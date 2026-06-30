Владимир Путин во время церемонии прощания. Фото Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В Центральной клинической больнице Москвы 30 июня 2026 проходит церемония прощания с Сергеем Ивановым.

Сергей Борисович - не просто чиновник высочайшего уровня, а один из соратников Владимира Путина, пришедших вместе с ним во власть, и помогавший главе государства сначала сохранить, а потом и перестроить Россию. Он - бывший министр обороны, экс-глава Администрации президента и Совета безопасности страны.

Поэтому прощание с Сергеем Ивановым - церемония с особенным ощущением. Его провожает сводный расчет отдельной роты почетного караула. Сам Владимир Путин приехал, чтобы проститься со старым товарищем, и тихо крестился над гробом.

Все самое главное о похоронах Сергея Иванова собрал сайт KP.RU.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как проходит прощание с бывшим министром обороны России Сергеем Ивановым

К зданию ЦКБ один за другим подъезжают служебные автомобили. Военные и гражданские лица несут цветы, чтобы отдать дань уважения покойному. Представители разных ведомств прислали венки с красными и белыми розами, а также композиции, выполненными в цветах российского флага.

Сергей Иванов ушел из жизни 26 июня. Ему было 73 года.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Владимир Путин лично прибыл на прощание с Сергеем Ивановым 30 июня

Глава государства Владимир Путин лично прибыл на прощание с многолетним коллегой. Несмотря на плотный рабочий график, президент провел у гроба около двадцати минут. Оба политика долгие годы работали в тесном контакте друг с другом.

Владимир Путин посетил церемонию прощания с бывшим министром обороны Сергеем Ивановым Президент России почтил память покойного Сергея Иванова, появившись на прощании с политиком. Владимир Путин возложил цветы и пообщался с семьёй Иванова

Российский лидер отправил усопшего в последний путь красными розами, а в ходе церемонии прощания прошёл почётный караул, подчеркивая заслуги Иванова перед Отечеством. Его провёл сводный расчет отдельной роты почетного караула. Главная особенность — он представляет все три рода вооруженных сил — Сухопутные войска, ВКС и ВМФ.

Фото: ТАСС.

Служба Сергея Иванова в разведке и карьерный путь

Сергей Иванов являлся ветераном внешней разведки, где трудился еще с 1970-х годов. В 1998 году он занял пост заместителя директора ФСБ, которую в то время возглавлял Владимир Путин. В конце правления Бориса Ельцина Иванов стал секретарем Совета безопасности. В этой должности он оставался постоянным членом до 2008 года, а затем вернулся в совет в период с 2012 по 2026 год.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

После избрания Путина президентом Иванов в 2001 году возглавил Министерство обороны. На этом посту он руководил переходом армии от массового призыва к профессиональной основе. К 2004 году он завершил масштабную модернизацию вооруженных сил. Также он занимался трансформацией советского оборонно-промышленного комплекса в современную систему госзаказа.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 2005 года Иванов курировал оборонную сферу уже в ранге вице-премьера. А в 2007 году, на исходе президентского срока Путина, он стал первым заместителем председателя правительства — вместе с Дмитрием Медведевым. В правительстве Иванов проработал до 2011 года, после чего возглавил администрацию президента. Эту должность он занимал вплоть до 2016 года.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Позднее Иванов был назначен спецпредставителем главы государства по вопросам экологии и транспорта. Однако даже на этой должности он не оставил промышленную тематику. Входя в наблюдательный совет «Ростеха», он продолжал заниматься вопросами высокотехнологичной индустрии.