Зверский передел украинского «чёрного» бизнеса в центре Европы: что известно о взрыве олигарха Ермолаева в Монако

Бомбу подорвали дистанционно Фото: REUTERS.

Во время первого теракта в истории Монако был подорван крупный украинский мошенник-олигарх Владимир Ермолаев и его семья.

ШЭФ «ГРАБИТЕЛЕЙ СТАРУХ»

На территории нынешней Украины бывает три неконтролируемых денежных источника:

1) освоение военных заказов на деньги от западных кредитов,

2) мошеннические колл-центры

3) и взятки, которые собирают «людоловы» из ТЦК.

Разумеется, на всех уважаемых людей денег не хватает, и черный передел был неизбежен. Самый сладкий кусок – рынок телефонного мошенничества. Военные заказы воровать безоглядно не получится, нужен какой-то результат, иначе больше не дадут. ТЦК, судя по пробной охоте «людоловов» в Киеве (она закончилась массовыми беспорядками на Троещине), выдоили провинциальную Украину до дна. Остался третий украинский «национальный бизнес» - мошеннические колл-центры.

Первый звоночек случился минувшей зимой, когда на Бали, был похищен и зверски убит некий Игорь Комаров, управляющий целой сетью «грабителей старух», - мошенническими колл-центрами, разбросанными по всей Украине и работающими даже в тюремных зонах. Похитители тщательно допросили Комарова. А так как перед этим задушевным разговором, ему отрубили часть пальцев, он рассказал много интересного, особенно о коммерческих связях мошенников с руководством Украины. Например, всю схему курировал ни много ни мало – генпрокурор Украины Руслан Кравченко!

Первый звоночек случился минувшей зимой, когда на Бали, был похищен и зверски убит некий Игорь Комаров Фото: Соцсети.

Думаю, самая интересная информация осталась за кадром, и похоже, что взрывом в Монако ее начали реализовывать.

На кону – гигантские деньги. Только в России в прошлом году «грабители старух» смогли украсть почти 400 миллиардов рублей! Самое примечательное, что жулики так «вытоптали поляну», что их доходы высасываемые из российских граждан сильно просели. Люди наши, в целом, поумнели, включились «безопасники» банков и МВД, волну грабежей стариков удалось сбить. И тогда мерзавцы с Украины переключились на «поле не паханное» и жирное - Европу.

ВОДОЧНЫЙ КОРОЛЬ И «КИПРИОТ»

Взорванный в Монако олигарх Вадим Ермолаев – человек с необычной судьбой. Родом из Днепропетровска, как и мошенник, похищенный и убитый на Бали. Начинал с обналички и контрабанды. Контролировал и агробизнес и спиртовые заводы, владел винодельнями в Крыму, пока не пришла Россия и их не национализировала. Набожный иудей и крупный жертвователь.

Взорванный в Монако олигарх Вадим Ермолаев – человек с необычной судьбой

Но в последние годы, покинув Украину, занимался именно европейскими старухами. По данным Интерпола, семейство контролировало 150 украинских мошеннических колл-центров. Нельзя сказать, что про них местные силовики не знали. Европейская полиция задерживала в прошлом году сына олигарха-жулика, Артура, но два месяца назад его выпустили под залог в 8 миллионов евро! Так как деньги не пахнут, в 2021 году Forbes Украина, с затаенной гордостью, включила Вадима Ермолаева в список 100 богатейших украинцев с состоянием $220 млн. Правда, через пару лет Зеленский ввел против олигарха санкции (за то, что тот якобы продолжал вино-водочный бизнес в Крыму), но он к тому времени уже отказался от гражданства Украины и стал «киприотом».

Разумеется, в Киеве многим не нравилась такая увертливость олигарха.

Во время первого теракта в истории Монако был подорван крупный украинский мошенник Фото: REUTERS.

ПЕРЕДЕЛ ГРЯЗНОГО БИЗНЕСА

Точку в его карьере поставил неприметный мужчина в черной ветровке и панаме. Он оставил небольшой рюкзачок у входа в дом в княжестве Монако, где жила семья Ермолаева. Внутри было взрывное устройство, начиненное болтами и гайками. Бомбу подорвали дистанционно, в момент, когда семейство Ермолаевых заходило в подъезд.

Известно, что от взрыва пострадала и некая барышня-экскортница, в больнице Ниццы ей ампутировали ноги. Сам Вадим Ермолаев, его супруга и 13-летний ребенок, сейчас в больнице в тяжелом состоянии – ожоги и осколочные ранения.

Примерно 10-15 тысяч телефонных мошенников буквально остались без хозяина. Скорее всего, случившееся заставит Артура Ермолаева уступить грязный бизнес.

Ну а киллер сразу же после взрыва пересек границу княжества Монако и затерялся во Франции. До следующего громкого теракта в Европе с украинским следом.

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