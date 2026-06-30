Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш: «с Бандерой Украина не вступит в Европейский Союз». Фото: REUTERS.

Депутат Верховной рады Украины, бывший глава Института национальной памяти и эталонный современный бандеровец Владимир Вятрович заявил, что позиция Польши никак не повлияет на создание «пантеона выдающихся украинцев», анонсированное в День конституции украинским «просроченным» главарем украинской власти Владимиром Зеленским. Как заявил Вятрович, в этом пантеоне в центре Киева в числе прочих планируют перезахоронить и Степана Бандеру.

Это что же получается, что одного из руководителей ОУН* — Андрея Мельника, которого недавно со всеми почестями перезахоронили на Национальном военном мемориальном кладбище, снова выкопают и закопают уже в центре Киева. А то ведь нехорошо получится, если два заклятых приятеля, мечтавших убить друг друга – Мельник и Бандера – окажутся в ситуации, когда одному будет оказано больше почестей, чем другому. Теми более, что ОУН(Б)*- бандеровцы и ОУН(М)*- мельниковцы нещадно конкурировали друг с другом и при случае резали конкурентов с не меньшей жестокостью. Что, впрочем, как говорится «в древних традициях украинского лыцарства».

Выступление Вятровича можно рассматривать как ответ на новые польские заявления, прозвучавшие из Варшавы. На этот раз их озвучил вице-премьер правительства Польши и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, объяснивший, что «с Бандерой Украина не вступит в Европейский Союз».

- Нельзя возводить в пантеон тех, кто разрушает европейское сотрудничество. С Бандерой в Европейский союз Украина не войдет, - заявил Косиняк-Камыш в интервью Polsat News. В ответ на заявления Киева, озвученные самим украинским просрочкой и главой его Офиса президента террористом Кириллом Будановым**, что отныне, мол, никто не сможет и не смеет указывать Украине, какую историю ей изучать и чью память чтить, Косиняк-Камыш не менее безапелляционно объявил, что «никто не сможет указывать Польше, как голосовать по вопросу вступления той или иной страны в Европейский союз». Обещание более чем просто прозрачное.

В мае останки украинского нациста Мельника и его жены с почестями перезахоронили под Киевом. Фото: Владимир Зеленский @ Соцсети

А чтобы ни у кого в Киеве не оставалось иллюзий на предмет того, касается ли данное обещание их или нет, польский министр обороны рассказал, что при формировании Европейского союза «страны-участницы не могли строить национальную идентичность, историческую политику или политику памяти на событиях, личностях и системах, которые вызывают боль, протест, ложь или противодействие со стороны партнёров по ЕС», приведя в пример Францию, Италию и Хорватию.

Еще более многозначительно для Киева прозвучало напоминание вице-премьера Польши о том, что одним из принципов ЕС является выполнение поставленных перед страной-кандидатом на вступление ряда условий, а переговорный процесс включает десятки направлений, среди которых одним из ключевых требований являются верховенство права и борьба с коррупцией. Просто, что называется, разрезал по живому. В целом, по его словам, Украина сейчас находится очень далеко от Европейского союза, и вина за это лежит на Зеленском, который в ответ на военную помощь со стороны Польши, на прием 3-х миллионов беженцев, передачу гигантского количества вооружений, в том числе, батарей Patriot и польских систем, обеспечивающих безопасность инфраструктуры, начал свою «эгоистичную игру» во внутренней политике ради собственной политической выгоды в разжигании исторического конфликта с Польшей.

В общем, «милые» опять поссорились. Но на сей раз они не тешатся, как в поговорке, а зарубились, что называется, всерьез. Тем более, что Навроцкому перед предстоящими выборами в парламент (Сейм) надо зарабатывать очки для своей партии перед избирателями, а Зеленскому необходим козел отпущения, на которого можно будет свалить вину за проигрыш. И Польша на такую роль подходит идеально.

Пожалуй, наиболее полно на этот скандал отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

- Варшава много лет не то, что поощряла есовские устремления бандеровского неонацистского режима на Украине, она сознательно раздавала последователям убийц своих предков оружие и деньги, - написала Мария Владимировна в своем ТГ-канале. - Польские элиты сами заражены национализмом, истово исповедуют русофобию, как причастие по воскресеньям. В этом националистическом угаре посчитали, что один раз, как говорится, не Зеленский, и можно ради неослабевающего реваншизма побрататься с последователями Бандеры и Шухевича. Нет уж. Вы, как говорил Экзюпери, у которого вчера был день рождения, в ответе за тех, кого приручили. Я добавлю: «за тех кровожадных монстров».

И назвала нынешних украинских бандеровцев «выкормышами, в том числе Варшавы».

Ни убавить, ни прибавить. Хотя польское «восстание» против культа Бандеры в Киеве можно только приветствовать. Смотришь, они еще смогут вернуться к логическому мышлению.

* - террористическая организация, запрещенная в России.

** - внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинский тупик: от нацизма Зеленского прорвало даже министра обороны Польши

Украинское «пушечное мясо» выгоняют из Европы: раскрыт документ о мужчинах призывного возраста