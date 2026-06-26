Чек-лист: что взять с собой на отдых летом, чтобы он не был испорчен

Репелленты от комаров - обязательны, особенно если вы едете на природу Фото: Ольга ЮШКОВА.

Лето - время отпусков, поездок на море, в санатории и путешествий с детьми. Но даже небольшая забывчивость может превратить долгожданный отдых в мучение. Что обязательно нужно взять с собой, чтобы защитить себя и близких от типичных летних неприятностей? Своими рекомендациями поделился Евгений Тимаков, врач-педиатр, кандидат медицинских наук, руководитель одного из московских медицинских центров.

Лето дарит солнце и общение на природе, но вместе с этим - комаров, ожоги и другие неприятности.

Первое.

- Репелленты от комаров - обязательны, особенно если вы едете в Подмосковье, в санаторий или дом отдыха. Это и электрофумигатор в розетку, и спрей на кожу для взрослых и детей. Иначе весь отдых может быть испорчен укусами и зудом, - говорит Евгений Тимаков.

Второе.

Крем от солнца с достаточным SPF.

- Если не взять, полдня на экскурсии, и потом весь отпуск сидишь в номере с ожогами. Это не отдых, - предупреждает врач.

Третье.

Возьмите с собой маленький легкий рюкзачок. В него удобно складывать все необходимое для похода на экскурсию, прогулки по городу или выхода на природу. Руки свободны, нагрузка физиологично распределена по спине.

Возьмите с собой маленький легкий рюкзачок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Четвертое.

Внутри рюкзака у каждого члена семьи должны быть свои «спасатели»:

- Баллончик от астмы или противоаллергические препараты, если есть такой диагноз или предрасположенность.

- Бутылка воды, особенно важно для детей. Но и про себя не забываем.

- Клейкий пластырь, в том числе противомозольный.

"Дети и девушки любят ходить в тапочках босиком. Песок, ракушки - и мозоли готовы. За малышами не всегда уследишь, поэтому пластырь должен быть под рукой", - говорит Евгений Тимаков.

Пятое.

Отдельный совет для людей, склонных к полноте: возьмите с собой тальк или детскую присыпку. В жару бедра натираются с внутренней стороны, и комфорт отдыха моментально исчезает.

В итоге.

- По сути, мы должны взять с собой все, что обеспечивает комфорт и защиту: от насекомых, жары, солнца и возможного дискомфорта тела. Плюс средства, которые позволят не застрять в дороге, если вы путешествуете на автомобиле. Это вторые ключи, чтобы, скажем, в паре у каждого был ключ от машины; буксировочный трос, прикуриватель или пускач, - говорит врач.

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