Филипп Киркоров опубликовал видео примирения с Прохором Шаляпиным Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Филипп Киркоров опубликовал первое видео встречи с Прохором Шаляпиным после затяжного конфликта, который длился около 18 лет. Встреча артистов прошла на удивление тепло: не обошлось без взаимных шуток, комплиментов и даже поцелуя в макушку от поп-короля.

На кадрах Киркоров с улыбкой встретил Шаляпина и сразу перешел к фирменной манере общения. «Оооо, какие люди встретились мне здесь! Че такой высокий-то? Маленький был! Ты выше меня стал? Я что, пошел вниз? Нет! Бог со мной! Нет, ты со мной, Прохор! Ну скажи мне хорошие слова!», — обратился Киркоров к певцу.

Киркоров показал видео примирения с Шаляпиным после 18 лет конфликта: «Ты выше меня стал?»

Прохор Шаляпин в ответ напомнил, что артисты не общались почти два десятилетия, и предложил окончательно закрыть конфликт. «Я не знаю, что тебе сказать. Мы долго не общались. 20 лет. Вот если бы не Яна, мы бы не поссорились. Я предлагаю помириться», — сказал Шаляпин.

Однако Киркоров с удивлением отреагировал на формулировку о ссоре.

«Мы с тобой ссорились?», — переспросил артист.

В этот момент в разговор вмешалась телеведущая Лера Кудрявцева. «Нет!» — крикнула она из-за спины Филиппа Бедросовича.

После этого Киркоров продолжил в привычной манере: «Нас хотели поссорить! А ты меня любишь? Ты меня обожаешь?».

Напомним, о примирении заявил сам Прохор пару дней назад, отметив, что встреча произошла на одном из концертов, а многолетнее недопонимание, по его словам, было связано с интригами и внешними обстоятельствами. Он также добавил, что рад восстановлению общения и назвал Киркорова большой звездой.

Прохор уверен, что во всем виноваты медиаменеджер Лариса Синельщикова и продюсер Яна Рудковская. В интервью Ксении Собчак в прошлом году Шаляпин рассказывал, что в 2007-м подслушал разговор Киркорова с Синельщиковой о доходах Димы Билана, а потом передал эту информацию Рудковской. Якобы из-за этого и произошел его конфликт с Филиппом. В апреле этого года сам Киркоров заявлял, что не считает ситуацию конфликтом в классическом смысле и предполагал, что Шаляпин просто пытается привлечь к себе внимание за счет громкого имени.

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