Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Взрыв в Монако, в результате которого был ранен украинский экс-олигарх и куратор мошеннических колл-центров Вадим Ермолаев, его жена (или спутница) потеряла обе ноги, а 13-летний сын оказался на грани жизни и смерти, взбудоражил всю Европу.

В кои-то веки в преступлении не ищут русский след. Поскольку всем, кажется, уже ясно: убийцу прислали с Украины. Вот уж и Le Figaro пишет: главная версия — причастна СБУ.

Олигарх в украинской версии — синоним мошенника. Не будем еще раз копаться в бурной биографии Ермолаева. Напомним только, что он враждовал с Зеленским и не хотел делиться многообразным бизнесом с «кураторами». В 2021 году осел в Монако, считавшееся тихой гаванью для беглых украинцев с деньгами.

И тут, значит, в теплой гавани, куда не долетают дроны, начинается война.

Послушаем очевидцев-монегасков.

Сильвано: «Я увидел мальчика в крови и женщину без ног, в ужасном состоянии. Это выглядело как зона боевых действий».

Жан-Марк: «Подъезд был завален обломками. Молодой человек с окровавленными руками пытался помочь лежащему на земле парнишке. По ступенькам стекала кровь, матери парня оторвало ноги. Говорят, что Монако — самая спокойная страна в мире, но это было как фильм ужасов».

С ужасом, собственно, монегаски и близживущие французы теракт и воспринимают.

Активировать бомбу, когда рядом с мужчиной — женщина и мальчик? Такое видали от исламских террористов, а тут вроде как першие друзья, украинцы, без пяти минут те же европейцы… Поэтому местные силовики и менжуются: мол, это никакой не теракт, «просто убийство».

В кои-то веки в преступлении не ищут русский след. Поскольку всем, кажется, уже ясно: убийцу прислали с Украины. Фото: REUTERS.

А вот заголовок издания «Утро Монако»: «Наше княжество остается безопасным убежищем, граждане возвращаются к повседневной жизни».

Но заклинания для публики работают не особо.

Мэр соседнего — тоже на Лазурном берегу — французского Фрежюса Давид Рахлин, чей папа эмигрировал с Украины (то есть реалии тамошние мэр хорошо знает) написал в соцсети: «Целью нападения стал украинский олигарх, который дистанцировался от Зеленского и киевского режима.

Неужели этот режим окончательно вышел из-под контроля и начал преследовать тех, кто отказывается беспрекословно подчиняться его приказам?»

А вот типичный комментарий под этим постом: «Страшно представить, что будет, когда война закончится и всё это оружие в руках украинцев, обученных убивать без колебаний, хлынет на улицы Европы».

Следом выступил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо:

«Режим Зеленского, судя по всему, перешел новую черту: теперь он напрямую совершает смертоносные покушения на нашей территории!

Как после этого принимать украинские войска на Елисейских Полях 14 июля?!

Как можно продолжать поставки оружия и выделять миллиарды евро такому режиму?!»

Положим, и Рахлин, и Филиппо — голуби, а не ястребы. Но к ним прислушиваются все больше.

Старый Свет наконец стало накрывать липким страхом перед монстром, которого он сам же и вскормил.

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