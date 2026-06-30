Пять минут до границы с Францией: Что известно о доме, где жил взорванный в Монако украинский олигарх Ермолаев

Дом расположен в верхней части княжества, вдоль бульвара Мулен. Фото: REUTERS.

4-этажный дом в Монако, где живет Ермолаев с семьей, постройки XIX века. Вокруг похожие. Когда-то эти особняки принадлежали вельможам, потом их разгородили на квартиры. Сложно оценить, сколько стоит такое жилье, учитывая, что в Монако цены начинаются от 1,5 млн евро. И за такие деньги там предлагают лишь крошечную студию с видом на глухую бетонную стену или на многоуровневую эстакаду. Квартиры вроде ермолаевской - штучные предложения, «под клиента».

Этот район считается «русским». До знаменитого казино Монако - минут 7 неспешным шагом. Дом расположен в верхней части княжества, вдоль бульвара Мулен. Огибаешь здание, поднимаешься на соседнюю улицу и через 5 минут пересекаешь границу Франции и Монако. Она условна, пограничников нет. Граница просто идет по улице и делит ее вдоль пополам. С одной стороны Монако, с другой - Франция. Переходишь по пешеходному переходу - и ты во французском районе Босолей. Дома здесь попроще, публика тоже. В Босолей живет прислуга богатых семей из Монако. Там погрязнее и мало видеокамер. Полицейских постов нет. Затеряться проще простого. А выше уже горы и скоростная трасса. Подозреваемый мужчина в черной ветровке мог сесть в дожидавшуюся его машину и рвануть в любую сторону или уйти пешком в горы по тропам, ведущим вглубь Франции или в Италию.