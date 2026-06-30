Разумные камни, мыслящий океан: ученые заявили, что инопланетяне не обязаны быть с головой, руками и мозгом

Сейчас наука отрицает инопланетную природу НЛО, а показания контактеров рассматривает как «социокультурный феномен». Фото: Marko Aliaksandr/Shutterstock/Fotodom

Инопланетяне не обязаны быть собраны по нашему образцу: голова, две руки, две ноги. Мыслить может все, что угодно: камни, океаны, даже пар над водой, сообщают потрясенной общественности в новой статье Эрик Швитцгебель, заслуженный профессор Калифорнийского университета в Риверсайде, и его соавтор, научный сотрудник Лиссабонского университета Джереми Побер. Пока статья ждет публикации в одном из научных журналов, KP.RU погрузилась в странный мир, где стены имеют не только уши, но еще и мозги.

ВЕЗДЕСУЩАЯ ОБЕЗЬЯНА

Тысячи свидетелей НЛО описывают пилотов космических кораблей в принципе как нас. У них зеленая кожа, рост или карликовый или гигантский, несколько глаз (или вообще глаз нету), но в остальном они ходят, что-то берут руками, и разговаривают (а также, наверное, думают) головой. И выходит, что все разумные существа во всей Вселенной произошли от «обезьян». Только обезьяны на разных планетах немного разные. Было бы прикольно, кабы где-то на Альфе Центавра размножились разумные осьминоги. Тогда бы они прилетели к нам в аквариумах. Но свидетели НЛО о таком не сообщают.

Наука отрицает инопланетную природу НЛО, а показания контактеров рассматривает как «социокультурный феномен» (это мягкое и не обидное обозначение бреда или галлюцинации). Но поразительно: в науке тоже сложилось «мнение», не выраженное ни в какой конкретной работе, не освященное авторитетом какого-то конкретного ученого, однако, стойкое: пришельцы – в целом как мы. Недаром астрономы с таким усердием ищут «вторую Землю». В тех же условиях сложатся примерно те же формы жизни, что и у нас. А других, мол, и не бывает.

Характерная иллюстрация узости такого подхода – «демарш» советского ученого Леонида Ксанфомалити. На снимках с Венеры он усмотрел нечто сложное и движущееся. Он решил, что Венера обитаема. Понятно, что в венерианских условиях (колоссальные температуры и давления, ядовитый воздух) жизнь в нашем понимании невозможна. Но, может, она построилась там на иных основаниях? Не на углероде, а на кремнии, не на воде, а на серной кислоте? Не будучи биологом, Ксанфомалити доказать ничего не смог. И, поскольку научное сообщество его не поддержало (хотя сочувствующие были), другие ученые, кто смог бы – не захотели. Нечего и времени тратить, чушь.

ЗАУРЯДНАЯ ПЛАНЕТА

Чего не хочет делать наука – то с успехом творят фантасты. Чего стоит разумный океан на планете Солярис Станислава Лема. А в «Проекте Аве Мария» (роман написал Энди Вейер, и недавно сняли фильм) житель Эридана Рокки внешне выглядит как паук без лица, у него каменная кожа, он слеп, зато все слышит, и да, он просто прекрасный парень.

И Лем, и Вейер, и десятки других хороших авторов воплощают в своих произведениях «принцип Николая Коперника». А он-то тут причем?

Некогда люди полагали, что Земля резко отличается от прочей Вселенной: она состоит из четырех элементов (земля, вода, огонь, воздух), а небо, дескать, из некоего пятого. Николай Коперник не просто «остановил Солнце и сдвинул Землю». Он выдвинул принцип «заурядности» Земли. Ничего особого, выделенного на Земле нет. Прочий мир примерно такой же. Этот постулат позволил науке не просто изобрести телескоп и посмотреть на Луну (и без Коперника телескоп придумали бы), но и понять, что мы в него видим. Когда Галилей узрел на Луне горы, он уже был готов к тому, что Луна состоит не из некоего «эфира», а из камня, и горы там, конечно, быть могут.

И вроде бы на «принципе Коперника» стоит вся современная наука. Что у тебя на лабораторном столе – то и в другой Галактике, разница лишь в масштабах, а законы природы везде одинаковы. Но астробиологи (в отличие от фантастов), пишут Эрик Швитцгебель и Джереми Побер, сделали из него совершенно неправильный вывод. Мол, раз мы тут на Земле такие, то и везде живые существа примерно такие же. А вовсе нет. В основе принципа лежит идея, что Земля не является вселенским эталоном. Если законы природы допускают иной путь развития жизни – он будет реализован. Может, даже в виде пауков с каменной кожей.

ПАРАДОКСЫ КОФЕЙНОЙ ЧАШКИ

Реализован – как?

Чтобы сделать свою мысль понятнее, Эрик Швитцгебель и Джереми Побер активно прибегают к аналогиям.

Представьте кофейную чашку. Ее функция – держать в себе ароматный напиток так, чтобы было удобно пить. При этом совершенно не важно, сделана чашка из глины, стекла, камня или пластика. Точно так же сознанию совершенно все равно, заключено оно в мозг из плоти и крови, или спрятано в камне.

Другой пример. Книга может быть напечатана на бумаге, а может быть файлом. Хотя бумага (органика) вовсе не то, что чипы компьютера и биты двоичного кода – то и другое одинаково эффективно переносит информацию.

Наконец: муха, птица, самолет. Все трое летают. Принцип полета разный, результат плюс-минус один. Была бы задача! – а способ природа найдет.

ШОВИНИЗМ HOMO SAPIENS

И ведь находит. Хотя человек, пишут авторы, привык мнить себя единственным разумным созданием на планете, это не так. Даже на Земле природа создала не один, а несколько путей, по которым сознание воплощается в тело.

Разве не разумны птицы? Они строят дома, попугаи осознанно общаются друг с другом, с людьми и другими животными, а воронам доступна довольно сложная математика. Годами ученые верили, что большой мозг – хороший мозг, и не понимали, как все это удается птицам с их крошечной головой. Оказалось, дело в особой компоновке нейронов. Теперь мы знаем, что наш, громоздкий и энергозатратный (25% всей энергии организма) мозг – возможно, не лучшее решение. Все чаще на страницах серьезных журналов пишут: если бы астероид не убил динозавров, Земля была бы населена разумными птицами и птеродактилями.

Но биологи находят признаки развитого интеллекта и у коров, и у свиней, у осьминогов, и у китов с дельфинами (список, кажется, бесконечен). И все они по-своему осознают себя, свой дом и свою планету.

Но во Вселенной около квинтиллиона планет, пишут авторы. Невероятно, чтобы разумная жизнь на них следовала «земному шаблону» при том, что на самой Земле никакого единого шаблона не существует.

- Сознательные переживания могут возникать в различных типах физических сред, а не только у биологических животных, существующих в настоящее время на Земле. Некоторые из этих форм жизни будут действительно странными. Настолько странными, что мы их даже не в состоянии представить, - говорится в тексте.

ВСЕ БОЛЕЕ СТРАННЫЙ МИР

Ограничься авторы такими рассуждениями, мы бы сказали им «спасибо» и вскоре забыли про статью. Ее ценность в том, что в работе дана впечатляющая сводка экспериментальных достижений, подкрепляющих мысли ученых.

Так, Нобелевский лауреат Фрэнсис Арнольд поместила бактерии Rhodothermus marinus в экстремальные условия, и те включили в состав себя кремний. Пока ученые спорят, существует ли не углеродная, а «каменная» жизнь, бактерии буквально оживляют камень. На спутниках Сатурна, писала Арнольд, кремний вполне может выступать вместо углерода.

Кстати о камнях: ученых давно интригует поведение кристаллов, которые растут, размножаются и в целом мало отличаются от «живых» бактерий. В свое время китайские исследователи присмотрелись к каплям жидкого металла (и у них – кристаллическая решетка), и пришли к выводу, что они вполне тянут на аналог белков.

А биолог Уильям Бейнс много лет пытается доказать, что вода – не единственный носитель жизни. Годятся даже метан, аммиак и серная кислота (привет Леониду Ксанфомалити). Только в таких средах сигналы передаются не через нейроны, а некими жидкими волнами внутри всех этих несимпатичных веществ. Мыслящий океан!

РАЗУМ ВНУТРИ НЕЙРОСЕТИ?

И вот космонавты высаживаются на планету. Она кажется пустынной. Однако, по ночам их посещают странные сны. Привет Солярису. Но шутки в сторону: как на самом деле узнать, что ты сделал больно камню?

Авторы разводят руками: пока никак! Мы тут с ИИ разобраться не можем. Под занавес статьи они устроили дискуссию друг с другом: ИИ разумен или нет. Казалось, вот тебе иллюстрация идеи, что сознание может жить в кремниевом чипе. Но мнения разошлись: Эрик Швитцгебель согласен, так и есть, а вот Джереми Побер полагает, что пока маловато доказательств.

Несмотря на то, что в статье нет живописных описаний «людей из камня» или «разумной молнии», работа, еще даже не опубликованная, наделала много шума. Пожалуй, впервые в большой науке заявлено, что мозг – не эталонное вместилище сознания. И может, люди будущего от мозга откажутся, а на других планетах его и не было.

Критики отмечают, что стратегию поиска внеземного разума, пожалуй, теперь придется пересмотреть, но настоящей проверкой станет еще одна миссия на Венеру. Что, если окажется, что Леонид Ксанфомалити прав, и там, в серной кислоте, живут «разумные камни»?

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