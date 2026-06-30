Предложение Киева – очередное свидетельство того, как международное морское право пытаются подчинить решению исключительно политических задач. Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Британская деловая газета Financial Times сообщила, что вице-премьер правительства Украины Алексей Кулеба (не путать с экс-главой МИД Дмитро с такой же фамилией) обратился в IMO — специализированное учреждение ООН, отвечающее за вопросы международного судоходства – с официальным письмом, в котором призвал признать суда российского «теневого флота» законными военными целями.

По логике Кулебы (если к данным представителям этой фамилии применим данный термин), российские нефтяные и газовые танкеры, перевозящие «подсанкционные» энергоресурсы, имеют прямое значение для доходов бюджета России и продолжения военных действий. На этом основании Киев предлагает не рассматривать их исключительно как обычные коммерческие суда.

- Возникают законные вопросы о том, можно ли считать деятельность таких судов чисто обычными коммерческими операциями, - цитирует письмо Кулебы издание. И утверждает, что в письме украинского вице-премьера говорится, будто Россия сама уже осуществила более 200 атак иностранных коммерческих судов, что является вопиющей ложью. Впрочем, это и неудивительно – ведь режим Зеленского держится исключительно на вранье, причем, не только своему населению, но и на международной арене. Между тем, это именно украинские безэкипажные катера (БЭКи) и ударные беспилотники (БпЛА) производят атаку за атакой на гражданские суда торгового флота, причем, не только в акватории Черного моря, но и в Средиземном.

Вице-премьер правительства Украины Алексей Кулеба. Фото: Fabio Cimaglia / Keystone Press Agency / Global Look Press

Предложение Киева – очередное свидетельство того, как международное морское право пытаются подчинить решению исключительно политических задач. И Кулеба тут выступает застрельщиком, выступающим в интересах не только Киева, но и стран Запада, являющихся союзниками бандеровского режима на Украине. В первую очередь, Франции и Британии. Не исключено, что к ним могут присоединиться и Италия с Германией, если будет принято положительное решение. И призыв Кулебы - это индульгенция (в случае принятия желаемой Киевом резолюции) не для Украины, которая и без того не соблюдает никаких норм и правил, а для его европейских союзников. Чтобы они могли беспрепятственно пиратствовать на морских просторах и в нейтральных международных водах.

Только вот это вряд ли произойдет. И дело вовсе не в том, что Россия является постоянным членом Совбеза ООН. Просто Украина посягнула на такие незыблемые основы морского права, которые не нарушались даже во время Второй Мировой войны, когда корабли под флагами нейтральных стран осуществляли снабжение воюющих сторон. И шведские рудовозы достаточно спокойно ходили и в Британию, и в Германию.

Тем более, что в ходе нынешнего российско-украинского конфликта никто из сторон не объявлял войну своему противнику.

И необходимо еще учесть, что главная добыча для Зеленского и его союзников – это танкеры-нефтевозы и газовозы. А удар по такому танкеру с нефтью и его затопление в случае провала захвата – это гарантированная экологическая катастрофа, которая может выйти даже за пределы какого-то одного региона.

Кроме того, разговор о каких-то санкциях в этом случае не имеет под собой никаких оснований. Есть единственные законные международные санкции – это санкции, одобренные ООН. Все остальное – местечковая самодеятельность. То есть, члены какой-то организации или союза могут принять какое-то решение для себя, но применять его к другим государствам они могут только в привязке к себе. То есть, они могут ввести, например, какие-то дополнительные пошлины или тарифы в торговле со странами, которые не присоединились к ним (и получить в ответ, как это регулярно проделывает президент США Дональд Трамп), но и только. Вводить прямой запрет на какую-то торговлю третьих стран они прав не имеют ни на йоту.

Но есть и еще один момент в этой инициативе Киева – в эти игры можно играть в обе стороны. Ведь те суда, что идут в украинские порты и из них (неважно, под каким флагом, и с какими грузами), также способствуют продлению агонии режима Зеленского, прямо или косвенно поддерживают боеспособность ВСУ. А, следовательно, являются не менее «законными» целями.

По логике Кулебы.

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