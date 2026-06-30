Российские войска беспилотных систем (БПС) достигли успехов в атаках на украинские позиции. Фото: Минобороны РФ.

Российские войска беспилотных систем (БПС) достигли успехов в атаках на украинские позиции, используя дроны для уничтожения живой силы, техники и укреплений, а также для нарушения логистики противника.

«В ходе операций активно применялась воздушная разведка для точного определения местоположения и маршрутов противника. Данные оперативно передавались расчетам ударных БПЛА, включая FPV-дроны с цифровым и оптоволоконным управлением. Разведывательные дроны корректировали удары и проводили доразведку, обеспечивая бесперебойную связь между расчетами и командным пунктом, в том числе по спутниковым и оптоволоконным каналам», - комментируют кадры в Минобороны России.

Минобороны России публикует эффектные кадры работы операторов дронов

На кадрах можно увидеть четкие действия операторов БПЛА в Запорожской и Харьковской области, под Краматорском и Константиновке: ударные дроны уничтожают украинскую пехоту на передовых позициях, бронеавтомобили «Казак» и тяжелые коптеры типа «Баба Яга» с помощью дронов-«камикадзе» и воздушного тарана, а также пункты управления беспилотниками в различных укрытиях.

Комплексная работа подразделений войск беспилотных систем позволяет артиллерии и авиации эффективно уничтожать живую силу, технику, укрепленные позиции и логистические объекты противника, ослабляя его оборонительные возможности и создавая условия для продвижения штурмовых подразделений.