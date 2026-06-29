Герой спецоперации «Z» Андрей Романов под шквальным огнем доставил боеприпасы

Александр Марков и Андрей Романов. Фото: Минобороны РФ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Бей врага, не щадя ни его, ни себя самого, побеждает тот, кто меньше себя жалеет», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов. А еще русский полководец замечал: «Научись повиноваться, прежде чем повелевать другими».

ПРИКРЫЛ БОЕВЫХ ТОВАРИЩЕЙ

Ефрейтор Александр МАРКОВ

«Ефрейтор Александр Марков в составе эвакуационной группы выполнял задачу по оказанию первой помощи раненным российским военнослужащим на поле боя и их последующую доставку в точку эвакуации.

Выдвинувшись на огневые позиции для проведения эвакуационных работ, Александр попал под массированный огонь и воздействие FPV-дронов противника, что значительно усложняло выполнение задачи.

Марков занял выгодную позицию и принялся отражать атаку противника, прикрывая раненного товарища до прибытия группы огневой поддержки. Затем Александр оказал раненому военнослужащему первую помощь и на себе вынес его к месту эвакуации для дальнейшей передачи бойца в полевой госпиталь.

Благодаря смелости и мужеству ефрейтора Александра Маркова были спасены жизни нескольких военнослужащих, которые прошли восстановление в полевых медицинских учреждениях и вернулись в строй для выполнения дальнейших задач».

ПОД ШКВАЛЬНЫМ ОГНЕМ ДОСТАВИЛ БОЕПРИПАСЫ

Ефрейтор Андрей РОМАНОВ

«Водитель-электрик ефрейтор Андрей Романов выполнял боевую задачу по доставке разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов на позиции расчета.

Продвигаясь по маршруту, транспортное Романова попало под интенсивный артиллерийский обстрел противника. Несмотря на угрозу жизни, ефрейтор Романов проявил высокое мастерство и хладнокровие, продолжил движение, маневрируя на груженном автомобиле. Вывел его из-под огня украинских боевиков, своевременно доставив груз.

Благодаря смелости и профессионализму Андрея Романова боевая задача была выполнена. Бесперебойная работа расчетов беспилотных летательных аппаратов обеспечила своевременную поддержку и продвижение российских штурмовых подразделений.