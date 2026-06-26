Битва роботов - будущее любой войны

Народный фронт

Инженеры «Кулибин-клуба» при поддержке площадки Народного фронта представили инновационный роботизированный комплекс противовоздушной обороны «Импульс». Система способна перехватывать беспилотники противника как над стратегическими гражданскими объектами, так и непосредственно в зоне боевых действий.

ДУЭТ «РЛС» И «ЗВЕРОБОЙ»

Представитель Кулибин-клуба Глеб рассказал, что «Импульсы» можно использовать в разных условиях. Народный фронт

Угроза со стороны БПЛА стала одной из самых серьезных - рои дронов атакуют энергетическую инфраструктуру, нефтебазы, аэродромы и позиции войск. «Импульс» предлагает асимметричный и технологичный ответ на этот вызов.

Модель действует по принципу «робот против робота». Комплекс состоит из двух наземных робототехнических комплексов, работающих в связке.

Первый - «Импульс-РЛС». Его задача - обнаруживать и сопровождать БПЛА противника на большом расстоянии. Благодаря чувствительной радиолокационной станции, установленной на роботизированное шасси, машина видит вражеские дроны задолго до того, как те приблизятся.

Второй - «Импульс-Зверобой». Получив от коллеги «РЛС» координаты цели, боевая машина вступает в дело. Но вместо традиционной пушки или ракеты она использует ударный дрон-перехватчик. Обнаружив неприятельский БПЛА, «Зверобой» запускает свой беспилотник, поражающий мишень в воздухе.

Благодаря «Импульсу» могут следить за движениями противника. Народный фронт

- Благодаря поддержке Народного фронта разработан комплекс ПВО для обнаружения и уничтожения целей на достаточно большом расстоянии, - рассказал технический директор компании-производителя «Гумич РТК» Виктор. - Комплекс может защищать как города и гражданскую инфраструктуру, так и применяться в зоне боевых действий.

МЕХАНИЗМЫ, СПАСАЮЩИЕ ЖИЗНИ

Компания «Гумич РТК» занимается разработкой широкой линейки наземных робототехнических комплексов. Главный принцип всех изделий - максимальное удаление человека от опасной зоны. Операторы управляют техникой дистанционно, находясь в укрытии, что кардинально снижает потери личного состава.

Одной из самых ярких новинок в этой линейке стал «Импульс-Экскаватор». Многофункциональный робот выполняет тяжелую инженерную работу прямо на линии боевого соприкосновения: возводит фортификационные сооружения, роет траншеи и блиндажи. Управление ведется через защищенную Mesh-сеть. Ключевую роль в расширении возможностей техники сыграли ретрансляторы сигнала.

- Использование ретрансляторов позволяет нам расширять радиус действия системы, увеличивая дальность управления по мере необходимости, - говорит Виктор.

СПРАВКА

«Кулибин-клуб» - уникальная площадка, где ведется системная работа с российскими изобретателями и инженерами. Проект занимается отбором самых перспективных идей, их тестированием в полевых условиях и, что самое важное, помощью в запуске серийного производства. Благодаря этой инициативе на спецоперацию поставлены тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы, самоходные тележки-роботы для эвакуации и подвоза боеприпасов, специализированные квадрокоптеры... Российская оборонная промышленность в связке с народными изобретателями продолжает создавать технологии, ломающие привычную тактику противника и сохраняющие жизни бойцов РФ.