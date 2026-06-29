При взрыве в Монако пострадали трое Фото: REUTERS.

В Монако прогремел мощный взрыв, который власти уже назвали терактом. Известно, что в результате три человека серьезно пострадали. По данным газеты Figaro, пострадавшими при взрыве в Монако могли быть украинский олигарх Артур Ермолаев, а также его супруга и ребенок.

ВЗРЫВ В МОНАКО: ЧТО ИЗВЕСТНО

По предварительной информации, ЧП произошло на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла. Взрыв произошел около 21:00 по местному времени (22:00 мск) в подъезде жилого дома. Перед этим там появился неизвестный с рюкзаком, а затем через непродолжительное время прогремел взрыв. Подозреваемый сумел скрыться. Власти расценили инцидент в Монако как террористический акт.

«Это, вероятно, террористический акт. В настоящее время полиция проводит расследование. Взрывное устройство, вероятно, содержало болты и дробь», — заявил государственный министр Монако Кристоф Мирман.

В результате взрыва три человека пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшими являются мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет, а также подросток. Изначально СМИ сообщали, что они - граждане России и Украины.

Однако позднее французские СМИ сообщили, что все пострадавшие – члены одной семьи. Также СМИ назвали предполагаемую фамилию пострадавшего. Это крупный украинский олигарх Вадим Ермолаев.

КТО ТАКОЙ ОЛИГАРХ ВАДИМ ЕРМОЛАЕВ, ЧЕМ ИЗВЕСТЕН

Вадим Ермолаев основатель корпорации «Алеф» и один из крупнейших застройщиков Днепра (Днепропетровск). В 2019 году он отказался от украинского гражданства и получил гражданство Кипра. Ермолаев вёл бизнес в Крыму, в том числе после его присоединения к России, за что попал под санкции режима Зеленского. В декабре 2023 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел в отношении него санкции.

Также Вадима Ермолаева некоторые СМИ называют якобы одним из крупнейших бенефициаров сети мошеннических колл-центров, работающих по гражданам ЕС и других стран. По некоторым данным под его контролем могут находиться около 170 центров с 10–15 тысячами операторов.