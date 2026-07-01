Нал, да удал: В Центробанке рассказали, как именно россияне используют наличку и монеты

Россияне все чаще носят с собой купюры Фото: REUTERS.

Есть такое правило в обучении финансовой грамоте. Когда ты в первый раз отпускаешь ребенка в магазин за покупками, он обязательно должен идти туда с наличными. Чтобы, во-первых, понять, как это работает (вот ты отдаешь деньги кассиру, а он тебе - товар…). Во-вторых, чтобы потренировать навыки счета. Сколько было, сколько стоил товар и сколько получил взамен. А уже потом можно открывать детскую карту, привязанную к счету родителя. И исподтишка следить за его тратами на чипсы и газировку.

Тем не менее к оплате наличными взрослые россияне тоже начали заново привыкать. Такую тенденцию обнаружили в Центробанке. Там выпустили большой социологический отчет об отношении населения к разным средствам платежа. И наличные не на последнем месте…

НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

Если сравнить данные с таким же отчетом за 2024 год, окажется, что наличные мы с вами стали использоваться чаще. А ведь раньше доля расчетов бумажными деньгами шла только вниз.

- Безналичная инфраструктура перестала быть надежной. Регулярные перебои с мобильным интернетом сделали наличные страховкой «на всякий случай», - объясняет Анна Деньгина, руководитель Национального центра финансовой грамотности. - Кроме того, влияет рост теневого сектора и ужесточение мониторинга. Банки активнее блокируют операции по СБП и картам, а малый бизнес переходит на наличные расчеты, чтобы снизить комиссии за эквайринг (оплату по карте. - Ред.).

- Дело не в недоверии к банкам. А в страхе насчет того, что тебе в какой-то момент понадобились деньги, а ты не можешь ничего купить, потому что ни карточку, ни куар-код не принимают, - дополняет Андрей Паранич, глава Национальной ассоциации специалистов финансового планирования.

НЕ ГЛУПОСТЬ, А ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ

Но вот что интересно: мы не просто стали носить с собой больше налички. Мы еще и сбережения свои хранить стали чаще в «живых» деньгах. Об этом тоже говорят данные ЦБ. Что странно. Ведь в этом случае человек не получает пассивный доход (это от 10 до 13% годовых на вкладах и накопительных счетах). А сами накопления обесцениваются со скоростью инфляции (5 - 6% в год).

- Многие люди не воспринимают инфляционное обесценивание как потерю - она невидима, растянута во времени. А хрустящая купюра - конкретна. Наличные дают ощущение физического владения деньгами. Это эффект осязаемости. Не глупость, а предсказуемая психологическая реакция на неопределенность, - объясняет Анна Деньгина.

- Тем более что ставки по вкладам за год упали в полтора раза. Стимул держать максимальную сумму в банке стал меньше. Если держишь часть денег наличными, теряешь меньше, чем раньше, - объясняет Паранич.

Нал, да удал Фото: Алексей СТЕФАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

МЕЛОЧЬ, А ПРИЯТНО

Есть еще несколько интересных наблюдений из обзора ЦБ (см. графику). Во-первых, в среднем россияне больше вносят в банкоматы, чем вынимают из них. Во-вторых, львиная доля россиян носят с собой не только купюры, но и мелочь. И в-третьих, подавляющее большинство россиян не опасаются подделок. Половина опрошенных вообще не проверяет купюры на подлинность.

- По моим ощущениям, чаще вносят деньги через банкомат те, кто платит по кредитам. Поэтому там и суммы больше, чем при снятии. По поводу мелочи - вряд ли кто-то таскает ее целенаправленно. Просто лежит в кошельке. Сам факт роста операций с наличными приводит к тому, что тебе чаще дают сдачу, в том числе монетами, - говорит Паранич.

А спокойствие россиян по отношению к фальшивкам эксперты объясняют тем, что их доля стала ничтожно малой. В последние годы безналичные платежи только росли. Профессия фальшивомонетчика практически вымерла: преступникам не было смысла мучиться с подделками и рисковать своей свободой, раз наличкой пользовались все меньше людей. Да и сами купюры стали более защищенными.

СОВЕТ «КП»

Без фанатизма

В целом проблем с наличными нет. Снять их можно в любом банкомате. За оплату наличными в некоторых организациях дают скидки. Они могут даже превышать те кешбэки, которые можно получить по банковским картам.

Ну и в целом держать небольшой запас наличных и уж тем более брать некоторую сумму в поездку сейчас рекомендуют все финансовые советники. Вопрос - в сумме. Минимум, чтобы неделю прожить без проблем. При этом львиную долю свободных денег лучше держать в банке - на вкладе или накопительном счете, чтобы получать проценты. Они остаются высокими: 12 - 14% годовых, если открывать на срок до шести месяцев.

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