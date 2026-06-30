Как отбить у ВСУ желание атаковать Россию: Решения уже реализуют на самом верху

Всего российские средства ПВО за сутки сбили 806 беспилотников ВСУ самолетного типа. Фото: Александр Река / ТАСС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков жестко прокомментировал очередную атаку киевских БПЛА на регионы России и, в частности, на Подмосковье, где в результате налета дронов погиб грудной ребенок: «Мы еще раз обращаем внимание международного сообщества на преступные действия киевского режима».

Всего российские средства ПВО за сутки сбили 806 беспилотников ВСУ самолетного типа. На подлете к столице за ночь на 30 июня сбиты более полусотни дронов.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с военным экспертом, историком войск ПВО Юрием Кнутовым.

ПРИЧИНА АКТИВНОСТИ

- В массовых атаках беспилотников ВСУ на российские регионы есть система?

- Они не хаотичны. Одно из последних решений запада - выделение 1 млрд евро на закупку вооружений для Киева, именно беспилотников. И потому количество БПЛА, которые применяет противник, к сожалению, будет расти. Но и наши средства противодействия совершенствуются. Об этом говорил наш министр обороны на встрече с венкорами.

- Почему сейчас резко выросла интенсивность налетов?

- Одна из причин - у нас в сентябре выборы в Госдуму. Противнику надо дестабилизировать обстановку в нашей стране. Пытаться создать нездоровые настроения в обществе. Пытаться сократить влияние партии власти, других партий, который поддерживают курс президента. Другая причина - попытка надавить на население российское с таким расчетом, чтобы общество было готово на шаги, связанные с заключением невыгодного для нас мира, с контрибуциями и прочим. Удары ведь идут по объектам, которые отражаются на жизни мирных граждан. Например, по нефтепереработке, что отражается на ситуации с бензином.

ЗАЯВЛЕНИЯ МИНИСТРА

- Министр обороны в том числе и потому сделал ряд столь важных заявлений?

- Да, и одно из ключевых — о том, что уже создана и совершенствуется эшелонированная система защиты. Также речь шла об активном внедрении мобильных огневых групп. Эти группы, помимо зенитных пулеметов на турелях, будут иметь и FPV-перехватчики. Важное заявление касалось и создания единой информационной среды. Все РЛС должны быть заведены в единую систему автоматизированную. И наши бойцы войск ПВО и войск беспилотных систем должны на планшетах в реальном времени видеть своего противника и принимать соответствующие меры.

- Речь и о более активном внедрении ИИ?

- Да, и он внедряется сейчас в систему ПВО. При том в крупных комплексах он уже используется, а вот на уровне мобильных огневых групп, перехватчиков - тут есть отставание определенное. Поставлена задача к ноябрю решить проблемы с внедрением программного обеспечения, позволяющего ИИ решать вопросы с перехватом дронов противника. Кстати, уже сейчас эффективность применения дронов-перехватчиков войсками беспилотных систем - она выше, чем в других родах войск. И в целом антидроновое ПВО - в приоритете. Об этом министр обороны и говорил.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что внедрение искусственного интеллекта в военную сферу является одним из приоритетных проектов его ведомства. Фото: Министерство обороны РФ.

НЕПРОСТАЯ ОСЕНЬ

- Возможно ли, что атаки БПЛА осенью, после выборов, перестанут быть столь массированными?

- Увы, рассчитывать на это не приходится. Может появиться и баллистика. Украина заявляет о таких разработках, вроде FP-9. Но реальную работу там ведут европейцы. Сейчас киевский режим накапливает дроны нескольких типов - и применяет их по объектам гражданской инфраструктуры. Возможно, осенью больший приоритете начнут отдавать объектам, связанным с производством оборонной продукции. Но мы не должны ждать этого, надо работать на упреждение.

- Речь о предотвращении ударов?

- Наша разведка должна давать больше информации и более точной - где именно происходит сборка дальних донов и установка на них боевых частей. Потому что из-за рубежа дроны идут без БЧ. Эти заводы и должны стать приоритетом. Чтобы превратить дроны из ударного средства поражения в наблюдателей. И вновь скажу про удары по трем десяткам мостам через Днепр, по двум тоннелям в Закарпатье и по полусотне портовых терминалов в Одесской области. Нужна изоляция ВСУ от поставок оружия из-за рубежа.

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