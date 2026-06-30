Княжеству Монако очень не понравился бандеровский теракт. Украина нажила себе очередных врагов в Европе. Фото: REUTERS.

Не знаю, какой вес имеет княжество Монако в делах ЕС и на что может повлиять… По логике вещей — может. Вот что там пишут:

«Княжество Монако обладает в Европе колоссальным влиянием, которое абсолютно несопоставимо с его крошечной территорией в 2 квадратных километра. Это влияние носит не военный или политический, а финансовый, дипломатический и элитарный характер».

И княжеству Монако, очень не понравился бандеровский теракт. Украина нажила себе очередных врагов в Европе. Это она умеет. Её боятся, ей не доверяют. Сегодняшнюю Украину давно бы приняли и в ветошное НАТО и в ЕС, но она слишком себе на уме, слишком жадная, кровавая и беспринципная. Наглая или унижающаяся, в зависимости от ситуации. Демонстративно любит «Третий Рейх» и далеко не все от этого дерьма в восторге. Киев умудрился даже выбесить Польшу так, что ненависть к такой Украине, перевесила ненависть к России. А она, как известно, у поляков в генокоде.

Черчилль не зря назвал Польшу «гиеной Европы», комментируя «Мюнхенское соглашение» СССР и Германии от 1938 года:

«Англия и Франция гарантируют неприкосновенность Польши — той самой Польши, которая всего полгода назад с аппетитом гиены участвовала в ограблении и уничтожении Чехословакии».

Польша тогда довела в Европе всех, дерзила не по зарплате. С гонором, гневностью и надменностью. Бычила даже на Германию из-за Данцига, пока та не стала бычить в ответ. В итоге по Польше ударили с двух сторон — и Германия, и СССР, на который поляки подбивали немцев напасть первыми. Никто за эту гиену и заступаться толком не стал. Англия и Франция вписались за неё так «яростно», что не послали на её защиту ни одного солдата. «Вся реальная помощь Польше свелась к морской блокаде и сбросу пропагандистских листовок», — писали европейские газеты.

Теперь титул «гиена Европы» заслуженно перешёл к Украине. Думаю, финал этой гиены будет такой же печальный.

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