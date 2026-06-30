В Брюсселе активно проталкивают членство Украины в ЕС, не слишком задумываясь о последствиях. Фото:Alexandros Michailidis/Shutterstock/Fotodom

В преддверии предстоящего саммита НАТО в Анкаре с новой силой развернулась дискуссия о вкладе Евросоюза в спонсирование военной украинской машины. Еще бы, ведь до отдельных стран ЕС уже начало доходить, что этот обезумевший механизм год от года сжигает все больше и больше средств, которые можно было бы потратить на местные социальные программы.

Вот и предстоящая сходка Альянса не сулит для рядовых европейцев ничего хорошего: ожидается, что в дополнение к уже выделенным через различные механизмы 200 миллиардам евро добавятся еще 70. Причем все эти расходы, скорее всего, лягут на плечи Брюсселя. США говорят о выделении только 10-12 миллиардов - но далеко не факт, что Вашингтон даст хотя бы это.

А ведь впереди еще и активно форсируемое брюссельскими бюрократами вступление Украины в Евросоюз. Конечно, до этого «радостного» события еще годы и годы, и бог знает сколько еще сотен миллиардов успеет сгинуть в топке военной помощи незалежной. Но и без них праздник «воссоединения» может стать той самой соломинкой, ломающей хребет верблюду.

ФЕРМЕРАМ ГРОЗИТ РАЗОРЕНИЕ

Если представить, что, условно завтра, Украина становится 28-м государством ЕС, объем только прямых дотаций евробюджета составит более 186 миллиардов евро за семилетку. Так, согласно действующим правилам, около 85 миллиардов пришлось бы на агропромышленный комплекс, 32 миллиарда - на «политику сплочения», еще около 7 — на другие программы.

И это деньги, которые необходимо будет изыскать «здесь и сейчас». Для понимания масштаба - статья «Общая сельскохозяйственная политика ЕС» на 2021–2027 годы составляет 386,6 миллиардов евро, а «политика сплочения» — 392. То есть «незалежная» мигом оттянула бы на себя 22 процента дотаций на АПК.

Украина оттянет на себя значительную долю аграрных дотаций Евросоюза. Фото: REUTERS.

Все дело в том, что аграрные субсидии ЕС привязаны к площади обрабатываемой земли, а Украина, даже с ее нынешней территорией, обходит по этому показателю Францию и Испанию по отдельности. На практике это означает, что для выделения этих 22 процентов Брюсселю придется либо увеличивать бюджет, либо сократить объемы помощи французским, испанским и итальянским фермерам. Украинский сельхозсектор - мина замедленного действия для европейской макроэкономики.

ТРУДОВЫЕ ЗАХВАТЧИКИ

В свое время европейцев пугали польскими водопроводчиками — мол, они, готовые трудиться за меньшие деньги, мигом отнимут работу у коллег в других странах ЕС. Но в итоге оказалось, что большая их часть так и осталась на родине. Однако с Украиной дело обстоит кардинально иначе. Судя по всему, никто засиживаться в Киеве не планирует.

По данным на конец апреля в ЕС уже находится 4,37 миллиона украинцев, из которых порядка 60% — трудоспособные женщины и мужчины. По разным оценкам, в случае прекращения военных действий готовы эмигрировать в Евпропу еще от трех до шести миллионов человек.

По данным на конец апреля, в ЕС находится 4.37 млн украинцев. Фото: Thomas Imo / PHOTOTHEK / Global Look Press

И если сейчас работающая их часть интегрируется в малопрестижные сферы, то в случае вступления Украины в Евросоюз им будут автоматически открыты двери в средние сегменты рынка труда: медицину, образование и промпроизводство. Это обстоятельство способно накалить добела ситуацию в целом ряде стран, где конкуренция за такие места и так достаточно высока.

Наконец, есть проблема восстановления Украины, которая намного больше «бюджетной» цены вступления. Так, по оценке Всемирного банка на конец 2025 года подобные затраты составляют почти в 588 миллиардов евро на десятилетний горизонт. И, если не брать не рассматриваемый всерьез даже в Брюсселе сценарий с кражей российских замороженных активов, понятно, что и эта гигантская сумма ляжет на плечи рядовых европейцев.

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