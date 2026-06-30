Чудовищные солнечные пятна ударят прицельно по Земле: ждет ли нас катастрофическая магнитная буря

Ждать ли землянам электромагнитного Армагеддона? Фото: Silverbutton-2023/Shutterstock/Fotodom

На Солнце резко выросла вспышечная активность. Она сконцентрирована около очень большой группы пятен, которую (при соблюдении предосторожностей) можно увидеть даже простым глазом. И эта группа «смотрит» сейчас прямо на Землю. Ждет ли нас магнитная буря колоссальной силы, если пятна породят действительно мощную вспышку? Для KP.RU комментирует руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

Она показалась на краю солнечного диска несколько дней назад. Группа пятен настолько грандиозная, настолько сложно сочиненная, что сам ее вид говорит: добра от меня не жди. Это крупнейшая группа в этом году, подсчитала Лаборатория.

Где-то на глубине 200 тысяч километров (почти как от Земли до Луны, только внутри Солнца!) появляются так называемые магнитные трубки: плазменные образования, несущие в себе мощное магнитное поле. Эти трубки и связанные с ними поля всплывают ближе к поверхности, и магнитное поле как бы сковывает солнечную плазму. Ее температура падает. Если в среднем «поверхность» Солнца накалена до 5500 градусов, то в магнитном поле — лишь до 3700 градусов. Именно этот феномен мы и видим как солнечное пятно. Вообще-то раскаленное, оно по контрасту кажется угольно-темным.

Активные области на Солнце 29-30 июня 2026 года. Фото: xras.ru

Поскольку магнитное поле всегда имеет отрицательный и положительный «концы» (полюса), пятна также возникают парами, в разных полушариях Солнца у них разная полярность. Колоссальный и сложный механизм.

Но скованная магнитным полем солнечная энергия должна где-то выйти. Выходит, грубо говоря, по краям пятен: там происходят колоссальные взрывы, тактично именуемые астрономами вспышками. В результате часть солнечного вещества (плазма) исторгается в космос, и, при неблагоприятном стечении обстоятельств, летит к Земле.

Все это была присказка, но она позволяет понять странность ситуации с этим, новым и громадным, пятном. Когда оно только появилось на видимой части Солнца, то вело себя на удивление спокойно. Вспышек не было. Куда же девалась энергия? Не иначе, копилась.

Пятно, подчиняясь вращению Солнца, двигалось к центральному меридиану, откуда Земля — как дичь в оптическом прицеле. Неужели энергия копилась ради того, чтобы жахнуть по нам?

А ведь, кажется, так и есть!

— Со вчерашнего дня на Солнце начала резко раскручиваться вспышечная спираль. За сутки зарегистрировано 17 вспышек (днём ранее их было 8, а ещё днём ранее — 5), — сообщает Лаборатория.

Утро вторника, 30 июня, отмечено вспышкой среднего уровня (М).

— Не покорённым остаётся только высший порог, X (экстремальная вспышка), — говорят в Лаборатории.

И сомнений, что такая, экстремальная, вспышка будет, особо нет. В феврале астрономы видели еще одну большую группу пятен (но нынешняя — больше), и она взрывы класса Х производила. Произведет и эта.

— Взрывы высшего балла могут начаться в любое время, — резюмирует Лаборатория.

Когда именно, мы не знаем: для столь сложных систем математическое моделирование по сути не работает.

Ждать ли землянам электромагнитного Армагеддона? Ведь все боятся именно его, именно супервспышки, которая оставит планету без интернета, без электричества, а может, и без электроники, которая массово погорит, и мы погрузимся в доиндустриальную эру. Мы пока понятия не имеем, как именно гипервспышка скажется на планете. Последнее по времени событие состоялось аж в 1859 году, когда из всех благ электрического прогресса у людей был разве что телеграф (и телеграфистов било током прямо от аппаратов). Тогда ломаться было особо нечему. Не то, что сейчас.

Хотя нынешняя группа пятен действительно крупна, а ее поведение предсказать сложно, супер-пупер событие с уничтожением технологического уклада нам все-таки в этот раз не грозит, рассказал KP.RU руководитель Лаборатории Сергей Богачев. Даже более крупные группы пятен, наблюдавшиеся в XXI веке, давали мощные магнитные бури, но не «явление 1859 года», говорит он.

— Ничего смертельного точно не будет. Хотя, безусловно, удар с такой геометрической позиции по Земле окажется сильным, фронтальным, — резюмирует Сергей Богачев.

Таким образом, нас (вероятно) ждет экстремальная магнитная буря. Где-то отвалится связь. Повредятся некоторые спутники. Возможно, будут проблемы у локальных компьютерных систем. Все это мы проходили, например, в мае 2024 года. А настоящий «конец света» откладывается. По крайней мере, пока.

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