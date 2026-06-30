Взорванный украинский олигарх Вадим Ермолаев жил в самом бедном квартале Монако. Фото: REUTERS.

Вечером 29 июня тихое княжество Монако потряс мощный взрыв — в центре европейской роскоши прогремел теракт, жертвами которого стала семья украинского олигарха.

По данным СМИ, в результате теракта тяжёлые травмы получили украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его жена и 13-летний сын. Взрыв произошёл около 21 часа на улице Преподобного отца Луи Фролла — в доме на границе с французским городом Босолей. Неизвестный оставил рюкзак с бомбой у входа в здание, начиненный болтами и металлическими элементами для усиления поражающего действия. Когда в холл зашли люди, устройство сдетонировало.

Теракт против украинского олигарха потряс Монако

Государственный министр Монако Кристоф Мирман уже назвал произошедшее терактом. «Это первый случай в истории княжества, когда совершено подобное нападение», — заявил он.

Здание не находится под охраной, консьержа в нем тоже нет. Неизвестный смог беспрепятственно оставить рюкзак с бомбой у входа. Фото: Кадр видео.

Очевидица событий, жительница Монако Елена, поделилась с KP.RU тем, что видела в тот вечер.

— Вчера около 21 вечера я ехала в автобусе, и вдруг раздался сильный, глухой взрыв. Настолько сильный, что водитель даже остановился, всё затряслось, — рассказывает Елена. — Я вышла из автобуса и решила пойти пешком. Оказывается, теракт произошёл прямо около моего дома, буквально в 2-х минутах. Уже, подходя, я увидела огромное количество полиции. Но я не стала идти выяснять, что там случилось. Испугалась за сына и побежала домой выяснять, что с ним.

С сыном всё было хорошо, но он рассказал, что тут дома грохот был ещё сильнее.

В Монако произошел первый за всю историю княжества теракт. Фото: REUTERS.

— Не удивительно, если я слышала даже около пляжа (именно там проезжал автобус Елены в момент случившегося). Даже не понимаю, честно говоря, как после такого люди выжили. В наших новостях тут же стали появляться подробности, что теракт, что пострадало несколько людей, потом - что трое и это семья украинского олигарха. Тут же в соцсетях местные украинцы стали писать, что это какие-то разборки и что приехал с Украины сюда вот исполнитель, из Днепра. Всю ночь над городом кружились вертолёты, но, как я понимаю, никого не нашли.

Место преступления огорожено лентой. Фото: Кадр видео.

Подозреваемый действительно скрылся — камеры зафиксировали, как он убегал пешком в сторону Босолея.

Олигарх жил, оказывается, в самом бедном квартале

Елена рассказывает, что очень удивилась, что, оказывается, её соседом был богатый человек. Этот район на границе с Босолеем — самый недорогой во всём княжестве.

— Они странные, они жили в старом здании на границе с Босолей. Там нет консьержа, ни тем более охраны — никого. Экономили на жилье, получается, дешёвое снимали, — говорит она.

KP.RU попросил Елену сходить к месту преступления и снять, что там сейчас происходит.

— Дом оцеплен со всех сторон. Кругом полиция. Вчера ещё, когда можно было подойти ближе, я видела лужу крови на асфальте. Что там сейчас уже не увидишь, всё за летами, прохода нет.

Полицейские патрулируют территорию. Фото: Кадр видео.

— Как обстановка в целом в городе?

— По всему городу патрульные машины, ездят с мигалками. Всех в районе допрашивают, я так понимаю, ищут по городу. Естественно, это событие номер один. Ночью с экстренным заявлением выступал принц. Местные всё в шоке, говорят о том, что будут по-новому проводить проверки кто и почему тут живёт.

Полицейские стоят рядом с оцеплением возле места взрыва в Монако. Фото: REUTERS.

Стоит отметить, что этот район на границе с Босолей уже становился местом громкого преступления. В 2014 году неподалёку была убита самая богатая женщина Монако — 77-летняя Элен Пастор. Миллиардершу застрелили вместе с водителем при выезде из больницы, а позже выяснилось, что заказчиком убийства стал её зять, опасавшийся остаться без наследства.

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