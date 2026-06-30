Российские войска поразили 25 АЗС и несколько цистерн с ГСМ на Украине Фото: Минобороны РФ.

Минобороны РФ обнародовало видеокадры, запечатлевшие действия подразделений беспилотных систем «Варяг», направленные на вывод из строя автозаправочных станций и топливных цистерн в прифронтовой зоне противника.

По данным российского военного ведомства, только силами расчетов беспилотников «Варяг» за минувшие сутки было ликвидировано двадцать пять АЗС и ряд цистерн с горюче-смазочными материалами в населенных пунктах Орехов, Марганец, Молодежный, Снегоровка, Берислав, Запорожье, Ямполь, Корюковка, Городня, Сновск, Новгород-Северский, Шостка, Репки, Херсон, Беленькое, Змиевка.

Минобороны отчиталось об ударах по 25 АЗС и цистернам с ГСМ на Украине

Ударные беспилотники успешно поражают бензоколонки и автоцистерны ломая логистику доставки топлива на передовую. Украинские мониторинговые источники косвенно подтверждают результативность ударов по объектам топливной инфраструктуры, что существенно подрывает транспортную логистику и снабжение украинских штурмовых формирований, а главное - снижает мобильность боевой техники ВСУ на передовых позициях.

На прошлой неделе, по сведениям Минобороны России, сотни топливозаправщиков, автоцистерн и наземных робототехнических комплексов, задействованных для подвоза топлива к линии боевого соприкосновения, были уничтожены в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Отметим, что массированные атаки на украинские АЗС активизировались после попыток ВСУ спровоцировать дефицит топлива на территории России. Украина, в свою очередь, оказалась еще более уязвима: она полностью зависит от импорта бензина из Восточной Европы при нефункционирующих нефтеперерабатывющих заводах (НПЗ). Раньше автоцистерны из Европы развозили топливо по АЗС.

Украинские владельцы АЗС даже не пытаются принимать мер по защите своих объектов. Установка антидроновых сетей или скрытие их местоположения на картах - не спасет. Они все равно будут уничтожены. Эксперты прогнозируют на Украине дальнейший рост цен на топливо и углубление топливного кризиса.

Напомним, в начале июня президент России Владимир Путин анонсировал усиление ответных мер против Украины с целью пресечения атак на российскую территорию и предотвращения попыток дестабилизации российского общества.