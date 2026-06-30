Согласно сообщению Минобороны России, российские штурмовые подразделения добились прогресса вдоль всей линии фронта. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Согласно сообщению Минобороны России, российские штурмовые подразделения добились прогресса вдоль всей линии фронта. Группировка войск "Южная" проявила значительную активность, взяв под свой контроль населенный пункт Малиновка в Донецкой Народной Республике. Одновременно воины подразделений "Восток" успешно вытеснили украинские силы из сел Ровное и Лесное, расположенных в Запорожской области.

За сутки, по данным оборонного ведомства, общие потери вооруженных формирований Украины превысили 1395 единиц личного состава. Наибольшие потери зафиксированы в частях ВСУ, участвовавших в боевых действиях против подразделений группировок "Север" (более 210 человек), "Запад" (210 человек), "Центр" (270 человек) и "Восток" (455 человек).

Кроме того, были уничтожены за 24 часа: 12 бронированных машин, 5 артиллерийских орудий и свыше 66 единиц автомобильной техники, принадлежащих киевскому режиму.

В Донецкой Народной Республике продолжаются операции по освобождению городов. В Красном Лимане подразделения 67-й мотострелковой дивизии взяли под контроль четыре опорных пункта и 54 здания. В Константиновке штурмовые отряды освободили 30 зданий.

Удары, нанесенные силами армейской авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией, были нацелены на топливные и энергетические объекты Украины, места хранения и сборки беспилотников, склады ГСМ, а также на скопления войск противника в 142 районах.

За сутки силами Черноморского флота были уничтожены семь безэкипажных катеров. Российские системы ПВО сбили семь управляемых авиабомб и 806 украинских дронов самолетного типа.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянии на 30 июня были уничтожены:

673 - самолета.

284 - вертолета.

171 971 - дрон.

664 - ЗРК.

29 968 - танков и бронемашин.

1 750 - РСЗО.

35 570 - орудий.

65 265 - единиц спецтехники.