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В мире30 июня 2026 18:07

Черная дыра по-киевски: вступление Украины сломает финансовый хребет Евросоюза

Вступление Украины в ЕС разорит европейских фермеров
Евгений СУЧКОВ
В Брюсселе активно проталкивают членство Украины в ЕС, не слишком задумываясь о последствиях. Фото:Alexandros Michailidis/Shutterstock/Fotodom

В Брюсселе активно проталкивают членство Украины в ЕС, не слишком задумываясь о последствиях. Фото:Alexandros Michailidis/Shutterstock/Fotodom

В преддверии предстоящего саммита НАТО в Анкаре с новой силой развернулась дискуссия о вкладе Евросоюза в спонсирование военной украинской машины. Еще бы, ведь до отдельных стран ЕС уже начало доходить, что этот обезумевший механизм год от года сжигает все больше и больше средств, которые можно было бы потратить на местные социальные программы.

Вот и предстоящая сходка Альянса не сулит для рядовых европейцев ничего хорошего: ожидается, что в дополнение к уже выделенным через различные механизмы 200 миллиардам евро добавятся еще 70. Причем все эти расходы, скорее всего, лягут на плечи Брюсселя. США говорят о выделении только 10-12 миллиардов - но далеко не факт, что Вашингтон даст хотя бы это.

А ведь впереди еще и активно форсируемое брюссельскими бюрократами вступление Украины в Евросоюз. Конечно, до этого «радостного» события еще годы и годы, и бог знает сколько еще сотен миллиардов успеет сгинуть в топке военной помощи незалежной. Но и без них праздник «воссоединения» может стать той самой соломинкой, ломающей хребет верблюду.

ФЕРМЕРАМ ГРОЗИТ РАЗОРЕНИЕ

Если представить, что, условно завтра, Украина становится 28-м государством ЕС, объем только прямых дотаций евробюджета составит более 186 миллиардов евро за семилетку. Так, согласно действующим правилам, около 85 миллиардов пришлось бы на агропромышленный комплекс, 32 миллиарда - на «политику сплочения», еще около 7 — на другие программы.

И это деньги, которые необходимо будет изыскать «здесь и сейчас». Для понимания масштаба - статья «Общая сельскохозяйственная политика ЕС» на 2021–2027 годы составляет 386,6 миллиардов евро, а «политика сплочения» — 392. То есть «незалежная» мигом оттянула бы на себя 22 процента дотаций на АПК.

Украина оттянет на себя значительную долю аграрных дотаций Евросоюза.

Украина оттянет на себя значительную долю аграрных дотаций Евросоюза.

Фото: REUTERS.

Все дело в том, что аграрные субсидии ЕС привязаны к площади обрабатываемой земли, а Украина, даже с ее нынешней территорией, обходит по этому показателю Францию и Испанию по отдельности. На практике это означает, что для выделения этих 22 процентов Брюсселю придется либо увеличивать бюджет, либо сократить объемы помощи французским, испанским и итальянским фермерам. Украинский сельхозсектор - мина замедленного действия для европейской макроэкономики.

ТРУДОВЫЕ ЗАХВАТЧИКИ

В свое время европейцев пугали польскими водопроводчиками — мол, они, готовые трудиться за меньшие деньги, мигом отнимут работу у коллег в других странах ЕС. Но в итоге оказалось, что большая их часть так и осталась на родине. Однако с Украиной дело обстоит кардинально иначе. Судя по всему, никто засиживаться в Киеве не планирует.

По данным на конец апреля в ЕС уже находится 4,37 миллиона украинцев, из которых порядка 60% — трудоспособные женщины и мужчины. По разным оценкам, в случае прекращения военных действий готовы эмигрировать в Евпропу еще от трех до шести миллионов человек.

По данным на конец апреля, в ЕС находится 4.37 млн украинцев. Фото: Thomas Imo / PHOTOTHEK / Global Look Press

По данным на конец апреля, в ЕС находится 4.37 млн украинцев. Фото: Thomas Imo / PHOTOTHEK / Global Look Press

И если сейчас работающая их часть интегрируется в малопрестижные сферы, то в случае вступления Украины в Евросоюз им будут автоматически открыты двери в средние сегменты рынка труда: медицину, образование и промпроизводство. Это обстоятельство способно накалить добела ситуацию в целом ряде стран, где конкуренция за такие места и так достаточно высока.

Наконец, есть проблема восстановления Украины, которая намного больше «бюджетной» цены вступления. Так, по оценке Всемирного банка на конец 2025 года подобные затраты составляют почти в 588 миллиардов евро на десятилетний горизонт. И, если не брать не рассматриваемый всерьез даже в Брюсселе сценарий с кражей российских замороженных активов, понятно, что и эта гигантская сумма ляжет на плечи рядовых европейцев.

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