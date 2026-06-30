После теракта в Монако Европу накрыло липким страхом перед Украиной Зеленского

Фото: REUTERS.
Взрыв в Монако, в результате которого был ранен украинский экс-олигарх и куратор мошеннических колл-центров Вадим Ермолаев, его жена (или спутница) потеряла обе ноги, а 13-летний сын оказался на грани жизни и смерти, взбудоражил всю Европу.
В кои-то веки в преступлении не ищут русский след. Поскольку всем, кажется, уже ясно: убийцу прислали с Украины. Вот уж и Le Figaro пишет: главная версия — причастна СБУ.
Олигарх в украинской версии — синоним мошенника. Не будем еще раз копаться в бурной биографии Ермолаева. Напомним только, что он враждовал с Зеленским и не хотел делиться многообразным бизнесом с «кураторами». В 2021 году осел в Монако, считавшееся тихой гаванью для беглых украинцев с деньгами.
И тут, значит, в теплой гавани, куда не долетают дроны, начинается война.
Послушаем очевидцев-монегасков.
Сильвано: «Я увидел мальчика в крови и женщину без ног, в ужасном состоянии. Это выглядело как зона боевых действий».
Жан-Марк: «Подъезд был завален обломками. Молодой человек с окровавленными руками пытался помочь лежащему на земле парнишке. По ступенькам стекала кровь, матери парня оторвало ноги. Говорят, что Монако — самая спокойная страна в мире, но это было как фильм ужасов».
С ужасом, собственно, монегаски и близживущие французы теракт и воспринимают.
Активировать бомбу, когда рядом с мужчиной — женщина и мальчик? Такое видали от исламских террористов, а тут вроде как першие друзья, украинцы, без пяти минут те же европейцы… Поэтому местные силовики и менжуются: мол, это никакой не теракт, «просто убийство».
Фото: REUTERS.
А вот заголовок издания «Утро Монако»: «Наше княжество остается безопасным убежищем, граждане возвращаются к повседневной жизни».
Но заклинания для публики работают не особо.
Мэр соседнего — тоже на Лазурном берегу — французского Фрежюса Давид Рахлин, чей папа эмигрировал с Украины (то есть реалии тамошние мэр хорошо знает) написал в соцсети: «Целью нападения стал украинский олигарх, который дистанцировался от Зеленского и киевского режима.
Неужели этот режим окончательно вышел из-под контроля и начал преследовать тех, кто отказывается беспрекословно подчиняться его приказам?»
А вот типичный комментарий под этим постом: «Страшно представить, что будет, когда война закончится и всё это оружие в руках украинцев, обученных убивать без колебаний, хлынет на улицы Европы».
Следом выступил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо:
«Режим Зеленского, судя по всему, перешел новую черту: теперь он напрямую совершает смертоносные покушения на нашей территории!
Как после этого принимать украинские войска на Елисейских Полях 14 июля?!
Как можно продолжать поставки оружия и выделять миллиарды евро такому режиму?!»
Положим, и Рахлин, и Филиппо — голуби, а не ястребы. Но к ним прислушиваются все больше.
Старый Свет наконец стало накрывать липким страхом перед монстром, которого он сам же и вскормил.
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