«Мы по инерции живем в старой системе»: Бут заявил, что международное право из-за Запада отправилось на помойку

Виктор Бут Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«Конфликт на Украине – это не война между Россией и Украиной, а противостояние России и всей западной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки. Возможно, война России с Европой, точнее, Европы с Россией, так будет вернее, может быть единственным способом зацепиться за власть для нынешних европейских лидеров». Такое мнение выразил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону депутат Заксобрания Ульяновской области Виктор Бут.

- Виктор Анатольевич, здравствуйте.

- Добрый день. Приветствую всех слушателей, читателей «Комсомольской правды».

- Виктор Анатольевич, вы отметили, что конфликт на Украине – это, по сути, прокси-война между США и Россией, где Украина только инструмент. Как это меняет правовую и стратегическую природу конфликта? США, получается, не просто поставляют вооружения, а фактически интегрированы в боевые процессы… Передача целеуказаний, передача разведданных, спутниковая навигация и так далее. Можно ли говорить о том, что США сохраняют статус наблюдателя, или уже нельзя? Ну, де-юре воюют против России, получается.

- Я думаю, что с самого начала было все понятно. Поэтому о каком статусе наблюдателя идет речь?

Было странно, что Трамп пытался сказать: мол, «это не моя война, это война Байдена». Сваливая все на предыдущую администрацию, но на самом деле мало что менялось.

Он остановил бесплатную поставку вооружений Украине…

И также он вполне может давить на того же Илона Маска, чтобы «Старлинк» не работал, особенно так, как его использует украинская армия.

А она от него зависит.

Поэтому в этом интервью я сказал, что, в общем-то, у Трампа есть две возможности это остановить – «Старлинк» и разведданные.

- Просто многие говорят, что ни за что Трамп не сможет остановить Маска. Потому что бизнес отдельно, политика отдельно, это, мол, золотое правило в Штатах.

- Давайте поймем, что мы с вами наблюдаем в последние 10 лет? Во-первых, мы говорим о правовом каком-то статусе, а о каком праве мы с вами говорим? Международное право полностью выкинуто на помойку, ну, будем так говорить, на задворки истории… Про него уже никто не упоминает.

Совбез ООН превратился просто в какой-то декларационный клуб, мнение которого в принципе уже никому не нужно и неважно для начала любых боевых действий. Даже Женевская конвенция не работает, как мы с вами видим… Ни во время проведения террористических акций со стороны украинских формирований, ни как это делает сама Америка при последних ударах по Ирану.

Я уж не говорю про Израиль и то, что он делает и в Газе, и на юге Ливана, при ударах на Бейрут. Что это?

Поэтому здесь, наверное, нам нужно понять, что мы, к сожалению, по инерции еще живем в старой системе… Где пытаемся говорить о том, что есть некие понятия, есть некое международное правило, что есть какие-то договоренности… Но из тех договоренностей, которые мы имели с Западом, они из них или вышли… Или просто, смеясь, сказали: «А, мы вас обманули».

И что нам делать дальше?

Поэтому здесь с моей стороны было важно донести до тех зрителей, до тех, кто подписан на Такера Карлсона, кто активно его постоянно слушает и прислушивается к его мнению, именно эту точку зрения… Что это действительно с самого начала, еще, наверное, с 14-го года, не война между Россией и Украиной, а это война с коллективным Западом.

Это они с самого начала всё это запланировали, это они всё это подготовили… И переворот 14-го года, и атаку на Донбасс, и, видимо, уничтожение русских людей.

- А если возвращаться непосредственно к Штатам, получается, в данном контексте говорить о каких-либо выстраиваниях отношений, контактов между Россией и Штатами смысла уже нет?

- Нет, диалог должен продолжаться однозначно.

Нужно понимать, что и в Соединенных Штатах ситуация внутри, в общем-то, такая же напряженная, как и, наверное, везде, и очень много вызовов. Непонятно еще, как Соединенные Штаты доживут до конца этого года, у них своих проблем тоже хватает.

Мы видим, что происходит в Европе, мы видим, что идет такая хаотизация.

В общем-то, наверное, впервые за последние 100 лет мы живем в условиях абсолютной нестабильности, причем она геополитическая.

Видимо, это - результат очень длительных усилий, как минимум, со времени развала Советского Союза.

Это была их основная цель... Почему? Потому что только в такой нестабильности - геополитической, при огромных кризисах вот эта западная элита и планирует сохранить свое господство, влияние на то, что происходит в мире.

Иначе они просто не выживут.

- Как раз об этом хотели, в том числе, с вами поговорить. Вы говорите, что война с Россией – это может быть для европейских лидеров единственным способом (остаться у власти). Если двигаться дальше, получается, что эскалация конфликта выгодна не столько национальным интересам, как они подчеркивают, сколько выживанию конкретных политических элит. Получается, мы наблюдаем подмену геополитических целей внутриполитическими. Европейские бюрократы сознательно жертвуют благосостоянием своих граждан…

- …К сожалению, мы живем в такое время, где промывка мозгов населения достигла какого-то критического уровня, когда население просто это всё устало воспринимать.

Большой процент населения просто стали аполитичными и не следят больше за новостями… Потому что больше нет какой-то единой газеты в европейской стране или единого телевидения, которое бы все смотрели. Каждый живет своим, по инерции думая, что все обойдется.

Им говорят, что «во всем виновата Россия», «Россия агрессивна», Россия такая, Россия сякая. А верят они или не верят? Наверное, те, кто соображает и может сам находить и проверять информацию, он это понимает. Но, опять же, что зависит сейчас от простого человека в той же Европе?

- Выбор на выборах (извините за тавтологию).

- Опять же, а мы с вами уверены, что там выборы происходят?

- Нет…

- Я считаю, что в таких ситуациях нам нужно также поменять наше уравнение, как мы воспринимаем, и нашу формулу оценки.

Поэтому давайте констатировать факты, говорить о том, что если те люди, которые там у власти, ведут себя так, и нет никакой быстрой реакции общества, нет протестного движения, никто не пытается…

- В общем, их всё устраивает.

* * *

- Виктор Анатольевич, как сейчас будут вести себя Соединенные Штаты? Ваш прогноз?

- Пока идет чемпионат мира по футболу, видимо, Трампу нужно было, чтобы не было активных боевых действий с Ираном. Потом ему нужно отпраздновать 250-летие Соединенных Штатов.

Я считаю, так как меморандум, который они подписали, определил 60 дней для достижения какого-то соглашения, оно будет неоднократно нарушаться, саботироваться. И, в общем-то, скорее всего, как я думаю, американцы вернутся к силовому решению этой проблемы с Ираном.

- Спасибо вам огромное.

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