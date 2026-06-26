Наука на службе ветеранов

От передовых биоэлектрических систем с микропроцессорным управлением до адаптации транспорта и создания безбарьерной среды - государство и бизнес работают над тем, чтобы герои СВО могли не просто существовать, а жить полноценно: работать, воспитывать детей, заниматься спортом и быть активными членами общества.

На одном из таких передовых предприятий полного цикла протезирования побывала недавно статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» «https://max.ru/annatsivileva» Анна Цивилева (на фото).

На встрече с замминистра специалисты компании представили остеоинтегративный экзопротез - одну из самых передовых технологий в протезировании. Он изготовлен полностью из отечественного сырья и состоит из двух компонентов: имплантата и переходника, обеспечивающего быстрый съем и защиту от чрезмерных нагрузок.

- Продолжаем внедрять новые методики для эффективного возвращения ветеранов к мирной жизни. Современные отечественные технологии и комплексный подход позволяют добиваться высоких результатов, а главное - возвращать людям уверенность в себе и возможность двигаться вперед, - отметила Анна Цивилева.

В устройствах предприятия сочетаются инновационные сенсорные технологии и цифровое протезирование, позволяющее изготавливать индивидуальные элементы по 3D-данным пациента. Детали протеза создаются из карбоновых композитов и армированных полимеров, что обеспечивает минимальный вес при высокой прочности. Активная работа ведется также над герметичностью и защитой протеза от влаги и пыли, чтобы пользоваться им можно было без ограничений и опасений.

По словам генерального директора «Моторики» Андрея Давидюка, следующим шагом станет интеграция сенсорных систем, нейроинтерфейсов и алгоритмов распознавания паттернов, что позволит устройствам понимать намерения человека и подстраиваться под его индивидуальный стиль взаимодействия. Таким образом протез перестанет быть внешним механизмом и станет естественным продолжением человеческого тела.