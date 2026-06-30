«Просто жадный»: Кто взорвал в Монако короля украинских мошеннических колл-центров

Версия покушения — рабочая, но не подтверждённая Фото: REUTERS.

Сумка у вестибюля. Хлопок. Поражающие элементы в стенах. Подросток, женщина, мужчина — двое в критическом. Монако, улица Реверен-Пер-Луи-Фолла, поздний вечер 29 июня.

Прокурор княжества Тибо Стефан осторожничает: «Версия покушения — рабочая, но не подтверждённая». Прокурор может позволить себе мяться. Я — не обязан.

В этой квартире жил Вадим Ермолаев. Основатель днепровской «Алеф Эстейт». «Мост-Сити», «Босфор», «Энигма» — это всё он, бетонный король Днепра. В 2019-м сдал украинский паспорт, взял кипрский. В 2023-м Зеленский подписал ему десять лет санкций СНБО — за алкогольный бизнес в Крыму, который он переписал на подставных и продолжил платить налоги в российский бюджет. То есть наш человек? Нет. Просто жадный.

Вадим Ермолаев

В декабре 2025-го на Кипре Интерпол берёт его сына — Артура. 30 апреля Харьюский уездный суд Эстонии признаёт папенькиного отпрыска виновным в создании преступного сообщества. Сеть колл-центров под брендом Cosmo. Базы — Киев, Днепр. Жертвы — Эстония, Финляндия, Германия, Литва, Турция. Ущерб — около 100 миллионов евро за три года.

Срок — пять лет условно. Артур внёс 8,5 миллиона евро на депозит прокуратуры — и в тот же день из VIP-терминала Таллина улетел частным джетом в Тель-Авив.

Ермолаева-старшего называют бенефициаром «более 150 центров с 10–15 тысячами операторов». Пока версия, не приговор. Но совпадение бьёт в глаза: те самые днепровские бизнес-центры из портфеля Alef — «Энигма», «Призма», «Босфор», «Каскад Плаза» — фигурируют в открытых списках адресов мошеннических «офисов». Сдают в аренду, конечно. Просто так совпало.

Ну и напомню: февраль 2026-го, Бали. 28-летний днепрянин Игорь Комаров, совладелец тех самых «офисов», отдыхал с подружкой-блогершей. Она выложила фото с геолокацией. Похитители вычислили за вечер. 26 февраля на пляже Кетевел в Гианьяре местные находят расчленённые останки.

Кажется, «офисники» обчистили не ту бабушку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Теракт против украинского олигарха потряс Монако: кто пытался взорвать Вадима Ермолаева