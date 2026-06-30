Певица МакSим впервые рассказала, как и зачем прячет шрамы

Певица МакSим Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Певица МакSим (Марина Максимова) в разговоре с Евгенией Медведевой поделилась, как изменилась ее жизнь после тяжелой болезни и комы, рассказала о личных переживаниях, отношении к внешности и шрамам, а также высказалась о молодых артистах и феномене Вани Дмитриенко.

Говоря о периоде после комы, артистка призналась, что некоторые подробности ее состояния долго оставались за пределами публичного поля. Она подчеркнула, что даже близкие не знали всей картины происходившего. Семья до последнего пыталась сохранить происходящее в тайне. «Это одно из событий, которое максимально было освещено в СМИ не мной. Мы до сих пор не нашли, кем именно это было сделано. Потому что мои близкие с этим боролись, к сожалению, безуспешно. Конечно же, тем, кто переживал это, особенно маме, близкие не должны были знать таких подробностей. Мы не хотели этого», — призналась певица.

В разговоре о внешних изменениях после болезни МакSим подробно объяснила, почему некоторое время появлялась в париках. По ее словам, это было связано с состоянием здоровья и эмоциональным фоном после лечения. «После больницы я вообще не носила волосы, меня просто покинули... Я нигде об этом не рассказывала, мало кто знает. Многие спрашивали, почему я в парике. Да, я действительно носила парики. Я могла бы со своим характером выйти и сказать, что вот теперь я вот такая, но я решила как-то еще больше не травмировать людей и стала носить парики», — рассказала артистка.

Затронула певица и тему шрамов, отметив, что они стали частью ее личной истории. «На мне множество шрамов, один из них, который на лице. Он как раз-таки практически уже не виден, а вот который после аварии остался, он виден. И да, я пыталась его зашлифовать каким-то лазером. Я не очень в этом разбираюсь, признаюсь честно, но все-таки под каким-то углом его видно, под другим светом его не видно. Это уже задача оператора либо увидеть этот момент и поставить несколько иначе свет.

Певица МакSим во время сольного концерта Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Либо не увидеть, и люди точно так же воспринимают человека, либо они видят и смотрят на человека, и видят большое сделанное декольте, и больше ничего воспринимать не могут, либо они слушают суть. И для того, чтобы люди не отвлекались на такие мелочи, как какой-то шрам у меня на лице. Или вот здесь, который некоторых людей пугает, от трахеостомы, они сразу понимают, что это непросто. Или вот от трубок остались такие явные шрамы, которые не убираются лазером. Но тем не менее я стараюсь их каким-то образом скрыть, для того, чтобы люди не отвлекались от сути», — сказала МакSим.

Отдельно артистка высказалась о Ване Дмитриенко, отметив его потенциал и пожелав ему не потерять внутренний ориентир в профессии: «Я считаю, что он очень талантливый парень, и у него еще есть запал. Я надеюсь, что его еще не накрыло и не накроет. Это самая болезнь, и я надеюсь, что он заставит свое сердце биться дальше. Не заниматься самолюбованием, а продолжать развиваться и слушать свое сердце», — сказала МакSим.

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