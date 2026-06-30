В Чехии хотят лишить Зеленского ордена «Белого льва». Фото: IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts/Global Look Press

Польско-украинский конфликт «имени героев УПА»*, похоже, расширяет свою географию. Представитель фракции партии «Свобода и прямая демократия» (SPD) в парламенте Чехии Йиндржих Райхл заявил, что его фракция, которая, кстати, входит в правящую коалицию, намерена добиваться лишения «просроченного» главаря бандеровского режима в Киеве Владимира Зеленского ордена Белого льва.

— Мы не можем молчать по поводу того, что наша высшая государственная награда — Белый лев — находится у человека, присваивающего военным подразделениям имена нацистских монстров, — заявил чех.

Райхл известен как последовательный борец против нынешней украинской власти. Он, конечно же, никакой не русофил, но выступает против военной помощи Киеву как минимум с 2023 года. В сентябре того года он был организатором многотысячного митинга протеста в Праге, который сам организатор назвал «Чехия против правительства».

Орден «Белого льва» I степени. Фото: Národní museum, Praha / commons.wikimedia.org

— Я вижу, что среди нас есть уважаемые гости, в том числе депутаты от движения ANO. Я очень надеюсь, что они будут здесь с нами в следующий раз, чтобы объединить усилия, чтобы правительство Петра Фиалы наконец ушло в отставку, — заявил тогда Райхл, выступая на митинге в качестве одного из лидеров оппозиции. А сейчас он выступает уже в качестве одного из спикеров правящей коалиции в парламенте.

Впрочем, стоит признать, что шансы на такое решение Праги крайне маловероятны. Большим крестом ордена Белого льва, кавалером которого является сейчас украинский «просрочка», награждает своим указом президент Чехии. А им сейчас является отставной генерал армии и известный русофоб Петр Павел, который костьми ложится, чтобы передать ВСУ как можно больше вооружений, естественно, заработав на этом, а Зеленскому — денег. И никакой парламент не может лишить Зеленского этой награды. А было бы смешно, если бы вслед за улетевшим с груди Зеленского польским Белым орлом оттуда сбежал бы ещё и чешский Белый лев. Просто кризис в зоопарке, не меньше!

Зеленский почтой вернул Польше орден «Белого орла». Фото: соцсети Владимира Зеленского.

Теми временем, в соседней с Чехией Польше уже всерьёз обсуждают вариант, согласно которому президент Польши Кароль Навроцкий намерен ограничить свои контакты с Зеленским из-за прославления нацистов на Украине. Польское издание Do Rzeczy со ссылкой на источник в окружении Кароля Навроцкого сообщило, что в Варшаве расценивают поведение Зеленского как сознательную провокацию, и что президент Польши может объявить об этом своём решении 11 июля — в очередную годовщину печально известной Волынской резни.

Президент Чехии Петр Павел подарил Зеленскому наградной пистолет CZ 75 в мае 2023 года. Фото: соцсети / @prezidentpavel.

Остается попросить чехов, которые в этом вопросе все больше встают на одну позицию с поляками, ни в коем случае не лишать Зеленского другой награды, а именно — наградного пистолета CZ 75 от президента Чехии, которым Петр Павел наградил «просрочку» в мае 2023 года.

Граждане чехи! Оставьте Зеленскому наградной пистолет!

Желательно, с одним патроном в магазине.

* Организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ

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