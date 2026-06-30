С 1 июля сделка с жильём может быть полностью электронной — «ножками» никуда ходить не надо. Фото: Krakenimages.com/Shutterstock/Fotodom

КУПИТЬ ЖИЛЬЁ ПО БИОМЕТРИИ

С 1 июля вводится новый порядок регистрации сделок с недвижимостью. Если сделка проводится дистанционно, подтвердить свою личность для Росреестра можно с помощью биометрии — изображения лица и записи голоса. Эти данные должны быть внесены в государственную информационную систему ЕБС (Единая биометрическая система).

Кроме биометрии, для таких случаев нужна усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) — самая защищённая из всех вариантов электронной подписи, предусмотренных нашим законодательством.

В чём фишка и кому может понадобиться новый порядок?

Сейчас желающие заключить сделку с жильём онлайн, даже если у них есть нужная электронная подпись, сначала должны подать в Росреестр через МФЦ (многофункциональный центр) заявление о том, что согласны на электронную регистрацию сделки. Такой порядок был введён для защиты от мошенников. Но получается смешно: чтобы получить возможность зарегистрировать что-то дистанционно, нужно лично прийти с заявлением, что ты действительно этого хочешь.

С 1 июля сделка может быть полностью электронной — «ножками» никуда ходить не надо. Схема будет такая: покупатель и продавец проходят идентификацию через ЕБС (с помощью биометрии), а затем подают через портал госуслуг заявление о регистрации перехода права собственности, которое подписывают усиленными квалифицированными электронными подписями. Предполагается, что в этом случае обеспечивается двойная защита: биометрия плюс суперзащищенная электронная подпись.

Новая схема может быть востребована при удалённых сделках, когда продавец и покупатель находятся в разных городах. Фото: Kiefer Photography/Shutterstock/Fotodom

Востребована же новая схема может быть при удалённых сделках, когда продавец и покупатель находятся в разных городах. Скажем, кому-то надо продать жильё в регионе, не выезжая из Москвы. Или купить новостройку в другом городе, не приезжая туда лишний раз.

Обычный, очный, порядок регистрации перехода прав на жильё также остаётся в силе. Продавец и покупатель могут лично прийти с документами и договором купли-продажи в МФЦ. Или заключить договор у нотариуса, который потом сам передаст документы на регистрацию в Росреестр. Для большинства граждан, которые не каждый день продают и покупают жильё, этот порядок пока выглядит понятнее.

СПРАВКА KP.RU

А где взять биометрию и УКЭП?

Зарегистрировать свои биометрические данные можно через приложение «Госуслуги Биометрия». Потом их надо будет подтвердить в центрах обслуживания (список есть на госуслугах, это, в частности, офисы некоторых банков). Если вы сомневаетесь, сдавали ли вы или нет эти самые биометрические данные, освежить память опять же поможет портал госуслуг — загляните там в свой профиль. Важно: для электронных сделок с жильём должен быть статус «Подтверждённая биометрия»: «упрощённая» или «стандартная» не годятся — они для более простых случаев.

Усиленную квалифицированную электронную подпись можно получить в удостоверяющем центре — туда надо приехать лично. В некоторых случаях это возможно заочно через приложение «Госключ» (например, если есть уже подтверждённая биометрия).

СТРАХОВКА С ДОХОДНОСТЬЮ

С 1 июля появится новый вариант страхования жизни — с доходностью. Вариантов полиса будет два:

— с объявленной доходностью (фиксированная ставка, примерно как у вклада)

— с расчётной доходностью (зависит от того, как поменялась рыночная стоимость конкретных активов, и рассчитывается по формуле).

Первый вариант доступен всем. Второй — только квалифицированным инвесторам (надо сдать экзамен), готовым отдать за такую страховку сразу не менее 6 миллионов рублей.

Инвестиционное страхование жизни в России существовало и раньше. Но к таким полисам было много претензий: условия слишком расплывчаты, страховки нередко впаривались под видом, что «это как вклад, но доходнее». В обновлённом виде система становится более прозрачной.

С 1 июля появится новый вариант страхования жизни — с доходностью. Фото: JLco Julia Amaral/Shutterstock/Fotodom

Однако по-прежнему важно не путать страховку с инвестиционным доходом и депозит. Условия, на которых по окончании срока договора вы получите свои деньги, в случае со страховкой сложнее. А если деньги потребуются досрочно, в некоторых случаях можно и потерять часть вложенной суммы. Надо внимательно вникать, что будет считаться по договору страховым случаем, как и когда выплачивается доход и что будет при досрочном расторжении договора.

КЛИЕНТОВ МФО ЗАЩИТЯТ ОТ ДОПУСЛУГ

Вступают в силу изменения в базовом стандарте работы с клиентами для микрофинансовых организаций (МФО). Они касаются получения от клиента согласия на некие дополнительные услуги. А точнее, попыток вынудить клиента на эти самые услуги согласиться без понимания, что там к чему. С 1 июля, в частности, нельзя:

— проставлять за клиента согласие на дополнительные услуги (заранее ставить галочки). В том числе и когда эти самые услуги предлагаются не сразу при оформлении займа, а позже (характерный пример — платные подписки).

— Неясно формулировать положения о согласии с допуслугами или отказе от них,

— отвлекать внимание от каких-то условий, а на каких-то, наоборот, внимание акцентировать (с помощью разных размеров шрифта, цвета и т. п.).

ЧТО ЕЩЁ ИЗМЕНИТСЯ

— Родители с 1 июля смогут получать за своих детей в возрасте 14–18 лет справки по их счетам и вкладам. Достаточно будет предъявить, например, свидетельство о рождении (или усыновлении).

— Из списка социально значимых продуктов, которые облагаются НДС по льготной ставке в 10%, исключены молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, спреды и сливочно-растительные топлёные смеси. Переводим на понятный язык: льгот лишены продукты, которые не совсем молочные, потому что молочный жир там для удешевления заменяется растительным. Для них с 1 июля — обычный НДС в 22% (и, соответственно, более высокая цена на прилавке).

Зато в список «льготников» теперь попала, например, сгущёнка — для неё НДС, наоборот, снизится с 22% до 10%.

В список «льготников» попала сгущёнка — для неё НДС, наоборот, снизится с 22% до 10% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

— С 1 июля банки при переводах через Систему быстрых платежей (СБП) должны указывать ИНН отправителя и получателя. Обычным гражданам по этому поводу ничего делать не надо — вы по-прежнему указываете только телефон получателя и банк, куда человеку перевести деньги. А сведения о вашем ИНН «подтягивают» сами банки в автоматическом режиме. Смысл новшества — быстрее выявлять дропперов — это преступники, которые помогают мошенникам выводить деньги клиентов через свои счета. Телефонов у человека может быть несколько, а ИНН один.

— Пенсионерам, которые живут на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях, станет проще подтверждать право на повышенную фиксированную выплату к пенсии. Если пенсия приходит через почту, больше не надо ежегодно доказывать, что пенсионер по-прежнему живет в северном регионе (а не сбежал куда-нибудь в Краснодарский край). Аналогично — если пожилой человек находится, например, в доме престарелых или другом подобном заведении.

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