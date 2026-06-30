Николай Цискаридзе получил премию за лучший дебют, а «Великий комбинатор» как лучший спектакль сезона: В Москве вручили первую награду главным звёздам театра

Алла Сурикова вручает награду за спектакль «Блеск и пепел». Фото: Евгений Люлюкин.

В усадьбе «Архангельское» прошло вручение юбилейной XXXV премии «Хрустальная Турандот». Театральную премию вручили лучшим спектаклям завершившегося сезона и их создателям.

Спектакль «Кабала святош» в МХТ им. Чехова принес победу в номинации «За лучший дебют сезона» премьеру Большого театра, ректору академии русского балета им. Вагановой, а с некоторых пор и драматическому артисту Николаю Цискаридзе.

Сергей Маковецкий и Дарья Златопольская вручают награду Николаю Цискаридзе. Фото: Евгений Люлюкин.

Ведущий премии (Очарованный зритель, он же Александр Бабик) на этот счет высказался красиво: «Дебют вышел удачным. Самоирония и сдержанность — отличительные черты его актерской манеры. Отстранившись от своего персонажа, он действительно царит на сцене, а не пародирует царствование. Его величественный Людовик, естественно, с балетной осанкой — бескомпромиссный и жестокий эстет, в котором нет ни капли жалости к подданным». И, конечно, пошутил, отметив, что стал слегка «обалдевшим зрителем», когда увидел стоимость билетов. В свою очередь принцесса Турандот (Елизавета Арзамасова) выразила желание увидеть «дебют Константина Хабенского на сцене Большого театра в каком-нибудь балете».

Николай Цискаридзе благодарил за доверие: «Есть такое предание, что когда маленькому Моцарту вручали награду или какой-то подарок, он всегда заглядывал в глаза и говорил — а вы меня правда любите? И мне кажется, что в душе каждого творческого человека, и тем более артиста, живет этот маленький Моцарт, который ждет одобрения. Мне безумно повезло — я в своей главной профессии, наверное, самый обласканный и титулованный артист, который вообще был в своем поколении. Когда я выпускался из школы, 35 лет назад, создалась эта премия. И ее не вручали артистам балета. И мне было всегда очень обидно, потому что мне давали все награды, кроме „Хрустальной Турандот“. Мне пришлось прийти в драму, чтобы ее заслужить. И вы знаете, быть дебютантом в моем возрасте безумно приятно…» Николай Максимович вспомнил, что когда Сергей Маковецкий приходил к нему на спектакль, то сказал, что «короля нельзя сыграть, им можно только быть», поэтому всякий раз гримируясь, представляет, что он все-таки немножко тоже де Бурбон.

Ведущая церемонии Елизавета Арзамасова в образе Принцессы Турандот, и артист Театра оперетты Александр Бабик, воплотивший Очарованного зрителя. На сцене создатель театральной премии Борис Беленький. Фото: Евгений Люлюкин.

Награду Цискаридзе вручали Сергей Маковецкий и Дарья Златопольская. Сергей Маковецкий в ответ и шутил, и кажется, что был серьезен, прогнозируя продолжение драматической карьеры Николая Максимовича: «Помни только одно, что в твоем любимом стихотворении Киплинга помимо фразы „все проиграть и все начать сначала, не пожалев того, что приобрел“. Есть еще одна „побеждай“. Очень многим твои грустные истории неинтересны…»

В номинации «Лучшая мужская роль сезона» назвали победителем Евгения Миронова, исполнившего на сцене Театра Наций главную роль в спектакле Валерия Фокина «Обыкновенная смерть». В связи с личными обстоятельствами присутствовать на церемонии Миронов не смог, поэтому награду за него получила директор Театра Наций Наталья Мазур. За лучшую женскую роль в этом сезоне не наградили никого.

«Лучшим спектаклем сезона» назвали «Великого комбинатора» Владимира Панкова. Создатель премии Борис Беленький пошутил и оказался прав: «Получается, что ленкомовская „Антилопа Гну“, стартовав последней в этом театральном сезоне, в итоге пришла первой…»

Антон Шагин передает статуэтку за «Лучший спектакль сезона» Владимиру Панкову. Лучшим стал спектакль «Великий комбинатор». Фото: Евгений Люлюкин.

Награду вручил ректор ГИТИСа Григорий Заславский, также на сцене была команда спектакля, и, конечно, исполнитель роли Остапа Бендера актер Антон Шагин. Ближайший спектакль — 10 июля. Владимир Панков, получая награду, сказал: «Театр может быть каким угодно — модным и нет, перспективным и нет, но я за живой театр, за искренние отношения. А потому работать можно только в компашке, только с друзьями. И я благодарен моим друзьям в театре. Ленком — жив!»

Лауреатом новой номинации «Хрустальное зеркало сцены» стал спектакль «Блеск и пепел», поставленный главным режиссером Театра Вахтангова Анатолием Шульевым по написанной для театра пьесе Сергея Плотова. В главных ролях — Виктор Сухоруков и Ирина Купченко. Награду вручили кинорежиссер Алла Сурикова и генеральный директор музея «Архангельское» Елена Харламова.

Главный режиссер Театра Вахтангова Анатолий Шульев (на первом плане) и его команда спектакля «Блеск и пепел». Фото: Евгений Люлюкин.

В номинации «Лучшая сценография сезона» наградили двух мастеров сцены. Николай Симонов получил статуэтку из рук Павла Каплевича за лучшую сценографию «Кабалы святош». А Максима Обрезкова чествовали за работу над «Игрой интересов» в РАМТе, награду вручил телеведущий Владислав Флярковский.

За «Лучшую режиссерскую работу сезона» наградили Егора Перегудова за спектакль «Сны моего отца — 2». Егор Перегудов сказал: «Это очень важный для меня спектакль по двум причинам — там гениальный текст Романа Михайлова и гениальная сценография Владимира Арефьева. Этот спектакль хоть и не дорогой, но очень непростой для театра и для всех его служб. И я хочу поблагодарить сразу два театра. Очень рад, что здесь присутствует Алексей Владимирович Бородин, художественный руководитель РАМТа, где спектакль рождался. И я благодарен театру Маяковскому за то, что сейчас мы играем „Сны“ там, хотя это и непростого для цехов. Спасибо всем большое!»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Штирлиц, Анна Каренина и Мекки-Нож: главные премьеры нового театрального сезона в столице

Лауреатами «Золотой маски» стали спектакли Никиты Михалкова и Владимира Машкова

«Аперитив» к спектаклю «Опера нищих» с Максимом Матвеевым и Александрой Урсуляк был прекрасным