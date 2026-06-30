Брюссель решает, как еще ущемить россиян. Мечта самых оголтелых друзей Украины — запретить всем гражданам РФ въезд в Шенгенскую зону с целью туризма. Но для начала закрыть границы для участников специальной военной операции — решается, войдет ли эта мера в 21-й пакет антироссийских санкций.
«Мы продолжим принимать меры по устранению рисков для безопасности, связанных с враждебными действиями третьих стран, предлагая вводить целевые ограничительные визовые меры», — витиевато заявил официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт. Но при этом он опроверг слухи о полном запрете на туристические визы для россиян.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не раз высказывала недовольство тем, что Франция, Италия и Испания по-прежнему остаются открытыми для въезда российских граждан на территорию Евросоюза. Ее позицию поддержали 11 европейских государств.
— Для этих стран — Италии, Франции и Испании — турпоток из России, хотя и существенно сократившийся, остается заметным источником доходов. Полный запрет означал бы большие экономические потери, — заявил KP.RU эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов. — На практике мы наблюдаем постепенное ужесточение на административном уровне. Консульства сокращают количество доступных слотов для подачи документов, увеличивают сроки рассмотрения заявлений и более тщательно проверяют цели поездки. Эти меры позволяют им регулировать реальный объем выдаваемых виз без принятия политически острых решений на уровне всего Евросоюза.
Фото: REUTERS.
В мае Еврокомиссия представила данные за 2025 год: россияне подали на 8% больше заявлений на шенгенские визы, чем в 2024-м, а средний уровень отказов по всем консульствам Шенгенской зоны составил 6,3%. (В 2014-м этот показатель находился на уровне 0,9%).
— Косвенные сигналы от консульств и данные туротрасли позволяют предположить, что в этом году процент отказов пока остается сопоставимым с показателями прошлого года. Полный запрет на выдачу виз потребовал бы единогласного решения всех участников Шенгенской зоны и привел бы к последствиям, которых большинство европейских столиц стремятся избежать. Поэтому в ближайшие месяцы наиболее вероятным сценарием остается продолжение административного регулирования потока, а не радикальный разрыв, — заключил Михаил Абасов.
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