Константин Хабенский и Иван Ургант доброй шуткой вспомнили своего друга Игоря Золотовицкого

Худрук МХТ им.Чехова и сменщик Золотовицкого на посту ректора Школы-студии Константин Хабенский. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Не то, чтобы это было неожиданно, но друзей у Игоря Золотовицкого оказалось столько – и коллеги-артисты, и студенты, и выпускники Школы-студии МХАТ, которой он руководил 13 лет, и семья, и сыновья, а ещё друзья из числа гостей, например, Константин Эрнст и Михаил Швыдкой, - что едва все уместились в зрительном зале Основной сцены МХТ.

В начале сезона театр планировал иначе отметить 65-летие своего ведущего артиста и очень душевного человека, но судьба распорядилась так, что юбилейный вечер стал и вечером памяти. Игорь Золотовицкий не дожил до своего 65-летия (18 июня) всего полгода. 14 января рак желудка унес его жизнь.

В начале сезона театр планировал иначе отметить 65-летие своего ведущего артиста и очень душевного человека, но судьба распорядилась так, что юбилейный вечер стал и вечером памяти. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Он был хорошим, веселым и жизнелюбивым человеком. Гогуля, Игоряша, Игорёк – так нежно называли Золотовицкого его коллеги. Он родился и вырос в солнечном Ташкенте, под сенью вековых чинар, где на улице всегда +40 и всегда пахнет пловом. И дети резвятся весь день на улице, никого и ничего не опасаясь. Таким был многонациональный Ташкент в воспоминаниях Золотовицкого. Всем, кто выходил вчера на сцену, хотелось вспоминать об Игоре, говорить, говорить, говорить... Ностальгировать. Первым был писатель, актер, режиссер Евгений Гришковец.

- Кем только не был Игорь Золотовицкий. Талантливый артист, замечательный педагог, чудесный ректор, режиссер… А ещё настоящий друг, прекрасный рассказчик анекдотов, собутыльник, неистовый футбольный болельщик, человек, которые умел вкусно готовить плов и гениально пить водку. Он делал праздник всем, к кому приходил на день рождения. Играл во всех моих спектаклях. Когда режиссер репетирует с актером, он пристально смотрит актеру в глаза. Поэтому я знал лицо Игоря лучше, чем свое собственное. В 20 лет Игорь был похож на Пола Маккартни, большие, чем Пол Маккартни был похож на себя. А в 60 лет он стал могучим, громким человеком с длинными кудрявыми волосами. Он не любил учить текст, поэтому любил импровизировать. И у нас проходили гениальные репетиции.

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Авангард Леонтьев напомнил, что после Игоря Золотовицкого остался живой след – его семья, выпускники Школы-студии. Он воспитал достойную молодежь. Отзывчивость Игоря Золотовицкого в том числе по отношению к студентам не знала предела.

- Когда Игорь ушёл из жизни, возникла спорная кандидатура на место ректора Школы-студии (имеется в виду режиссер Константин Богомолов – Ред.). Но выпускники разных лет собрали 250 подписей и выступили против этого назначения. Это ли помогло, или что-то другое – важно, что выпускники это сделали. И теперь Школой руководит тот же человек, который руководит Московским Художественным театром (Константин Хабенский – Ред.).

Михаил Ширвиндт, который дружил с Золотовицким с юности, вспомнил время их прекрасного шалопайства. Как его учил Игорь, возвращаясь из заграничных гастролей (со спектаклем «Чинзано»): в магазинах за границей продают много разных вещей. Но покупать надо вещь теплую, носкую и немаркую.

Худрук МХТ им.Чехова и сменщик Золотовицкого на посту ректора Школы-студии Константин Хабенский говорил про мировоззрение Игоря, мол, это то, чему нельзя научить, это «то, что даётся по рождению». Вспомнил, как по просьбе Золотовицкого поднес стакан виски Евгению Миронову, когда тот играл спектакль «№ 13». Миронов, не подозревая подвоха, хлопнул стакан. И глаза у него поползли на лоб. А надо было доигрывать спектакль. В результате Миронов доигрывал в мизансцене «сидя на полу».

Народный артист Станислав Любшин назвал Игоря Золотовицкого удивительным человеком, который всем всегда хотел помочь. И всем сочувствовал. Но год назад сам оказался в ситуации, когда ему понадобилась помощь врачей. «Он преодолевал боль и страдания. Но продолжал освещать собой МХАТ. Буквально луч света.

Народный артист Станислав Любшин назвал Игоря Золотовицкого удивительным человеком, который всем всегда хотел помочь. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Со всеми одинаковый, открытый и очень жизнелюбивый».

В финале вечера друзей Игоря Золотовицкого на сцену вышел Иван Ургант. Впервые после долгого перерыва.

В финале вечера друзей Игоря Золотовицкого на сцену вышел Иван Ургант. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Знаете, есть такие артисты, которые не любят других артистов. Игорь не был таким. Он всех любил. Кроме своих студентов, он любил всех, - в зале смеялись над шутками Урганта. – Он мне рассказывал: была такая традиция, любопытная, когда первокурсники приходят учиться, они первым делом должны подарить ректору по 20 тысяч рублей – на удачу. В силу каких-то обстоятельств эта традиция не прижилась. Но этот 2026 год выдался для Игоря продуктивным, - это уже был черный юмор от Урганта. – Игорь получил премию «Ника» (посмертно), он получил премию ТЭФИ-2026 (тоже посмертно), сборная его родного Узбекистана вышла в финальную часть Чемпионата мира по футболу и ещё… цены на золото выросли. Игорь, я хочу поздравить тебя с днем рождения. Сказать, тебе, спасибо. За всё. Сказать, что мы всегда хотим быть на тебя похожими, и чтобы наши дети были на тебя похожими, и чтобы все люди на земле были похожими на тебя. И тогда жить нам будет лучше.

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