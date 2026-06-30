Люди в Курской области получили 16 тысяч жилищных сертификатов

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи. Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Я смотрю, промышленность подрастает и инвестиции тоже увеличиваются, - Путин начал встречу в Кремле с похвалы.

Хинштейн отрапортовал: за первый квартал года Курская область вошла в тройку лидеров по инвестициям в ЦФО - 55 млрд рублей. Запустились производства масла и семян.

На помощь фермерам Кабмин выделил 2,5 млрд рублей. Несмотря на то что самые плодородные земли возделывать из-за вторжения пока нельзя, сельское хозяйство не подводит: в 2024 году произвели 4,2 млн тонн зерна, 4,3 млн тонн сахарной свеклы, а по производству свинины Курская область - вторая в России!

- Высокие результаты обусловлены самоотверженностью наших аграриев. Люди каждый день выходят в поле, порой рискуя жизнью, - с теплом говорил о курянах губернатор.

Вскоре в регионе откроется свободная экономическая зона - сюда 7 инвесторов уже хотят вложить 245 млрд рублей. Готовы первые 14 объектов по президентской программе восстановления приграничья. Но главное - люди.

- Я к вам обращался ранее с рядом просьб курян, - сказал Хинштейн, - это и когда на сертификат за разрушенные помещения претендовали сразу несколько собственников, и ремонт так называемых размороженных домов, которые напрямую не пострадали от действий ВСУ, но пришли в негодность. Докладываю, что правительство ваши поручения выполнило!

Цифра, которая говорит о работе власти, - количество сертификатов, выданных за потерянное жилье. На момент прихода Хинштейна их было 3800, к этому дню - 16 тысяч.