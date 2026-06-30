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Брюссель решает, как еще ущемить россиян. Мечта самых оголтелых друзей Украины — запретить всем гражданам РФ въезд в Шенгенскую зону с целью туризма. Но для начала закрыть границы для участников специальной военной операции — решается, войдет ли эта мера в 21-й пакет антироссийских санкций.

«Мы продолжим принимать меры по устранению рисков для безопасности, связанных с враждебными действиями третьих стран, предлагая вводить целевые ограничительные визовые меры», — витиевато заявил официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт. Но при этом он опроверг слухи о полном запрете на туристические визы для россиян.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не раз высказывала недовольство тем, что Франция, Италия и Испания по-прежнему остаются открытыми для въезда российских граждан на территорию Евросоюза. Ее позицию поддержали 11 европейских государств.

— Для этих стран — Италии, Франции и Испании — турпоток из России, хотя и существенно сократившийся, остается заметным источником доходов. Полный запрет означал бы большие экономические потери, — заявил KP.RU эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов. — На практике мы наблюдаем постепенное ужесточение на административном уровне. Консульства сокращают количество доступных слотов для подачи документов, увеличивают сроки рассмотрения заявлений и более тщательно проверяют цели поездки. Эти меры позволяют им регулировать реальный объем выдаваемых виз без принятия политически острых решений на уровне всего Евросоюза.

Урсула фон дер Ляйен не раз высказывала недовольство тем, что Франция, Италия и Испания остаются открытыми для въезда российских граждан Фото: REUTERS.

В мае Еврокомиссия представила данные за 2025 год: россияне подали на 8% больше заявлений на шенгенские визы, чем в 2024-м, а средний уровень отказов по всем консульствам Шенгенской зоны составил 6,3%. (В 2014-м этот показатель находился на уровне 0,9%).

— Косвенные сигналы от консульств и данные туротрасли позволяют предположить, что в этом году процент отказов пока остается сопоставимым с показателями прошлого года. Полный запрет на выдачу виз потребовал бы единогласного решения всех участников Шенгенской зоны и привел бы к последствиям, которых большинство европейских столиц стремятся избежать. Поэтому в ближайшие месяцы наиболее вероятным сценарием остается продолжение административного регулирования потока, а не радикальный разрыв, — заключил Михаил Абасов.

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