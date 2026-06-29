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Звезды29 июня 2026 20:15

Статный красавец и умница: вот как сейчас выглядит внебрачный сын Добровольской от Бойко

Внебрачный сын Евгении Добровольской от Ярослава Бойко вырос красавцем
Ольга ЛИБГАРДТ
Ярослав Бойко признал внебрачного сына

Ярослав Бойко признал внебрачного сына

Фото: кадр из фильма.

Внебрачный сын Евгении Добровольской от Ярослава Бойко впервые за долгое время появился на публике. 23-летний Ян Добровольский рассказал, как живет после смерти мамы.

Евгения Добровольская родила младшего сына Яна от женатого Ярослава Бойко в 2002 году. Актриса скрывала беременность от окружающих. Даже ее родители узнали о скором пополнении вместе со всеми. Артистка появилась на одной из премий с внушительным животом.

Бойко сына признал. Но актриса дала ребенку свою фамилию.

Отношения между внебрачным сыном и отцом нельзя назвать простыми. "Малой мой... Когда в школе был, он хулиганил, меня вызывали постоянно. Что-то он там наделал и говорит: «Папа, ты знаешь, я такое сотворил. Возьми ремня и дай мне как следует, вот прям как следует дай мне. Или на неделю от компьютера отлучи... Нет, лучше ремня». И он знал, что я его пальцем не трону", - рассказывает Бойко.

Однако однажды, по признаю актера, Ян его вывел. Тогда Бойко заставил подростка снять штаны, а сам взял армейский ремень. "Он говорит: «Давай, отец, как следует, только смотри». Я один раз его за всю жизнь треснул, но я в этот удар вложил... Он по квартире так... вж-ж-ж!" - рассказывал Бойко.

Сейчас Ян вырос. Он превратился в статного красавца и умницу. Называет Бойко хорошим человеком, у которого можно многому научиться. По его словам, отец помогал ему с учебой за границей.

Ян учится на кризисного управляющего

Ян учится на кризисного управляющего

Фото: Кадр видео.

Ян отслужил в армии и поступил в Словакии на факультете социально-экономических наук. Именно во время учебы он узнал о страшном диагнозе матери. Поначалу он навещал маму при каждой возможности.

Но ей становилось хуже, она медленно угасала. Звездный наследник принял решение вернуться в Москву. "Я сделал этот выбор, все последние месяцы я был с ней до конца", - сказал он.

Сын Добровольской от Бойко тяжело переживал смерть мамы

Сын Добровольской от Бойко тяжело переживал смерть мамы

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Смерть матери Ян тяжело переживал, не понимал, как ему жить дальше. "Когда мамы не стало, это был очень сильный удар. Я тогда отстранился от всех. Мне было просто тяжело разговаривать", - поведал Ян.

Молодой человек также сообщил, что поступил в РЭУ имени Плеханова. Он учится на кризисного управляющего.