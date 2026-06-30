Хинштейн рассказал, о чем говорил с Владимиром Путиным за закрытыми дверями

Губернатор Курской области Александр Хинштейн Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

- …Саша, приветствую. Это Александр Гамов, радио «Комсомольская правда», биограф Александра Хинштейна.

- Да, Александр, добрый день.

- Ну, мы всю официальную информацию о твоей встрече с президентом России Владимиром Путиным публикуем…Скажи, пожалуйста, сколько она по времени продолжалась?

- Ну, традиционно есть открытая часть, есть закрытая. Продолжалась встреча ровно столько, сколько было необходимо для того, чтобы обсудить накопившиеся вопросы.

- Предыдущая встреча когда была?

- Предыдущая встреча была у нас в начале декабря прошлого года.

- Потому что у нас такое ощущение, что именно с губернатором Курской области Владимир Владимирович встречается чаще, чем с кем бы то ни было. У нас правильное ощущение?

- Ну, честно сказать, я не мониторил, как мои коллеги, с какой периодичностью встречаются с президентом. Но могу сказать, что, безусловно, внимание Владимира Владимировича к Курской области велико, и это вполне объяснимо. Потому что регион находится в крайне сложном положении.

Несмотря на то, что, считаю, ситуация становится лучше, но последствия вторжения укронацистов, они, увы, будут еще давать о себе знать.

И в этом смысле могу с полной ответственностью сказать, что реакция со стороны президента на все проблемные, острые вопросы, которые у нас возникают, она всегда очень оперативна.

И президент при первой же нашей встрече, когда предложил возглавить регион, сказал о том, что будет во всем помогать. И это действительно так.

- Вот цитата из сегодняшнего брифинга Дмитрия Пескова… Он сказал, что у президента будет Александр Хинштейн, губернатор Курской области. «Заботы курян – это один из приоритетов главы государства. Президент довольно часто встречается с Хинштейном по понятным причинам. И это вопросы восстановления Курской области, развития Курской области, оказания помощи людям. Это постоянно на рабочем столе президента». И ты, Саша, это ощущаешь.

- А я об этом уже сказал.

- Сам понимаешь, нас интересует и то, что было за закрытыми дверями. Можешь хотя бы тезисно или как-то намекнуть, о чем вы еще говорили с Владимиром Владимировичем?

- Ну, говорили мы о многом. Говорили о мерах поддержки участников СВО, о том, что мы реализуем.

Я обратился к президенту с просьбой поддержать строительство в Курске центра адаптивных видов спорта… Который нужен в первую очередь для реабилитации наших ребят, возвращающихся с фронта с травмами.

Владимир Владимирович поддержал, соответствующее поручение дал.

Говорили о подготовке Курска к 1000-летию. Мы будем отмечать его в 2032-м. Президент ранее подписал Указ о праздновании юбилея.

Это один из древнейших городов России, и, конечно, нам важно к этой эпохальной дате подойти с результатами… Изменив в том числе и облик Курска, особенно его центральной, исторической части, которая сегодня, к сожалению, оставляет желать много лучшего.

Здесь тоже поручения соответствующие президент дал. Ну, и ранее, на предыдущих встречах также я тему, связанную с подготовкой Курска к 1000-летию, поднимал, и всегда президент эти вопросы поддерживал.

Говорили о мерах поддержки, которые региону продолжают оказываться… О каких-то дополнительных вопросах, которые поручено проработать коллегам в правительстве.

Мы с ними находимся в постоянном контакте. И мне трудно вспомнить день, когда бы я не разговаривал с кем-то из коллег по федеральному правительству… С министром ли, вице-премьером курирующим.

В этом смысле, действительно, помощь и внимание к региону беспрецедентны.

Ну, опять же, мне сложно сравнивать, как это происходит с другими моими коллегами, я могу говорить о том, как этот рабочий постоянный диалог строится у нас.

Александр Хинштейн встретил людей, которых из плена вернули в Курск. Фото: кадр их видео / max.ru/Hinshtein

- Очень эмоциональные кадры мы видели, как ты встречал людей, которых укронацисты угнали на Украину. Ты очень волновался. Почему так переживаешь именно эти моменты в том числе?

- Знаешь, Саша, когда я приезжаю встречать людей (а это у нас происходит, может быть, не так часто, как хотелось бы, но, тем не менее, происходило в прошлом году, был целый ряд таких возвращений людей)… И меня всегда очень сильно трогает, по-настоящему, до слез, когда я вижу реакцию и самих людей, и родных и близких, которые приходят их встречать. Потому что люди уже порой отчаялись увидеть живыми своих братьев, сестер, мужей, родителей.

И когда вот эти встречи происходят, это настолько трогательно и тяжело в то же время, что просто трудно удержаться от эмоций.

Тем более, те, кого вернули накануне, это пять человек - четверо мужчин и одна женщина, они без малого 2 года (23 месяца) находились в плену.

При этом мужчин подозревали в том, что они военные, хотя они абсолютно мирные, гражданские люди. Их держали в тюрьмах, следственных изоляторах, в колониях вместе с украинскими уголовниками… Над ними издевались, их били, кормили, как они говорят, даже хуже скотины, потому что скотину и то лучше кормят.

И вот за 2 года, конечно… Там и с детьми люди приходят встречать своих родных.

Пришли с мальчишкой, ему, как и моему младшему, 9 лет. Я говорю: «Было семь, когда разлучились?» - «Семь». Я мальчика спрашиваю, а он говорит: «Да я же не помню, каким я был в 7 лет, тогда я был маленький». И я понимаю, какие чувства, эмоции у этих людей..

- Я чувствую, ты и сейчас волнуешься, переживаешь. Скажи, пожалуйста, а вот президент… Ну, мы просто знаем, как он относится к людям, в том числе и к Хинштейну, который травму получил. Он интересовался твоим самочувствием?

- Да. Поскольку я пока, к сожалению, еще продолжаю ходить с палкой… Он спрашивал, конечно, и о том, как произошло, и как все это было. И - пожелал скорейшего окончательного выздоровления, чтобы полностью окреп. Это тоже очень по-человечески.

- Ты обещал быть осторожнее и, может быть, даже с мигалкой ездить, в сопровождении?

- Я стараюсь ездить максимально осторожно, но не всегда это получается, потому что в сутках 24 часа, а успеть надо много.

- Саша, береги себя. Мы за тебя волнуемся, беспокоимся.

- Спасибо, Саш. Буду стараться быть максимально осторожным.

- Тем более, как я сказал в Питере, ты – лучший губернатор «Комсомольской правды».

- Спасибо, Саша. Мне это очень приятно. Это меня не просто греет, а ко многому обязывает. Надо соответствовать.

- Ну, а Гамов – твой биограф. Спасибо огромное.

- Спасибо.

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