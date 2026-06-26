Несмотря на три протеза, Виталий Назимов учится в двух вузах, занимается общественной деятельностью и мотивирует других. Фото: Святослав АКИМОВ

Возвращение с фронта - это не просто завершение военной службы, а начало нового, не менее тернистого пути. Для многих героев СВО этот переход становится настоящим испытанием, требующим физической и психологической адаптации. Однако, несмотря на все трудности, они находят в себе силы не только преодолеть собственные барьеры, но и стать опорой для других. Чтобы ветераны могли рассказать о своем прошлом и достижениях на гражданке, их приглашают в качестве важных спикеров на Петербургский экономический форум.

ЖИЗНЬ КАК МОТИВАЦИЯ

Виталий Назимов из Санкт-Петербурга в свои 24 года живет сразу с тремя высокотехнологичными протезами.

- У меня ампутация трех конечностей. Я получил ранение во время выполнения боевых задач по эвакуации раненых с передка, - рассказывает парень.

В 2023 году Виталий приостановил учебу в академии Следственного комитета и добровольцем отправился на СВО. Перед тем как заключить контракт, прошел несколько курсов по тактической медицине. Был санинструктором в разведывательной роте 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и в течение полутора лет эвакуировал раненых бойцов. Во время столкновений в районе Часова Яра Виталий вместе с товарищами на протяжении нескольких суток удерживал захваченный опорный пункт украинских войск.

За этот подвиг Виталий Назимов был удостоен ордена Мужества. Во время того же боевого выхода бойца ранило, и он лишился одной руки и обеих ног.

Несмотря на тяжелое ранение, он смог вернуться к активной жизни. По его словам, во многом это произошло благодаря беспрецедентной поддержке, которую оказывает государство. Сегодня Виталий учится в двух вузах, занимается общественной деятельностью, мотивирует других, а полученный в зоне СВО опыт намерен использовать в дальнейшей работе.

УРОКИ ЖИЗНИ И МУЖЕСТВА

Житель ХМАО Дмитрий Макарчук ушел на СВО осенью 2023 года, оставив дома родителей, жену и трех дочек. В прежней жизни он 20 лет проработал в скорой помощи и предполагал, что его направят в санитарную службу. Однако его назначили старшим группы разведчиков. Многому приходилось учиться с нуля: сушить на себе мокрую одежду зимой, спать на земле, «дразнить врага», чтобы узнать о его планах раньше, чем тот захочет нанести первый удар.

После прихода с фронта ветеран вдохнул жизнь в старое увлечение - резьбу по дереву. Он открыл мастерскую деревянных изделий: песочниц, детских качелей, скамеек, столов и стульев - всего, что прослужит долго. Чтобы стать мастером, Дмитрий учился у ремесленников в разных уголках России. С помещением для большого дела помог местный предприниматель. Бок о бок с ним в цеху встали такие же бойцы СВО.

После прихода с фронта ветеран СВО Дмитрий Макарчук открыл мастерскую деревянных изделий и объединил товарищей по службе. Фонд «Защитники Отечества»

Чтобы помочь с адаптацией бойцам, вернувшимся домой из зоны СВО, югорчанин создал некоммерческую организацию «Свои возвращаются обратно».

- Для вас чужой, а для меня уже не очень, потому что он прошел такие испытания в жизни, которые вы даже не можете представить себе. Они устали, семьи их очень устали. И вот - чем могу. Хотя бы общение какое-то, чтобы они немножко заинтересовались, отвлеклись, вовлеклись в эту работу, - отметил Дмитрий Макарчук.

Планов у организации много: для мам и жен - швейный цех и кухня, для самих ветеранов - столярные, кожевенные мастерские. А еще сюда можно приводить детей на уроки мужества и жизни.

КОМАНДИР, ОСТАВШИЙСЯ В СТРОЮ

С помощью специалистов фонда «Защитники Отечества» Андрей Балашов запустил свою автомастерскую. Фонд «Защитники Отечества»

Сварщик Андрей Балашов из Калужской области дважды участвовал в спецоперации. Он сам пришел в военкомат с твердой просьбой: «Отправьте меня защищать Родину!» Первый контракт длился восемь месяцев, после чего Андрей, к радости жены и детей, вернулся домой. Но смириться с тем, что на передовой остались товарищи, он так и не смог. Решил снова вернуться, но уже через «Роскосмос» - предприятие, в котором проявил себя высококлассным специалистом.

- Друзья все уходят, а я что - буду отсиживаться? Попал в Ленинградскую область, подписал там контракт, меня направили в артиллерию. От обычного наводчика вырос до командира минометного расчета, - вспоминает ветеран.

За мужество был награжден Георгиевским крестом. К сожалению, сам Андрей при выполнении боевой задачи получил тяжелое ранение и потерял ногу.

С реабилитацией и современным высокотехнологичным протезом ветерану помог фонд «Защитники Отечества». Сегодня жизнь героя вернулась в прежнюю активную фазу - вместе с женой, сыном и дочкой они строят планы на будущее.

Его мастерскую по ремонту в Козельске автолюбители знают очень хорошо. Всем - уважительное отношение и качественные услуги, а своим еще и скидки. Дело для него было хоть и новое, незнакомое, но специалисты из фонда помогли оформить субсидию, чтобы закупить необходимое оборудование для запуска стартапа.

У каждого ветерана своя судьба и свой путь. Но объединяет их одно - все они настоящие патриоты, готовые служить Родине как на поле боя, так и в созидательном труде на мирной ниве.