Охладит ли пыл британского спецназа русский пулемет на газовозе: на «Маршале Василевском» заметили вооружение

Плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский" в акватории Балтийского моря. Фото: Виталий Невар/ТАСС

Британская Times сообщает, что русские начали устанавливать вооружение на своих танкерах — и это может удержать европейские страны от перехвата судов, перевозящих подсанкционные нефть и сжиженный природный газ (СПГ). В доказательство привели снимки, сделанные эстонским самолетом-разведчиком в Балтике. На борту газовоза «Маршал Василевский», одного из основных российских судов для перевозки СПГ, установлены два крупнокалиберных пулемета типа «Корд». Оружие зафиксировано в двух огневых точках, по обе стороны мостика, с защитой из мешков с песком.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с главой Центра изучения военных и политических конфликтов Андреем Клинцевичем.

СОМАЛИЙЦЕВ ЭТО ПУГАЛО

— Речь идет не об одном судне — мы собираемся ставить вооружения на все наши танкеры и включать в команду профессиональных военных? Как видится развитие этой истории?

— Когда сомалийские пираты грешили захватами больших гражданских судов, то появление там частных военных компаний, охранников со стрелковым оружием или крупнокалиберными пулеметами, вопрос сразу решало. Но сейчас могут возникнуть несколько правовых аспектов.

— Каких именно?

— Кто, на каком основании на гражданском судне находится? Под чьим флагом? Каким образом это все коррелируется с международным морским судоходством? Но если этот танкер курсирует, условно, между двумя портами, где договоренности совместные, двусторонние, то здесь проблем нет. Допустим, Санкт-Петербург и какой-то африканский или азиатский порт, где это спокойно принимается внутренним законодательством и позволяет заходить во внутренние воды с наличием такого вооружения — и тогда тут все нормально.

Британские военные задержали в Ла-Манше нефтяной танкер Smyrtos, который якобы связан с Россией Фото: REUTERS.

ФЛАГ И СТВОЛ

— Помогут ли пулеметы или гранатометы на танкерах остановить их захват?

— Время покажет. Да, одно дело, когда сомалийские пираты на утлых суденышках пытаются подлететь и с воды забраться на борт — их любая стрельба в их направлении, как правило, отпугивает. Но остановит ли это профессионалов захвата, спецназ, который выгружается с вертолетов, с группами блокирования и всем остальным? Будут ли те силы, которые посадят на этих суда, стрелять по военнослужащим других стран — британским, французским, любым другим? Понимая, что это может вызвать уничтожение этого судна, или тех, кто стреляет, ответным огнем. И обернется большим дипломатическим скандалом?

— Много нюансов…

— Да, но если будет флаг российский на судне, и российские охранные структуры внутри, с вооружением, с российским регистром и с выданными российскими документами, я думаю, что никто вообще не решится на него высаживаться.

— Это отчего же?

— Они, как правило, выгружаются на суда, находящиеся под флагами небольших стран — Коморские острова какие-нибудь. Которые никогда в жизни не будут даже дипломатические ноты писать по поводу захвата их судна. Они просто торгуют недорогими удобными юрисдикциями для регистрации судов там, связанных со страховками, с вопросами налогообложения и т. д.

— В общем, эффект должен быть?

— Не думаю, что кто-то из британских, французских или прибалтийских стран захочет отдать команду на досмотровые действия судна, на котором есть вооруженные люди, потому что такие шаги могут закончиться плохо. Например, сбитием вертолета. Да, потом будут последствия, но кто-то должен за это отвечать.

ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ

— Что касается крупнокалиберных пулеметов, которые британцы рассмотрели на мостике «Маршала Василевского» — а, может, это защита от безэкипажных морских катеров?

— «Маршал Василевский» — это российская юрисдикция. Это не Маршалловы Острова. Здесь мы сами определяем, нужна ли нам вооруженная охрана на судне или нет. Мы же не планируем заходить в британские порты, которые, например, станут это ограничивать. Для нас это непринципиально. Вообще, даже установка муляжей крупнокалиберных пулеметов и появление вооруженных людей…

— …Да просто людей в форме.

— Да, просто людей в форме, которые будут прогуливаться по палубе, уже способна серьезно охладить пыл и желание на палубу выгружаться для досмотра.

ЭСМИНЦЕВ НЕ НАПАСЕШЬСЯ

— Но речь шла и про конвоирование военными кораблями — или это слишком дорого, и эсминцев с корветами не хватит на весь танкерный флот?

— Вообще, это работает. Англичане по этому поводу сильно возмущались, мол, почему ракетные фрегаты и эсминцы русских находились в международных водах вдоль их островов? Был даже инцидент, когда британская пара купила старую яхту и решила поплавать между Британией и Францией. Они опасно сблизились с нашим военным кораблем, после чего стрельба по курсу заставила их этот курс поменять.

— Но наш корабль ничего не нарушил — англичане сами же потом это признали?

— Здесь важный момент. Нам надо срочно создавать удобную юрисдикцию, назовем так, нашего теневого флота, чтобы он ходил под нашими флагами. Это важно потому, что сейчас, когда происходит захват судна, кроме того, что сказать «ребята, там российский экипаж, освободите его», мы, на самом деле, больше ничего сделать не можем. Пока…

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