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Политика30 июня 2026 18:17

Украину ждет волна доносов: власти предлагают лишать «брони» начальников за несоблюдение «минуты молчания»

На Украине хотят отправлять на передовую всех, кто не соблюдает минуту молчания
Александр ГРИШИН
На Украине ополчились на несоблюдающих минуту молчания. Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Keystone Press Agency / Global Look Press

На Украине ополчились на несоблюдающих минуту молчания. Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Keystone Press Agency / Global Look Press

Нынешняя украинская власть, помимо всего прочего, отметилась еще одним своим изобретением, которое можно назвать «патриотизм по принуждению». Совершенно обыденной для украинских городов стала картина, когда люди в военной форме возят по улицам гроб с телом какого-нибудь местного «хероя», при этом, один из этих милитари-«военов» кричит в мегафон, требуя вперемешку с откровенными матерными ругательствами от всех окружающих встать на колени, чтобы проводить «хероя» в последний путь со всем причитающимся ему уважением. Которого, кстати, никто не испытывал к нему, когда он был предметом охоты «людоловов», а его крутили и забивали до полусмерти, чтобы мобилизовать его и погнать на фронт.

Через какое-то время по всей Украине власти ввели минуту молчания. Ежедневно ровно в 9-00 всем, кто где бы ни находился и что бы ни делал, положено на минуту остановиться, прекратить свою деятельность и замереть. Даже водителям общественного транспорта. Продолжить свои занятия разрешается после завершения минуты молчания.

Вот только украинцы почему-то никак не хотят этого делать. Если бухаться на колени их с горем пополам приучили суровые люди в камуфляже, то замирать на минуту молчания они никак не хотят. Тем более, в офисах и на предприятиях, где многие уже в это время работают.

И тут советника Офиса президента Украины Викторию Страхову осенила блестящая, просто гениальная мысль. Которой она решила поделиться с министром обороны Украины Михаилом Федоровым.

- Предлагаю на предприятиях, в учреждениях и организациях, где не соблюдается минута молчания, аннулировать бронь руководителя и владельца, даже если само предприятие относится к критически важным, - оформила она свое «озарение» в заявление в адрес министра. - Если эти «броневики» не уважают память павших, то считаю справедливым, чтобы они почувствовали, что такое война. А фиксацию предлагаю проводить сотрудниками ТЦК и полиции под прикрытием. Выполним ли мы план мобилизации — не факт, но хоть приучим людей к уважению.

На украинских предприятиях, где не соблюдается минута молчания, предлагается аннулировать бронь руководителя и владельца

На украинских предприятиях, где не соблюдается минута молчания, предлагается аннулировать бронь руководителя и владельца

Фото: REUTERS.

Правда, министр почему-то пока не ответил и даже не закричал, как Архимед: «Эврика!». То ли по той причине, что понимает: директора таких предприятий – люди, зачастую возрастные, может, даже сильно больные и не подлежат мобилизации на законных основаниях. А про собственников и говорить нечего. Но сама мысль мобилизовать даже тех, кто руководит или владеет «критически важными» предприятиями, не может не радовать. То ли и вовсе, зная, что называется, подотчетный контингент, представляет себе, какой шквал доносов на руководителей и владельцев захлестнет Минобороны Украины от желающих занять их место.

И потому молчит.

Вообще, конечно, тут Оруэлла украинцы сильно «перемогли». И «двухминутка ненависти» здесь просто, как говорится, отдыхает. Тем более, что есть еще куда двигаться дальше – вводить «п'ятихвилинку відданості» («пятиминутку преданности»), ежеутреннюю «клятву верности» Зеленскому, «десятихвилинку потужностi» («десятиминутку мощности»), «годину незламності» (час несокрушимости») и т.д.

Главное – чтобы все это было под контролем и с угрозой отправки на передовую. Тогда количество патриотов на Украине начнет расти в геометрической прогрессии.

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