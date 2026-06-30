Анна Пересильд попала в сказку: сыграет с Никитой Кологривым в экранизации «Садко» — там будет многорукий злодей и морское царство

Стартовали съемки фильма «Садко» с Анной Пересильд и Никитой Кологривым. Фото: Кадр из фильма «Садко».

Конвейерный вал киносказок на Руси не остановить. Вслед за полнометражными версиями «Чебурашки», «Буратино», «По щучьему велению» теперь к выходу готовятся «Незнайка», «Царевна-лягушка», «Кот Леопольд» и еще десяток других картин для всей семьи — чтобы билет покупал не один человек, а мама, папа, дети и их друзья.

И вот теперь стало известно, что и до гусляра Садко добрались загребущие руки продюсеров. Фильм, посвященный сказочному герою, запустил в Петербурге в производство Сергей Сельянов, продюсер Алексея Балабанова и создатель многих сказочных франшиз (про трех богатырей, например).

— Как я говорил неоднократно, мы делали, делаем и будем делать сказки, потому что мы их любим! — отмел продюсер подозрения в желании эксплуатировать хорошо забытую классику. — У нас новая версия легендарной сказки. Мы бережно отнеслись к первоисточнику, но добавили неожиданные сюжетные ходы: зритель найдет немало сюрпризов. Это будет яркая музыкальная сказка с потрясающими декорациями, атмосферной музыкой и талантливыми актерами. Мы хотим, чтобы эта история зазвучала по-новому и стала близка современному зрителю, сохранив при этом дух подлинной русской сказки.

Один из главных сюрпризов — появление в проекте Анны Пересильд, крашихи всех подростков (после сериала «Слово пацана») и девушки музыканта Вани Дмитриенко. Режиссер Иван Оганесов («Крюк») утвердил молодую актрису и дочку Юлии Пересильд на роль Любавы.

Один из главных сюрпризов — появление в проекте Анны Пересильд. Фото: Кадр из фильма «Садко».

А вот появление Никиты Кологривого — уже не сюрприз. Одиозный актер, несмотря на слегка подмоченную репутацию и острый язык (а еще беготню голым в триллере «Метод-3»), раз за разом появляется в детских семейных сказках: «По щучьему велению», «Царевна-лягушка-3», «Незнайка», «Сокровищница гномов», «Последний богатырь» и проч. В новой картине харизматичному артисту досталась роль боевого моряка Буслая, возлюбленную которого — рыжеволосую воинственную красавицу Рангрид — сыграет Елизавета Ищенко («Мамонты»).

Никита Кологривый и Антон Рогачёв. Фото: Кадр из фильма «Садко».

За образ, собственно, Садко отвечает белокурый Антон Рогачев — звезда сериала «Просто Михалыч». По сюжету его персонаж, нищий гусляр, возвращается в Новгород после скитаний, где встречает Любаву, которую силком из корыстных побуждений отдают замуж за царя Дормидонта (Роман Васильев). Готовый на все ради любимой, Садко заключает сделку с Морским царем, пообещавшим помочь парню с альковной проблемой.

Роман Васильев. Фото: Кадр из фильма «Садко».

— Глубинная тема картины «Садко» — в простой, но вечной истине: человек может искать счастье по всему свету, пока однажды не поймет, что настоящее счастье рождается тогда, когда ты делаешь счастливыми других, — уверен режиссер картины. — Именно эта мысль звучала в фильме Александра Птушко 1953 года. Сегодня, спустя почти три четверти века, она кажется еще более важной. Поэтому наша задача — рассказать эту историю языком современного большого кино: эмоционального, зрелищного, полного аттракционов, неожиданных сюжетных поворотов и образов, которые, надеюсь, останутся со зрителем надолго.

Елизавета Ищенко. Фото: Кадр из фильма «Садко».

В «Садко» будут существовать два мира, создавать которые помогает вдова Алексея Балабанова, художник Надежда Васильева: первый — Великий Новгород, крупнейший торговый и мореходный город Древней Руси, где непрерывно кипит жизнь большого порта, второй с Морское царство: бескрайнее пространство, где привычные законы перестают существовать и где нашему герою предстоит пройти главное испытание своей жизни.

Атмосферу всех миров, музыку, концепцию проекта, костюмы и все прочее разрабатывали порядка трех лет. И вот только теперь съемки стартовали в Санкт-Петербурге.

Атмосферу всех миров, музыку, концепцию проекта, костюмы и все прочее разрабатывали порядка трех лет. Фото: Кадр из фильма «Садко».

— Это история о том, чего стоит талант, если ты готов продать его по частям ради любви, ради золота, ради друзей, — считает автор сценария Александр Архипов. — Мы начинали с простого вопроса: а что останется от человека, если отнять у него то единственное, в чем он лучший? И выяснили, что остается самое важное — душа. Нам хотелось рассказать не сказку о богатыре, который побеждает злодея, а историю о парне, который раз за разом оказывается перед невозможным выбором — и не всегда выбирает правильно.

Премьера «Садко» запланирована на март 2028 года — на больших экранах и канале «Россия 1».

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