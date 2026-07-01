Огромные возможности для импортозамещения: Госсекретарь Союзного государства осмотрел российские заводы, работающие в Беларуси

Сергей Глазьев (на фото - в центре) на заводе светоидных лент. Фото: компания «Арлайт РУС»

Государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Сергей Глазьев во время поездки в Брест ознакомился с примерами успешной белорусско-российской кооперации, при которой наше сырье и инвестиции эффективно соединяются с белорусскими инженерными кадрами. Сергей Глазьев посетил два завода группы компаний «Арлайт».

Первый - завод по производству светодиодных лент и линейных светильников был открыт в Бресте в 2017 году. Второй завод занимается производством алюминиевых профилей, он был открыт в этом году.

Руководство компании рассказало о своих планах по расширению мощностей и освоению новых рынков сбыта. На сегодняшний день мощности обоих предприятий позволяют закрывать потребности рынка в премиальном сегменте светодиодных лент и алюминиевого профиля, который по качеству и точности геометрии может превзойти иностранные аналоги.

Госсекретарь Союзного государства России и Беларуси Сергей Глазьев (в центре) во время поездки в Брест ознакомился с примерами успешной российско-белорусской кооперации. Фото: компания «Арлайт РУС»

- Мы этим заводом практически закрываем полный цикл производства светотехнической продукции. Мощность предприятия - 3000 тонн алюминиевых профилей премиум-качества в год, - рассказал директор завода по производству алюминиевых профилей «Арлайт ПРО» Иван Заруба.

Сергей Глазьев высоко оценил уровень автоматизации предприятий и компетенции специалистов.

- Это, конечно, впечатляет. Отрадно, что у нас в нашем едином экономическом пространстве есть предприятие, которое способно всех «осветить», дать надежные источники света самых разных характеристик под самые разные потребности и практически закрыть значительную часть внутреннего рынка. Я, можно сказать, в восторге от того, что я увидел. Мне кажется, это такое технико-экономическое чудо, - поделился Госсекретарь впечатлениями от осмотра предприятий.

Он отметил, что главная цель российско-белорусской интеграции, создания общего рынка, заключается в том, чтобы отечественные предприятия были конкурентоспособными, «чтобы они этот рынок осваивали, чтобы наши потребители могли на всем огромном рынке Евразийского экономического союза видеть и получать продукцию друг друга».

Он назвал осмотренные заводы образцами того, как можно строить современное производство, ориентированное не только на внутренний, но и на международный рынок, соответствующее по своим техническим характеристикам всем передовым мировым требованиям.

В 2025 году светодиодные ленты были включены в реестр ЕАЭС. Сергей Глазьев объяснил, какие это дает преимущества.

- Реестр дает возможность приобретать продукцию любым потребителям на нашем Евразийском экономическом пространстве. Вхождение в реестр означает, что товар соответствует требованиям наших технических регламентов, что он может быть использован где угодно на нашем рынке. Вхождение в реестр дает возможность уверенно себя чувствовать на рынке Евразийского экономического союза, - пояснил Глазьев.

Завод «Арлайт ПРО», открытый в 2026 году, сможет производить 3000 тонн алюминиевых профилей в год. Фото: компания «Арлайт РУС»

При этом госсекретарь отметил, что завод, производящий светодиодные ленты, настолько передовой, что под него еще и стандартов-то толком не разработано.

- То есть здесь может быть создан и свой центр сертификации, который будет работать на весь Евразийский экономический союз и защищать наш рынок от недоброкачественной продукции, которая тоже появляется и которая может не соответствовать требованиям, которые важны для потребителя и по безопасности, и по качеству, - сказал Госсекретарь.

Отвечая на вопрос: «Каковы шансы, что производство товаров в Беларуси может заменить огромный китайский рынок?», Глазьев отметил, что здесь открываются огромные возможности для импортозамещения.

- Практически вся световая отрасль переходит на светодиоды. А светодиоды, вообще-то говоря, были изобретены в Советском Союзе. И мой хороший товарищ, коллега Жорес Алферов, даже за свои разработки получил Нобелевскую премию. К сожалению, Советский Союз не смог создать промышленное производство, которое бы обеспечивало нам готовую продукцию с низкими издержками в больших масштабах, потому что спрос на светодиоды безграничен, и мы сейчас, наверное, уже присутствуем при замещении всех остальных источников света светодиодами. На каком-то этапе нас обошли конкуренты - американцы и китайцы. Они первыми наладили массовый выпуск светодиодов. Мы еще, конечно, сильно зависим от импорта кристаллов. Сами выращивать светодиоды мы, конечно, можем, но это очень дорого. Для того чтобы выйти на полный цикл, необходим технический потенциал. Я думаю, что это, в принципе, возможно. Хочется пожелать инженерам, ученым, предпринимателям, которые здесь работают, чтобы они эту технологическую цепочку в конце концов всю прошли и создали у себя, - сказал Сергей Глазьев.

Управляющий партнер «Арлайт» Андрей Рыжов рассказал, что компания начинала свой путь как торговая, потом стала инжиниринговой, и следующий этап - переход к производству светодиодных лент и алюминиевых профилей. Он отметил, что на заводе по производству светодиодных лент и линейных светильников начат третий этап реконструкции, там будут введены дополнительные производственные мощности. По его словам, потенциал развития обоих заводов огромный.

Управляющий партнер «Арлайт» Андрей Рыжов (на фото слева) рассказал Сергею Глазьеву о перспективах завода по производству светодиодных лент и линейных светильников. Фото: компания «Арлайт РУС»

Подводя итог, Сергей Глазьев отметил, что за 30 лет существования бренда компания прошла уникальный путь.

- Это крупнейшее предприятие на рынке ЕАЭС по производству светодиодов и, наверное, будет скоро крупнейшим по источникам света. Хочется пожелать выйти на такой уровень технологической комплексности и связанности, чтобы не только сами светодиодные ленты и источники света здесь производились. За 30 лет накоплен такой колоссальный опыт, что за следующие 30 лет можно достичь всех целей, которые задумали, - заметил Госсекретарь.