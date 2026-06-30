Украину ждет волна доносов: власти предлагают лишать «брони» начальников за несоблюдение «минуты молчания»

На Украине ополчились на несоблюдающих минуту молчания. Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Keystone Press Agency / Global Look Press

Нынешняя украинская власть, помимо всего прочего, отметилась еще одним своим изобретением, которое можно назвать «патриотизм по принуждению». Совершенно обыденной для украинских городов стала картина, когда люди в военной форме возят по улицам гроб с телом какого-нибудь местного «хероя», при этом, один из этих милитари-«военов» кричит в мегафон, требуя вперемешку с откровенными матерными ругательствами от всех окружающих встать на колени, чтобы проводить «хероя» в последний путь со всем причитающимся ему уважением. Которого, кстати, никто не испытывал к нему, когда он был предметом охоты «людоловов», а его крутили и забивали до полусмерти, чтобы мобилизовать его и погнать на фронт.

Через какое-то время по всей Украине власти ввели минуту молчания. Ежедневно ровно в 9-00 всем, кто где бы ни находился и что бы ни делал, положено на минуту остановиться, прекратить свою деятельность и замереть. Даже водителям общественного транспорта. Продолжить свои занятия разрешается после завершения минуты молчания.

Вот только украинцы почему-то никак не хотят этого делать. Если бухаться на колени их с горем пополам приучили суровые люди в камуфляже, то замирать на минуту молчания они никак не хотят. Тем более, в офисах и на предприятиях, где многие уже в это время работают.

И тут советника Офиса президента Украины Викторию Страхову осенила блестящая, просто гениальная мысль. Которой она решила поделиться с министром обороны Украины Михаилом Федоровым.

- Предлагаю на предприятиях, в учреждениях и организациях, где не соблюдается минута молчания, аннулировать бронь руководителя и владельца, даже если само предприятие относится к критически важным, - оформила она свое «озарение» в заявление в адрес министра. - Если эти «броневики» не уважают память павших, то считаю справедливым, чтобы они почувствовали, что такое война. А фиксацию предлагаю проводить сотрудниками ТЦК и полиции под прикрытием. Выполним ли мы план мобилизации — не факт, но хоть приучим людей к уважению.

На украинских предприятиях, где не соблюдается минута молчания, предлагается аннулировать бронь руководителя и владельца Фото: REUTERS.

Правда, министр почему-то пока не ответил и даже не закричал, как Архимед: «Эврика!». То ли по той причине, что понимает: директора таких предприятий – люди, зачастую возрастные, может, даже сильно больные и не подлежат мобилизации на законных основаниях. А про собственников и говорить нечего. Но сама мысль мобилизовать даже тех, кто руководит или владеет «критически важными» предприятиями, не может не радовать. То ли и вовсе, зная, что называется, подотчетный контингент, представляет себе, какой шквал доносов на руководителей и владельцев захлестнет Минобороны Украины от желающих занять их место.

И потому молчит.

Вообще, конечно, тут Оруэлла украинцы сильно «перемогли». И «двухминутка ненависти» здесь просто, как говорится, отдыхает. Тем более, что есть еще куда двигаться дальше – вводить «п'ятихвилинку відданості» («пятиминутку преданности»), ежеутреннюю «клятву верности» Зеленскому, «десятихвилинку потужностi» («десятиминутку мощности»), «годину незламності» (час несокрушимости») и т.д.

Главное – чтобы все это было под контролем и с угрозой отправки на передовую. Тогда количество патриотов на Украине начнет расти в геометрической прогрессии.

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