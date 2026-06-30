Песков: Страдают гражданские лица, гибнут дети - это результат действий Киева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

- …Дмитрий Сергеевич, минувшей ночью на подлете к Москве сбили 51 дрон. После начавшегося из-за падения БПЛА пожара в Егорьевске умер ребенок. Какая реакция Кремля на смертоносные атаки?

- Страдают гражданские лица, гибнут дети - это результат действий киевского режима, - заявил официальный представитель Кремля, отвечая во вторник, 30 июня, на вопросы журналистов. - Об этом должны знать все, и об этом должны помнить все.

Мы еще раз, пользуясь случаем, хотели бы обратить внимание международного сообщества, привлечь внимание международного сообщества к этим преступным действиям киевского режима.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Дмитрий Сергеевич, «Коммерсант» писал некоторое время назад со ссылкой на источники, что некоторым российским НПЗ разрешили производить топливо, стандарт «Евро-5» с показателями «Евро-3». А вчера вышло в газете сообщение, что обсуждается понижение этого уровня еще до «Евро-2», чтобы насытить рынок. Действительно ли принимаются такие меры или обсуждаются такие меры?

Песков:

- Вы знаете, что президент в воскресенье проводил совещание по ситуации в топливной сфере в Российской Федерации.

Вы все видели заявление президента на этот счет. Работает правительственная рабочая группа или комиссия, как угодно ее назовите, во главе с Новаком. И Александр Новак, собственно, в ручном режиме фактически ежедневно занимается этими вопросами.

И на совещании у президента, и на совещаниях ежедневных у Новака обсуждается комплекс мер по стабилизации рынка топлива.

Что касается деталей, то вам в данном случае лучше обращаться в правительство, в аппарат Александра Новака.

Вопрос:

- Дмитрий Сергеевич, на совещании в воскресенье президент в том числе поручил проработать вопросы импорта нефтепродуктов. А есть ли понимание, из каких стран этот импорт может быть налажен?

Песков:

- По понятным причинам мы не будем об этом говорить. Контакты осуществляются. Если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, то это будет происходить.

Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка, нацеленный на то, чтобы сбить этот ажиотажный спрос.

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