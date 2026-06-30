Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко — о главном на 1 июля:

1. Новости с передовой: освобождены три поселка

2. Зеленский теряет ордена как февральская елка

3. Уроженец Волгограда помог Киеву и сел на 14 лет отсидки

4. Бывший мэр Одессы объяснил популярность русских песен

5. За что взорвали украинского олигарха в Монако

6. В Раде высмеяли антиукраинские потуги польских политиков

7. Директоров заводов начали прессовать из-за «непатриотизма»

8. Режиму урезали на 2 миллиарда финансирование по дронам

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 1 ИЮЛЯ

Далее — данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

От действий «Севера» противник потерял 210 боевиков и 11 автомобилей.

Подразделения «Запада» вывели из строя более 210 бойцов и пять бронемашин западного производства. А также две станции радиоэлектронной борьбы «Дамба».

«Южная» группировка войск освободила Малиновку в ДНР. Противник потерял более 175 солдат и офицеров и две бронемашины. Поражены четыре артиллерийских орудия и 27 автомобилей.

На счету «Центра» — более 270 военнослужащих, две бронемашины и восемь автомобилей.

Штурмовики «Востока» освободили Ровное и Лесное в Запорожской области. Потери противника — свыше 455 человек, три бронемашины и 10 автомобилей.

Бойцы «Днепра» уничтожили до 75 националистов, семь автомобилей и две станции РЭБ.

Силы ПВО сбили семь управляемых авиабомб и 806 беспилотников. Моряки-черноморцы потопили семь безэкипажных катеров. Ни дна, ни покрышки.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 1 ИЮЛЯ

Дальше — подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Чехи тоже хотят лишить Зеленского ордена

Наглости хохлов изумляются даже чехи. В партии «Свобода и прямая демократия» призвали лишить Зеленского высшей госнаграды Чехии - ордена Белого льва. Причина та же, что у поляков — героизация Киевом ублюдков из УПА*. Глава парламентской фракции Йиндржих Райхл заявил: «Не можем молчать, когда наша высшая госнаграда находится у человека, называющего воинские части именами нацистских чудовищ». Агентство TK приводит его слова о том, что лидеры политических сил чешской правительственной коалиции направят это предложение президенту Петру Павелу. Ну что, Петруша, лишишь Вовочку котика-альбиноса на цепочке?

В Чехии призвали лишить Зеленского высшей госнаграды страны - ордена Белого льва Фото: ru.wikipedia.org.

14 лет стоила любовь к Киеву волгоградцу

В Саратове облсуд проявил условную гуманность к украинскому агенту. Вместо пожизненного срока урод получил 14 лет колонии. Уроженец соседнего Волгограда передавал украинским кураторам данные о важных военных объектах за 33 сребренника. 36 лет прожил — ума не нажил. В колонии строгого режима агента ждут с нетерпением.

Экс-мэр Одессы назвал русские песни вшитыми в ДНК

Почти 12 лет Геннадий Труханов был мэром Одессы. Разным занимался, но памятник Пушкину предлагал сохранить. В прошлом октябре Зеленский лишил его украинского гражданства — из-за «наличия российского паспорта». Это оказалось фейком, но пост градоначальника и паспорт с тризубом Труханов утратил. 9 месяцев прошло — и экс-мэр выносил простую мысль: он назвал песни на русском языке частью истории и самобытности жемчужины у моря. Так и сказал: «Что в них такого есть, что все слушают? Это наша история. Это наша ДНК. Это наша самобытность». Как говорил Чебурашка: «Не горюй, Ген, отдохнем, — и еще раз все переделаем…».

Что стоит за покушением на олигарха Ермолаева?

«Украинская правда» сообщает, со ссылкой на источники в органах, что покушение на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако связано с работой колл-центров миллиардера в Днепропетровске. И, возможно, организовано криминалитетом Украины. Эту линию гнут французские копы. Они с прищуром смотрят на представителей оргпреступности незалежной. И в упор не замечают версии, ведущие на Банковую. Ермолаев основал торгово-производственную корпорацию «Алеф». Входил в сотню богатейших украинцев. Отказался от паспорта Украины, взял паспорт Кипра. В декабре 2023 года Зеленский ввёл против Ермолаева персональные санкции сроком на 10 лет — из-за деятельности его алкогольного бизнеса в Крыму. Вечером 29 июня в Монако взорвали олигарха, его жену и сына. Это первый теракт в истории княжества. И не последний — если не выслать всех самостийных бастардов.

В Раде плюют на возмущение Польши киевским Пантеоном

Одиозный депутат Рады Владимир Вятрович сказал, что позиция Варшавы не повлияет на решимость Киева создать «пантеон выдающихся украинцев». Этот псевдо-историк заявил: «Не украинские инициативы провоцируют обострение польско-украинских отношений, а именно желание Польши обострить эти польско-украинские отношения. Если хочешь кого-то ударить, то палка найдётся». А чей же гнилой прах ляжет в болотистую землю пантеона? Есть ли среди «выдающихся украинцев» хотя бы один военачальник, кого-либо побеждавший? Или творец, чьи произведения хоть немного волнуют кого-то в мире? Да просто фигура, чей масштаб различим не в микроскопе? Не тот масштаб, как и плевки в Польшу…

В Киеве полны решимости создать «пантеон выдающихся украинцев» и свезти туда останки украинских националистов со всего мира.

Директоров лишают брони из-за «непатриотизма»

Советник офиса Зеленского Виктория Страхова выказала оригинальность. Она предложила отменить бронь от армии для капитанов производств. Ну, не для всех. А лишь для тех, кто не проводит на заводах ежедневную минуту молчания по погибшим «воинам света». Страна.uа цитирует соратницу Зеленского: «Предлагаю на предприятиях, где не соблюдается минута молчания, аннулировать бронь руководителя и владельца, даже если предприятие относится к критически важным. Чтобы они почувствовали, что такое война». А сама Вика это уже прочувствовала, до самых до глубин?

Киеву срезали 2 миллиарда на дроны

На закупку передовых беспилотников Киеву решили дать 3,9 млрд евро. Вроде неплохо. Но изначально размер первого европейского транша был обозначен в 5,9 млрд. Где 2 миллиарда? Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в соцсетях: «Мы предоставляем первый транш в 3,9 млрд евро на продвинутые беспилотные технологии Украине. Оставшиеся деньги последуют позже». Отличная формулировка. Верю — не верю. Пилить — не строить.

* Организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ