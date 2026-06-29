Статный красавец и умница: вот как сейчас выглядит внебрачный сын Добровольской от Бойко

Ярослав Бойко признал внебрачного сына Фото: кадр из фильма.

Внебрачный сын Евгении Добровольской от Ярослава Бойко впервые за долгое время появился на публике. 23-летний Ян Добровольский рассказал, как живет после смерти мамы.

Евгения Добровольская родила младшего сына Яна от женатого Ярослава Бойко в 2002 году. Актриса скрывала беременность от окружающих. Даже ее родители узнали о скором пополнении вместе со всеми. Артистка появилась на одной из премий с внушительным животом.

Бойко сына признал. Но актриса дала ребенку свою фамилию.

Отношения между внебрачным сыном и отцом нельзя назвать простыми. "Малой мой... Когда в школе был, он хулиганил, меня вызывали постоянно. Что-то он там наделал и говорит: «Папа, ты знаешь, я такое сотворил. Возьми ремня и дай мне как следует, вот прям как следует дай мне. Или на неделю от компьютера отлучи... Нет, лучше ремня». И он знал, что я его пальцем не трону", - рассказывает Бойко.

Однако однажды, по признаю актера, Ян его вывел. Тогда Бойко заставил подростка снять штаны, а сам взял армейский ремень. "Он говорит: «Давай, отец, как следует, только смотри». Я один раз его за всю жизнь треснул, но я в этот удар вложил... Он по квартире так... вж-ж-ж!" - рассказывал Бойко.

Сейчас Ян вырос. Он превратился в статного красавца и умницу. Называет Бойко хорошим человеком, у которого можно многому научиться. По его словам, отец помогал ему с учебой за границей.

Ян учится на кризисного управляющего Фото: Кадр видео.

Ян отслужил в армии и поступил в Словакии на факультете социально-экономических наук. Именно во время учебы он узнал о страшном диагнозе матери. Поначалу он навещал маму при каждой возможности.

Но ей становилось хуже, она медленно угасала. Звездный наследник принял решение вернуться в Москву. "Я сделал этот выбор, все последние месяцы я был с ней до конца", - сказал он.

Сын Добровольской от Бойко тяжело переживал смерть мамы Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Смерть матери Ян тяжело переживал, не понимал, как ему жить дальше. "Когда мамы не стало, это был очень сильный удар. Я тогда отстранился от всех. Мне было просто тяжело разговаривать", - поведал Ян.

Молодой человек также сообщил, что поступил в РЭУ имени Плеханова. Он учится на кризисного управляющего.