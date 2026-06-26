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Политика26 июня 2026 2:00

Мощью «Ланцетов» и «Урагана» управляют операторы дронов-разведчикивидео

МО РФ показало работу БПЛА «Ланцет» в Запорожской области
Александр БОЙКО
Фото: кадр из видео Минобороны РФ

Фото: кадр из видео Минобороны РФ

Расчёт БПЛА «Ланцет» Ивановского соединения ВДВ группировки войск «Днепр», ликвидировал артиллерийское орудие ВСУ в Запорожской области.

«Цель была выявлена в ходе воздушной разведки тыловых районов противника на Ореховском направлении с помощью разведывательного комплекса «Zala». После подтверждения и идентификации, по обнаруженному орудию был нанесён точечный удар барражирующим боеприпасом «Ланцет», - комментируют кадры в Минобороны России.

На записи можно увидеть, как операторы российского разведывательного дрона наблюдают за вражеской позицией, а следом туда прилетает «Ланцет». Дрон бьет точно благодаря его устойчивости к РЭБ.

Скопления украинских боевиков, а также заглубленные пункты управления БПЛА ВСУ вскрывают расчёты реактивных систем залпового огня БМ-27 «Ураган» из состава 58-й общевойсковой армии группировки «Днепр».

Можно увидеть, как наши воины вскрывают пункт управления БПЛА ВСУ у Орехова.

«Ударом по пункту управления БПЛА ВСУ были ликвидированы несколько украинских боевиков», - отметили в военном ведомстве.

Выполнив задачу, боевая машина оперативно покинула позицию и убыла в тыловой район для перезаряжания направляющих пусковой установки.

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