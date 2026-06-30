Виктор Бут дал откровенное интервью Такеру Карлсону: точку зрения России за сутки услышали более миллиона простых людей

Карлсон Такер взял интервью у Виктора Бута. Кадр из видео youtube.com/@TuckerCarlson

…- Виктор Анатольевич, здравствуйте. Радио «Комсомольская правда», Александр Гамов, биограф Бута. Ваше сенсационное интервью Такеру Карлсону всех завораживает. Скажите, пожалуйста, а что осталось за кадром? Когда это вообще все было?

- Это было на прошлой неделе. Прошла ровно неделя, мы записывали это в понедельник. В следующий понедельник это было опубликовано.

- Скажите, пожалуйста, а технически как это все было устроено?

- Вначале у меня состоялся с Такером Карлсоном телефонный разговор, мы договорились о том, что это сделаем. Это было еще, наверное, месяца полтора назад. Потом дата немножко сдвигалась. После этого, уже когда дата была определена, с его стороны был продюсер, который все остальное сделал. Ну, и в этом плане по зуму это и провели.

- Сколько времени продолжалась встреча?

- Наверное, около 1 часа 20 минут. Чистой записи там было 1 час 03, остальное время мы вначале пообщались и после подвели уже итоги, как говорится, не под запись.

- Вы с Такером Карлсоном были раньше как-то знакомы, хотя бы заочно?

- Нет, это было первое такое знакомство. Хотя и во время ареста, и во время обмена Такер Карлсон комментировал это событие. Но, опять же, это все уже история, сейчас нужно смотреть в будущее для решения задач, которые ставятся перед нами.

- То есть он еще 17 лет назад комментировал ваш арест.

- Да. И - также мой обмен.

- То есть он следил за вашей судьбой все эти годы.

- Ну, видимо, раз я был, как говорится, в новостной повестке, и он работал на Fox News, естественно, да.

Виктор Бут в студии Радио "Комсомольская правда" Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Вы прочитали, я вам бросил фрагменты - типа расшифровки? Скажите, какие вопросы для вас были самыми сложными у Такера Карлсона?

- Вы знаете, наверное, каких-то сложных вопросов особо не было А просто хотелось, чтобы наша точка зрения, как мы это видим из России, о чем мы думаем, как, мы видим, будут развиваться события… И конечно, было важно донести (надеюсь, что это удалось) до широкой американской аудитории.

- Есть ли уже какие-то отклики? Я знаю, что вы периодически выступаете перед западными, в частности, перед американскими гражданами в различных программах западных, и отклики такие, очень оперативные. На интервью Такера Карлсона с Виктором Бутом уже есть какая-то реакция?

- Да. Ну, во-первых, уже более миллиона, за миллион 200 просмотров почти под 500 тысяч просмотров в YouTube, видимо, еще что-то на других платформах. Я еще пока не успел посмотреть.

Комментариев много, очень много положительных, также есть немало негативных. Но это в отношении Такера, то, что он теперь – «агент Кремля» (видимо, работают наши враги из недружественной соседней страны, с которой мы сейчас проводим СВО). А в целом, в общем-то, считаю, что из техкомментариев, которые мне удалось посмотреть на данный момент, бОльшая часть была довольно позитивной.

- Вы сказали, более миллиона. Это на какой платформе?

- На Х.

- Понятно. Это его именно платформа, я так понимаю.

- Ну да, это канал Такера Карлсона, на Х, где он опубликовал это интервью.

- В принципе все остальное довольно красноречиво, не будем вас задерживать дальше…

ДОСЛОВНО

О чем Виктор Бут рассказал Такеру Карлсону

…Виктор Бут говорит о том, что рост числа дронов в конфликте с Украиной связан с переносом производства в Европу.

Это дроны с ИИ, которые принимают решения автономно. Один из самых ужасных примеров — применение нескольких дронов по колледжу в Луганске, где погибли студенты, а также другие случаи где дроны били по нескольким автобусам с детьми, это явный терроризм.

Россия пока не применила весь арсенал своего вооружения — это даже не прибегая к ядерному оружию.

Такие беспилотники применяют против мирного населения России, но производят их на заводах Европы: в Польше, Дании, Румынии, Германии, Франции, Турции, Испании, Бельгии, Нидерландах и Великобритании, где также производят якобы украинские крылатые ракеты «Фламинго».

«Все это объявлено официально. Это подталкивает нас к конфликту, когда у нас не будет выбора, кроме как наносить удары по всем этим странам».

В Европе прямо сейчас отсутствуют ответственные политики, никто не учитывает мнение народа.

Немецкая промышленность находится на смертном одре, а заводы перестраивают на курс милитаризации для вооружения страны.

Граждане Германии (мужчины) не могут покинуть страну без регистрации на специальных пунктах вербовки в армию. Они открыто заявляют, что им нужна самая сильная армия в течение ближайших трех лет. Подобная ситуация уже была ранее, а именно перед началом мировой войны.

Россия реагирует на новые угрозы, создавая новые военные округа, как например в ситуации с решением Финляндии на разрешение ввоза в страну ядерного оружия. Россия не будет воевать обычными средствами в ответ на такие угрозы, а будет применять ядерное оружие и ответ будет жёстким.

Текущий конфликт больше походит на гражданскую войну, чем на обычную войну двух государств, потому что солдаты в окопах с двух сторон говорят на одном языке, и в этом виновата пропаганда, "перекроившая мозги" украинского населения за 20 лет.

Даже в Европе обычные люди хотят мирно жить, хотят процветания, но мы находимся в порочном круге этих войн, которые за последние 100 лет поднимают европейские лидеры. Тем не менее сейчас в Европе происходит глобальная замена христианского населения на то, которым им будет проще управлять.

«Мы видим, что делают с ИИ, этот манифест Алекса Карпа (Palantir) — является технофашизмом. Если бы Илон Маск создал армию дронов, которые были выпущены на поля сражений, они бы получили полную слежку за всем населением, социальный кредит, который хотят установить. Теперь у нас, как у человечества, осталось слишком мало возможностей, но Россия будет последним оплотом, сражаясь на передовой за человечество, такое, каким мы хотим его видеть».

Конфликт на Украине перенесён также и в поле православной веры. Монахов и священников выгоняют из церквей, реликвии вывезены в Европу, а в храмах проводят сатанинские ритуалы.

«Население Украины находятся в самых суровых условиях, потому что людей просто держат в тюрьме под открытым небом, вы не можете выбраться из страны, вас просто ловят на улице и как мясо отправляют на передовую, где за два дня вы либо погибаете, либо, если вам повезёт, вы сдаетесь Русской армии».

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По мнению Бута, Украина очень сильно зависит от двух факторов:

ПЕРВЫЙ. Starlink (управление дронами, атака на территорию РФ, развединформация, коммуникации между родами войск и принятие решений) - по сути это глаза ВСУ.

ВТОРОЙ. Поставки оружия от США (продают на деньги ЕС) и Европы (производят на заводах ряда государств ЕС)

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