород животных.

Алексей Розанов:

- В общих чертах, да.

Александр Сергеев:

- Алексей Юрьевич, мы привыкли воспринимать эволюцию через различные изменения в геноме, которые по Дарвину происходят из-за того, что кто-то приспосабливается к внешним условиям лучше, а кто-то - хуже. Каким образом ряды, которые вы строили, связаны с законами генетической эволюции?

Алексей Розанов:

- Да простят меня генетики, но с моей точки зрения представления, которые были нам вложены в голову, через концепцию дарвинизма - они оказались не очень точными. Сейчас объясню почему. Дарвин был выдающимся ученым. Кстати, я видел домик, где он жил, и вообще много работал в Кембридже, где он создал колоссальную базу для того, чтобы рассуждать, думать и т.д. Ему показалось, что природа меняется и, соответственно, организмы приспосабливаются к этой природе. Но ничего этого не происходит.

Мария Баченина:

- Разве окружающая среда не формирует организмы?

Алексей Розанов:

- Нет, не формирует. Что делает среда? Она говорит: вот этому организму можно существовать, а вот этому нет. В той таблице, которую я составил из 200-300 родов, много пустых мест. Раньше я думал, что эти пустые места будут заполнены. Но, чем больше я этот вопрос изучал - а на Земном шаре нет места, откуда бы я не собрал материала - тем больше понимал, что до конца эти ряды не будут заполнены. Потому что те вариации, которые не подошли под конкретную ситуацию, они все уже исчезли…

Александр Сергеев:

- Но это же похоже на Дарвина? Вот ветер подул – тех, которые с крылышками, сдул, а стали жить, которые без крылышек.

Алексей Розанов:

- Это не приспособляемость. Здесь ничего не вырабатывается. Есть готовый материал, и он либо соответствует условиям среды или не соответствует. Природа разрешает тому или иному организму существовать или говорит: нам такого не надо.

Академик РАН, доктор геолого-минералогических наук, профессор Алексей Розанов Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

ОТКУДА ДИНОЗАВРЫ УЗНАЛИ, ЧТО ИМ ПОРА ВЫМИРАТЬ?

Александр Сергеев:

- Алексей Юрьевич, а те пустоты, которые удается все же заполнить - они заполняются живущими в настоящее время организмами или…

Алексей Розанов:

- Нет, только ископаемые.

Александр Сергеев:

- Алексей Юрьевич, когда мы говорим об этом разнообразии, то какова роль внешних факторов? Ведь известно, что в истории живого на Земле было, по-моему, пять больших вымираний.

Алексей Розанов:

- Среди ученых нет единой точки зрения. Возьмите самое знаменитое – вымирание динозавров. Извините, но это же фантазия, легенда, ее придумал один хороший геофизик. А если посмотреть, как вымирали динозавры, то мы увидим, что одни группы динозавров появляются, другие исчезают, но в конце мезозоя их разнообразие начинает сокращаться. И возникает вопрос: а что, динозавры были самыми умными на Земле? Получается, что они уже за 12-15 миллионов лет до падения метеорита знали, что им пора вымирать? Ну, это же смешно. Да, падение метеорита было, эту границу можно зафиксировать и один из моих учеников как раз этим занимается много лет. Но это было локальное событие, хотя и катастрофическое для определенного региона. С метеоритами другое интересно, меня все время привлекал Тунгусский метеорит. От него же нет никаких остатков на земле. Он взорвался в воздухе, это хорошо видно по вывалу леса. Но он не раскалился докрасна, как многие метеориты, а ворвался холодненький. И тогда я подумал: а может быть жизнь к нам на Землю тоже залетела именно таким образом?

ВНУТРИ МЕТЕОРИТА МЫ НАШЛИ СЛЕДЫ ЖИЗНИ

Александр Сергеев:

- Я знаю, что одно из ваших главных открытий, связано с метеоритами. Их остатки были изучены и найдены следы цианобактерий (это сине-зеленые водоросли, они считались одними из первых организмов на Земле, которые начали выделять кислород - Ред)…

Алексей Розанов:

- Дело в том, что и до меня находили такие следы в метеоритах. Но ученым не верили, объявили, что это шарлатанство, засорение земными породами. А мы доказали, что метеориты содержат споры разверзания - это такие трещины на поверхности спор. Когда они созревают, то оболочка лопается, но не произвольно, а по особенному треугольничку. Вот это и называется спора разверзания.

Александр Сергеев:

- То есть жизнь все-таки из космоса прилетела?

Алексей Розанов:

- Конечно.

Мария Баченина:

- Подождите, давайте для слушателей четко, грубо и зримо проговорим: существуют доказательства того, что жизнь была занесена из космоса 4 миллиарда лет назад. Правильно?

Алексей Розанов:

- Да, где-то 4 миллиарда лет назад.

Мария Баченина:

- И следы этих спор разверзания были обнаружены на поверхности метеорита?

Алексей Розанов:

- Не на поверхности, а внутри метеорита. Потому что в метеорите мы имеем не организмы, а окаменевшие остатки. Ну, как кости мамонта в вечной мерзлоте.

Александр Сергеев:

- То есть, это окаменелость определенной формы, которая соответствует некогда живому организму?

Алексей Розанов:

- Да, и не только живому.

Александр Сергеев:

- Да, но вопрос о том, была ли занесена жизнь из космоса или она родилась на Земле и развивалась по своим законам - это вопрос открытый?

Александр Сергеев, академик РАН, научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Алексей Розанов:

- Нет. Закрытый абсолютно. Когда Земля образовалась, она была очень-очень горячая. По мере остывания начали образовываться небольшие бассейны и со временем эти отдельные водоемы слились в общий океан. Это произошло, когда Земле было 1,3 миллиарда лет. Это вычислил Михаил Жарков по распределению доломитов, гипсов и других эвопаритов (это определенные горные породы и минералы – Ред.) в осадочных породах. Это означает, что у нас на Земле соленость и объем воды приблизительно одинаковый начиная с этого времени…

ТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ ГАЗОН И БАКТЕРИИ ИЗ КОСМОСА

Александр Сергеев:

- То есть, до 1 миллиарда 300 миллионов лет – это был период неблагоприятный для развития жизни, которая прилетала к нам из космоса?

Алексей Розанов:

- Нет. Почему? Очень благоприятный, но другое дело, что появления высокоразвитых организмов трудно ожидать. Многоклеточные организмы начинают появляться уже в архее, это примерно 2.5-3 миллиарда лет, на эту тему в Институте геологии была проделана огромная работа…

Александр Сергеев:

- А кто к нам прилетел из космоса? Многоклеточные?

Алексей Розанов:

- Прилетели сначала более-менее простые вещи, которые могли прижиться…

Александр Сергеев:

- Вы говорите - прилетели цианабактерии. Но ведь у них совсем другие условия для существования…

Алексей Розанов:

- Это важный вопрос, давайте разбираться. Может ли через космос прилететь на планету какая-то реальная жизнь? Может! Скептики будут говорить: ну, как же, ведь в космосе такой холод, или наоборот - адское пекло… Как бы это сказать культурно… Есть отличный пример: у нас недавно в почве вечной мерзлоты было сделано выдающееся открытие. В норке суслика нашли семена, которые пролежали там 30 тысяч лет. Эти семена проросли и даже появились цветы. Это означает, что низкие температуры вовсе не являются непреодолимым препятствием.

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